Alibaba выпустила Qwen 3.6 Max Preview — самую мощную модель в своей истории

Alibaba представила предварительную версию своего нового флагманского ИИ-модели, потеснившую шесть крупнейших бенчмарков по программированию и продемонстрировавшую прирост в мировых знаниях и следовании инструкциям по сравнению с предшественницей.

Alibaba выпустила предварительную версию своего следующего флагманского ИИ-модели, продвинув серию Qwen ещё дальше в гонку за лидерство на передовом фронте. Qwen 3.6-Max-Preview — самая мощная модель, которую компания выпустила на сегодняшний день: она заняла первые места в шести крупнейших бенчмарках по программированию и продемонстрировала заметный прирост в области мировых знаний и следования инструкциям по сравнению с предшественницей, Qwen 3.6-Plus.

Модель уже доступна через Qwen Studio и API Alibaba Cloud Model Studio под идентификатором qwen3.6-max-preview. Это проприетарная, облачная модель без открытых весов, а её API совместим со спецификациями как OpenAI, так и Anthropic, что означает: разработчики могут интегрировать её в существующие пайплайны с минимальными изменениями.

Это также сдвиг в бизнес-модели Alibaba — компания была известна прежде всего тем, что по умолчанию предоставляла мощные open-source-модели. Младшие модели серии по-прежнему остаются с открытыми весами.

Согласно официальному блогу Qwen, Qwen 3.6-Max-Preview заняла первое место по нескольким ключевым бенчмаркам, тестирующим навыки программирования и агентские возможности: SWE-bench Pro (задачи реальной инженерной разработки), Terminal-Bench 2.0 (выполнение командной строки), SkillsBench (общее решение задач), QwenClawBench (использование инструментов), QwenWebBench (взаимодействие с вебом) и SciCode (научное программирование).

По показателям агентских навыков модель обошла не только остальные модели семейства, но и конкурентов вроде Claude 4.5 и GLM 5.1. Также зафиксирован прирост в бенчмарках знаний: SuperGPQA (продвинутое рассуждение) вырос на 2,3%, QwenChineseBench (работа с китайским языком) — на 5,3%. Способность следовать инструкциям, измеренная бенчмарком ToolcallFormatIFBench, вывела модель на первое место в рейтинге, обойдя Claude.

Релиз вышел через три дня после того, как Alibaba открыла исходный код Qwen 3.6-35B-A3B — модели на 35 миллиардов параметров, которая активирует лишь 3 миллиарда параметров при каждом инференсе.

Такой подход направлен на сокращение вычислительных затрат без потери качества вывода. Вместе с понедельным релизом Max линейка Qwen 3.6 теперь выглядит так: Max-Preview на вершине семейства, Qwen Plus — для сбалансированных задач, Flash — для приоритета скорости и 35B-A3B — для тех, кто запускает модель локально.

Max-Preview также поставляется с функцией preserve_thinking — возможностью сохранять цепочки рассуждений в многоходовых диалогах. Alibaba специально рекомендует её для агентских задач, где важна контекстная непрерывность. Для разработчиков, работающих над автономными агентами или длительными пайплайнами генерации кода, это существенное дополнение.

Как сообщал takoekino.pro на прошлой неделе, Alibaba закрыла бесплатный тариф Qwen Code буквально через несколько дней после того, как китайская лаборатория MiniMax переписала свою open-source-лицензию, запретив коммерческое использование без письменного разрешения. Оба шага сигнализируют о более широком тренде: китайские ИИ-лаборатории, построившие массовую аудиторию на бесплатных открытых сервисах, теперь разворачиваются в сторону монетизированных проприетарных продуктов. Qwen обошёл Meta Llama как наиболее развёрнутую self-hosted модель на планете — и эта инерция была сформирована почти целиком на бесплатном доступе.

Переход от бесплатной модели к платной идёт параллельно с ещё одним трендом: доля китайских open-source-моделей в мировом использовании open-source выросла с 1,2% в конце 2024 года примерно до 30% к концу 2025-го, и Qwen здесь — лидер. Qwen 3.6-Max-Preview — проприетарный наконечник этого копья: именно на эту модель Alibaba делает ставку в прямой конкуренции с GPT от OpenAI и Claude от Anthropic на передовом фронте.

Qwen 3.6-Max-Preview явно обозначена как работа в прогрессе. Alibaba заявила, что модель находится в активной разработке и ожидает дальнейших улучшений в будущих версиях. Независимое тестирование от Artificial Analysis ставит её на второе место по производительности после Muse Spark — значительно выше медианы сопоставимых reasoning-моделей в её ценовом сегменте. Модель поддерживает контекстное окно в 256 тысяч токенов и работает только с текстом; обработка изображений на момент запуска недоступна.

Ключевые понятия:

Бенчмарк (benchmark) — стандартизированный тест для оценки производительности ИИ-модели. Чем выше результат, тем лучше модель справляется с определённым типом задач.

— стандартизированный тест для оценки производительности ИИ-модели. Чем выше результат, тем лучше модель справляется с определённым типом задач. Open weights / open source — «открытые веса» означают, что параметры модели можно скачать и запустить самостоятельно. Alibaba исторически была одной из самых щедрых компаний в этом отношении, что обеспечило Qwen массовое распространение.

— «открытые веса» означают, что параметры модели можно скачать и запустить самостоятельно. Alibaba исторически была одной из самых щедрых компаний в этом отношении, что обеспечило Qwen массовое распространение. Proprietary model — проприетарная модель, доступная только через API. Это стандартная бизнес-модель OpenAI и Anthropic, к которой теперь движется Alibaba.

— проприетарная модель, доступная только через API. Это стандартная бизнес-модель OpenAI и Anthropic, к которой теперь движется Alibaba. Agent / agentic — «агентские» возможности: способность ИИ-модели автономно выполнять многошаговые задачи, используя инструменты, взаимодействуя с вебом и принимая решения.

— «агентские» возможности: способность ИИ-модели автономно выполнять многошаговые задачи, используя инструменты, взаимодействуя с вебом и принимая решения. Token context window — максимальный объём контекста, который модель может обработать за один раз. 256k токенов — один из самых больших показателей на рынке.

— максимальный объём контекста, который модель может обработать за один раз. 256k токенов — один из самых больших показателей на рынке. MoE (Mixture of Experts) — архитектура, используемая в Qwen 3.6-35B-A3B: модель с 35 миллиардами параметров, но активирующая лишь 3 миллиарда при каждом запросе, что резко снижает стоимость инференса.

— архитектура, используемая в Qwen 3.6-35B-A3B: модель с 35 миллиардами параметров, но активирующая лишь 3 миллиарда при каждом запросе, что резко снижает стоимость инференса. Self-hosted — модель, которую можно развернуть на собственных серверах, а не использовать через облачный API.

Конкурентная среда:

Muse Spark — модель от китайской компании, занявшая первое место в независимых бенчмарках.

— модель от китайской компании, занявшая первое место в независимых бенчмарках. GLM 5.1 — модель от китайской компании Zhipu AI, один из основных конкурентов Qwen в Китае.

— модель от китайской компании Zhipu AI, один из основных конкурентов Qwen в Китае. Claude 4.5 — следующая (пока не выпущенная) модель от Anthropic. Alibaba нацелена на прямое сравнение с западными лидерами.

— следующая (пока не выпущенная) модель от Anthropic. Alibaba нацелена на прямое сравнение с западными лидерами. Llama от Meta — крупнейшая open-source-модель на Западе. Тот факт, что Qwen обошёл Llama по числу развёртываний — одно из главных достижений китайского ИИ-сообщества.

Геополитический контекст:

Переход Alibaba от open source к проприетарной модели происходит на фоне:

Ужесточения американских санкций на поставки чипов в Китай,

Активной гонки между китайскими и американскими ИИ-лабораториями,

Дискуссий о регулировании ИИ как в США, так и в Китае,

Растущей роли ИИ в военной и разведывательной сферах.

Тот факт, что Alibaba закрыла бесплатный доступ вскоре после аналогичного шага MiniMax, говорит о скоординированном сдвиге всей индустрии в сторону монетизации.

Бенчмарки (подробнее):

SWE-bench Pro — тест на решение реальных инженерных задач из GitHub (баг-фикс, рефакторинг, написание новых функций).

— тест на решение реальных инженерных задач из GitHub (баг-фикс, рефакторинг, написание новых функций). Terminal-Bench 2.0 — тест на работу с командной строкой (навигация по файловой системе, запуск скриптов, отладка).

— тест на работу с командной строкой (навигация по файловой системе, запуск скриптов, отладка). SciCode — тест на научное программирование (математическое моделирование, обработка данных, генерация кода для исследований).

Кому важно прочитать:

Разработчикам, работающим с ИИ-моделями (особенно тем, кто использует Qwen или сравнивает модели),

Инвесторам в китайский ИИ-сектор,

Специалистам по кибербезопасности и агентскому ИИ,

Тем, кто следит за конкуренцией между открытыми и проприетарными моделями.

