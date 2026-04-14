Crypto.com раздаст бойцам миллион долларов в CRO на турнире UFC в Белом доме
14.04.2026, 4:40, Спорт
Криптобиржа выплатит рекордный призовой фонд в токенах Cronos (CRO) на предстоящем турнире UFC у Белого дома.
Crypto.com станет соорганизатором турнира UFC, который пройдет 14 июня прямо на лужайке Белого дома. Бои приурочены к 250-летию США и получат самый большой в истории спорта призовой фонд для бойцов — об этом UFC и биржа объявили в выходные.
Биржа раздаст избранным участникам карда UFC Freedom 250 в общей сложности $1 млн — выплаты будут в токенах CRO. При текущем курсе CRO около $0,068 это примерно 14,6 млн монет.
— Это самое историческое спортивное событие в истории, вечер, где каждый бой может стать «Боем вечера», — заявил президент и гендиректор UFC Дана Уайт. — Crypto.com дает бойцам крупнейший бонус в истории UFC — на кону миллион долларов. 14 июня смотреть будет весь мир.
Главным событием заявлен бой чемпиона в легком весе Илии Топурии против временного чемпиона Джастина Гейджи, а бывший чемпион в двух дивизионах Алекс Перейра попытается завоевать беспрецедентный третий титул UFC в поединке с Сирилом Ганом. В США турнир покажет Paramount+. Дата совпадает с 10-летием самой Crypto.com.
— Не могу представить лучшего способа отпраздновать 10 лет Crypto.com, чем творить историю в Белом доме, — сказал сооснователь и CEO биржи Крис Маршалек. — Для нас большая честь вместе с нашими давними партнерами из UFC выступить соорганизаторами Freedom 250 — события, которое выходит далеко за рамки спорта.
Партнерство Crypto.com и UFC тянется с 2021 года, когда биржа стала первым в истории «Официальным партнером по бойцовской экипировке» — ее логотип появился на шортах всех бойцов. Компании также выпускали официальные цифровые коллекционные карточки UFC (NFT) на платформе Crypto.com. У UFC есть и другие крипто-партнеры: технологический — VeChain, и лицензированный фан-токен FIGHT на Solana и BNB Chain.
UFC также заключила эксклюзивное партнерство с гигантом предсказательных рынков Polymarket, и на прошлых выходных один из трейдеров там сорвал куш из-за «ошибки в судействе» — заметив, что в эфире объявили неверный результат боя, он превратил ставку в $500 в выигрыш $252 000.
Crypto.com уже тесно связана с бизнес-империей Дональда Трампа: биржа объединилась с Trump Media & Technology Group для запуска серии крипто-ETF, интегрирует CRO в соцсеть Truth Social и стриминговый сервис Truth+, а также создала с ними совместную казначейскую компанию для накопления CRO и развивает направление прогнозов.
Примечания и рекомендации:
- CRO (Cronos) — токен блокчейн-платформы Cronos, принадлежащей Crypto.com. Можно добавить пояснение: «CRO — нативный токен блокчейна Cronos, запущенного Crypto.com в 2021 году».
- UFC Freedom 250 — условное название карда (программы боёв), приуроченного к 250-летию США (1776 + 250 = 2026). Слово «Freedom» (свобода) отсылает к американской символике.
- Ilia Topuria (Илья Топурия) — испанский боец грузинского происхождения, чемпион UFC в лёгком весе. На момент написания статьи — один из самых популярных бойцов промоушена.
- Justin Gaethje (Джастин Гейджи) — американский боец, носящий неофициальный титул «временного» чемпиона. В русскоязычной спортивной прессе его часто называют «временно недействующим чемпионом» или просто сохраняют титул как есть.
- Alex Pereira (Алекс Перейра) — бразильский боец, завоевавший титулы в двух весовых категориях (средний и полутяжёлый вес). Перейра на момент боя с Ганом уже владел титулом в полутяжёлом весе и претендовал на пояс в тяжёлом весе и может стать третьим чемпионским титулом в истории UFC (после Ти Ая Гомеса и Рэнди Кутюра).
- Ciryl Gane (Сирил Ган) — французский боец, на момент боя владевший титулом временного чемпиона в тяжёлом весе.
- NFT (Non-Fungible Token) — «невзаимозаменяемый токен», цифровой актив на блокчейне, удостоверяющий права собственности на цифровой объект. В русскоязычной прессе часто используется аббревиатура NFT без расшифровки.
- Polymarket — децентрализованная платформа для совершения ставок на исходы событий. В России деятельность подобных платформ может быть ограничена законодательством.
- Truth Social и Truth+ — социальная сеть и стриминговый сервис, принадлежащие Trump Media & Technology Group, основанной Дональдом Трампом.
- ETF (Exchange-Traded Fund) — биржевой инвестиционный фонд. «Криптовалютные ETF» — фонды, отслеживающие стоимость криптовалют или связанные с ними активы.
- VeChain — блокчейн-платформа, специализирующаяся на корпоративных решениях для цепочек поставок.
- Solana и BNB Chain — блокчейн-платформы, на которых выпущен лицензированный токен FIGHT.
- «Scoring error» — ошибка в подсчёте очков. Речь идёт о ситуации, когда бойцу ошибочно присудили победу, что позволило трейдеру на Polymarket сделать выгодную ставку на реальный исход боя.
- Dana White (Дана Уайт) — президент UFC с 2001 года, один из самых влиятельных деятелей в мире боевых искусств.
- Kris Marszalek (Крис Маршалек) — сооснователь и генеральный директор Crypto.com, родом из Польши.