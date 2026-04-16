Бесплатный Qwen умер: Alibaba закрыла халявный доступ к Qwen Code

16.04.2026, 7:53, Бизнес
Теги: , ,

Alibaba закрыла бесплатный тир Qwen Code, следуя за MiniMax в лицензионном развороте. Идея, что китайские лаборатории — «хорошие парни опенсорса», рушится на глазах.

Alibaba убила бесплатный доступ к Qwen Code. Сообщение в GitHub-репозитории не обещает реанимации: «Бесплатный тир Qwen OAuth прекращен».

Alibaba также сократила квоту на 1000 бесплатных запросов до 100 в день. Пользователям, желающим запускать Qwen Code в облаке, теперь предлагают обратиться в Alibaba Cloud Coding Plan, OpenRouter, Fireworks AI или подключить собственный API-ключ.

Qwen Code не был учебным проектом. Это был терминальный кодовый агент Alibaba — прямой конкурент Claude Code, работающий на моделях Qwen3-Coder, с поддержкой многофайловых репозиториев и результатами на SWE-Bench (бенчмарк, который измеряет, насколько модель хороша в программировании), сравнимыми с лучшими платными решениями на рынке.

Если вы только узнаёте об этом — вы пропустили запись в журнале изменений на GitHub. Подписка Coding Plan Pro стоит $50 в месяц.

Это случилось через 48 часов после того, как другая китайская AI-компания, MiniMax, выкинула почти такой же трюк. Китайская лаборатория выпустила M2.7 — модель на 230 миллиардов параметров, которая почти дотягивает до Claude Opus 4.6 на кодинговых бенчмарках — а затем сразу же переписала лицензию, добавив требование письменного разрешения для коммерческого использования.

Примечание: Параметры определяют способность AI учиться, рассуждать и хранить информацию. Чем больше параметров, тем шире объём знаний модели.

Модель была запущена под тем, что MiniMax назвали «условиями в духе MIT». Лицензии MIT не ограничивают коммерческое использование. Сообщество разработчиков на Hacker News и Hugging Face это заметило в течение нескольких часов.

MiniMax сослалась на защиту от недобросовестных хостинговых провайдеров, которые распространяли ухудшенные версии под её именем.

— Люди уходят, думая, что MiniMax — так себе, — написал глава отдела по связям с разработчиками компании. Но коммерческое ограничение всё равно осталось.

Ни один из этих шагов не случаен. Financial Times сообщила, что команда Qwen самой Alibaba сдвигается в сторону проприетарной разработки после ухода ключевых руководителей. Xiaomi, ещё одна китайская компания, в прошлом месяце выпустила MiMo v2 под закрытой лицензией.

Китайские модели с открытым исходным кодом выросли с 1,2% мирового использования открытых моделей в конце 2024 года до примерно 30% к концу 2025-го. Qwen обогнал Meta Llama как самую развёрнутую self-hosted модель на планете.

Это распространение строилось не на бенчмарках. Оно строилось на бесплатных сервисах.

При усилении американского контроля экспорта чипов и продолжающейся AI-гонке Пекин—Вашингтон, отстаивать «бесплатность» становится сложнее, когда инвесторы требуют отдачи, а правительство США следит за каждым решением о развёртывании.

Те, кто хочет поиграть с моделями Alibaba локально и бесплатно, всё ещё могут это делать. Их модели остаются открытыми, но для более мощных требуется довольно серьёзное железо.

Терминология AI и технологий:

  1. Free tier — «бесплатный тариф», «бесплатный уровень» — базовый уровень доступа к сервису без оплаты.
  2. License bait-and-switch — «лицензионная приманка и подмена» — практика, когда продукт рекламируется под одной лицензией, а затем она меняется на более restrictive.
  3. SWE-Bench — бенчмарк для оценки способности AI-моделей решать реальные задачи из программирования (взято из реальных issue на GitHub).
  4. Parameters (параметры) — в контексте AI: числовые значения, определяющие работу нейронной сети. Чем больше параметров, тем «мощнее» модель.
  5. Claude Code / Claude Opus 4.6 — продукты компании Anthropic, конкуренты OpenAI.
  6. API-ключ — уникальный идентификатор для доступа к программному интерфейсу.
  7. MIT-style license — лицензия, разрешающая свободное использование, модификацию и распространение кода.
  8. Hacker News — популярный агрегатор и форум для IT-специалистов.
  9. Hugging Face — крупнейшая платформа для хостинга и обмена AI-моделями.
  10. OpenRouter / Fireworks AI — сервисы-агрегаторы, предоставляющие доступ к различным AI-моделям через единый интерфейс.
  11. Self-hosted models — модели, которые пользователь запускает на собственном оборудовании, а не в облаке.

Компании и продукты:

  1. Alibaba — китайский технологический гигант, владеющий облачными сервисами и AI-подразделением.
  2. Qwen — серия открытых AI-моделей от Alibaba, конкурирующая с Llama от Meta.
  3. MiniMax — китайская AI-лаборатория, выпустившая модель M2.7.
  4. Xiaomi — китайская технологическая компания, известная смартфонами, выпустившая модель MiMo v2.
  5. Meta Llama — открытые модели от компании Meta (бывший Facebook).
  6. Financial Times — влиятельная британская деловая газета.

Геополитический контекст:

  1. U.S. chip export controls — экспортные ограничения США на поставку передовых чипов в Китай (введены администрацией Байдена, продолжаются Трампом).
  2. Beijing-Washington AI race — гонка в области искусственного интеллекта между Китаем и США.
  3. «Open-source good guys» — ироничное выражение, означающее стереотипное представление о китайских компаниях как о «добрых парнях открытого кода» в противовес «жадным» западным корпорациям.

