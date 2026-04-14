Crypto.com раздаст бойцам миллион долларов в CRO на турнире UFC в Белом доме

Криптобиржа выплатит рекордный призовой фонд в токенах Cronos (CRO) на предстоящем турнире UFC у Белого дома.

Crypto.com станет соорганизатором турнира UFC, который пройдет 14 июня прямо на лужайке Белого дома. Бои приурочены к 250-летию США и получат самый большой в истории спорта призовой фонд для бойцов — об этом UFC и биржа объявили в выходные.

Биржа раздаст избранным участникам карда UFC Freedom 250 в общей сложности $1 млн — выплаты будут в токенах CRO. При текущем курсе CRO около $0,068 это примерно 14,6 млн монет.

— Это самое историческое спортивное событие в истории, вечер, где каждый бой может стать «Боем вечера», — заявил президент и гендиректор UFC Дана Уайт. — Crypto.com дает бойцам крупнейший бонус в истории UFC — на кону миллион долларов. 14 июня смотреть будет весь мир.

Главным событием заявлен бой чемпиона в легком весе Илии Топурии против временного чемпиона Джастина Гейджи, а бывший чемпион в двух дивизионах Алекс Перейра попытается завоевать беспрецедентный третий титул UFC в поединке с Сирилом Ганом. В США турнир покажет Paramount+. Дата совпадает с 10-летием самой Crypto.com.

— Не могу представить лучшего способа отпраздновать 10 лет Crypto.com, чем творить историю в Белом доме, — сказал сооснователь и CEO биржи Крис Маршалек. — Для нас большая честь вместе с нашими давними партнерами из UFC выступить соорганизаторами Freedom 250 — события, которое выходит далеко за рамки спорта.

Партнерство Crypto.com и UFC тянется с 2021 года, когда биржа стала первым в истории «Официальным партнером по бойцовской экипировке» — ее логотип появился на шортах всех бойцов. Компании также выпускали официальные цифровые коллекционные карточки UFC (NFT) на платформе Crypto.com. У UFC есть и другие крипто-партнеры: технологический — VeChain, и лицензированный фан-токен FIGHT на Solana и BNB Chain.

UFC также заключила эксклюзивное партнерство с гигантом предсказательных рынков Polymarket, и на прошлых выходных один из трейдеров там сорвал куш из-за «ошибки в судействе» — заметив, что в эфире объявили неверный результат боя, он превратил ставку в $500 в выигрыш $252 000.

Crypto.com уже тесно связана с бизнес-империей Дональда Трампа: биржа объединилась с Trump Media & Technology Group для запуска серии крипто-ETF, интегрирует CRO в соцсеть Truth Social и стриминговый сервис Truth+, а также создала с ними совместную казначейскую компанию для накопления CRO и развивает направление прогнозов.

