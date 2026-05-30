Почему первый электромобиль Ferrari столкнулся со шквалом критики?

Итальянский бренд порвал с прошлым, выпустив четырехдверную модель Luce за 550 000 евро, и консерваторы от этого в ярости.

Ferrari отличается от других автопроизводителей, как и их презентации. В родной Италии компанию настолько боготворят, что одними из первых за руль их дебютного электрокара сели президент страны и Папа Римский.

Однако, судя по негативной реакции инвесторов, некоторых критиков и — куда же без них — толпы интернет-комментаторов, компании может понадобиться помощь высших сил, чтобы завоевать расположение своей традиционной фанатской базы.

Модель Luce (произносится как «лу́-че», что по-итальянски означает «свет») ориентирована на сверхбогатых: ее цена составляет 550 000 евро. У каждого колеса установлен собственный электромотор, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Но дизайн, разработанный бывшим топ-менеджером Apple Джони Айвом в сотрудничестве с Марком Ньюсоном, вызвал ожесточенные споры. Очевидно одно: эта машина совершенно не похожа ни на что из того, что Ferrari делала раньше.

И если Папа Лев XIV, возможно, воздержался от прямых комментариев, то реакция в соцсетях варьировалась от удивленно поднятых бровей до брызжущего слюной гнева — а акции Ferrari на этом фоне упали на 8%. Пастельно-голубой оттенок, использованный на промо-фотографиях, спровоцировал нелестные сравнения с последней версией Nissan Leaf — массовым электромобилем, который тоже дебютировал в похожем цвете, но стоит всего 37 210 евро.

— С эстетической точки зрения всё понятно без слов, — написал в соцсети X Маттео Сальвини, министр транспорта Италии и лидер ультраправой партии «Лига Севера». Вспомнив основателя автоконцерна, он добавил: — Интересно, что бы на это сказал Энцо Феррари.

Пожалуй, самая громкая критика прозвучала из уст 78-летнего Луки ди Монтедземоло, который руководил Ferrari на протяжении 23 лет вплоть до 2014 года.

— Если я скажу, что думаю на самом деле, я наврежу Ferrari, — заявил он итальянским СМИ. — Мы рискуем уничтожить легенду, и мне искренне жаль. Надеюсь, они хотя бы уберут [логотип] гарцующего жеребца.

Почему поднялась такая волна возмущения?

Ferrari не просто решила выпустить свой первый электрокар. Компания сделала его лишь второй в своей истории четырехдверной моделью и первой — с пятью посадочными местами. Вместо приземистого двухдверного аналога своих бензиновых суперкаров они, по сути, создали просторный седан.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья не раз подчеркивал, что автомобиль намеренно создавался таким, чтобы «поляризовать мнения», и что компания надеется привлечь аудиторию за пределами своего традиционного рынка (пусть это по-прежнему будут ультрабогатые люди).

Неслучайно самые резкие негативные отзывы о новинке исходили от людей правых взглядов. Несмотря на стремительный рост популярности электромобилей по всему миру, сопротивление им стало излюбленной темой среди консерваторов.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover столкнулся с аналогичной волной хейта в 2024 году из-за перезапуска своего электрического бренда Jaguar. Это вызвало гнев главы Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Реальный спрос на эти машины пока не ясен, поскольку они еще не поступили в продажу.

Почему Luce так непохожа на другие Ferrari?

В отличие от традиционных моделей с двигателем спереди или сзади, электромобили, как правило, строятся на базе «скейтборда» — плоской платформы, состоящей из батарей, электромоторов и колес. В случае с Luce это привело к тому, что крыша автомобиля оказалась всего на 4 см ниже, чем у внедорожника Ferrari Purosangue, и на целых 40 см выше, чем у гибридного спорткара F80.

Визуальный дизайн Ferrari (как и любых спорткаров) всегда подчинен аэродинамике. Luce — не исключение. Однако дизайнерская компания Джони Айва, LoveFrom, привнесла в проект минималистичную эстетику в духе Apple. Привычные элементы — спойлеры, «плавники» и воздухозаборники — здесь не бросаются в глаза. То, что на первый взгляд кажется капотом, на деле является антикрылом, парящим над покатой передней частью кузова. Задний спойлер также искусно спрятан внутри плавных линий, что резко контрастирует с агрессивными рублеными формами многих конкурентов Ferrari.

Платформа-«скейтборд» также позволила освободить массу пространства сзади, поскольку отпала необходимость в центральном трансмиссионном тоннеле. Это дало возможность установить пятое сиденье: теперь в линейке Ferrari есть полноценный семейный автомобиль.

Ангус Маккензи, шеф международного бюро журнала MotorTrend, отметил, что посадка за рулем по-прежнему ощущается по-спортивному, но во всем остальном «это шок от новизны». По его словам, акцент на тактильные кнопки и продуманные цифровые приборные панели задаст тренд в индустрии. И пусть дизайн порывает с прошлым, «то, что скрыто внутри, обеспечит компании будущее» и откроет путь к созданию новых электрокаров.

Почему так сложно создать электрический суперкар?

Такие попытки уже были. В 2018 году хорватский автопроизводитель Rimac представил модель Nevera, способную разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,74 секунды. Принадлежащий китайцам британский бренд Lotus выпускает конкурента Evija. Но обе эти машины стоят около 2 млн фунтов стерлингов и обитают в нише, где почти нет конкурентов.

Электрические технологии меняют правила игры для суперкаров — как в лучшую, так и в худшую сторону. При старте с места даже средние электромобили могут оставить позади гораздо более дорогие бензиновые аналоги благодаря невероятной эффективности электромоторов. Но расплата за это — большие и тяжелые батареи. Из-за их веса машиной сложнее управлять, а сами аккумуляторы трудно втиснуть в компактный спортивный кузов.

— Война лошадиных сил окончена, — говорит Маккензи. — Новым Священным Граалем станет боковое ускорение: способность электрического спорткара правильно проходить повороты.

Кто купит Luce?

Главная проблема в сегменте электрических спорткаров — найти на них покупателей. Даже Мате Римац, основатель Rimac, возглавив легендарный французский бренд Bugatti, в итоге продолжил выпускать больше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так как на них есть спрос.

Но в Ferrari верят, что Luce найдет свою аудиторию. Ранее в этом месяце Винья заявил инвесторам, что «одна из машин, которую мы выпустим в этом году, призвана лучше вписаться в портфолио» для Китая — безусловно, крупнейшего в мире рынка электромобилей.

Британская компания Everrati создает для сверхбогатых клиентов электрические версии классических Porsche, Land Rover и гоночного болида Ford GT40. Ее соруководитель Родри Дарч считает, что Ferrari найдет покупателей среди, как он выразился, «перевоспитавшихся» фанатов бензиновых моторов, IT-основателей и ценителей «тихой роскоши».

По его словам, Ferrari — «это бренд, привлекательность которого выходит далеко за рамки спорткаров». Выпуская Luce, компания расширяет свой рынок.

— Эта машина 100% не для всех. И это абсолютно нормально, — заключил Дарч.

Примечания:

Почему именно голубой цвет вызвал скандал? Ferrari традиционно ассоциируется с красным (rosso corsa), желтым и черным. Пастельно-голубой оттенок сродни тому, что используют массовые бренды вроде Nissan для бюджетного Leaf, — это визуальный разрыв с образом эксклюзивности. Для традиционалистов это все равно что увидеть «Феррари в пижамном цвете». Энцо Феррари и культ личности: Энцо Феррари (1898–1988) в итальянской культуре — фигура почти мифическая. Апелляция Сальвини к «что сказал бы Энцо» — сильный риторический прием, взывающий к патриархальному авторитету и намекающий, что нынешнее руководство предало заветы основателя. Лука ди Монтедземоло: Один из самых влиятельных итальянских менеджеров, при котором Ferrari пережила «золотую эпоху» и доминирование в «Формуле-1» с Михаэлем Шумахером. Его слова имеют особый вес, а его предложение «снять гарцующего жеребца» равносильно отлучению от бренда. «Скейтборд» в автомобильном дизайне: Термин skateboard platform означает плоскую платформу, где батарея уложена в пол между осями, а электромоторы находятся непосредственно у колес. Такая архитектура дает огромную свободу в компоновке салона, но делает кузов визуально массивнее и выше.

Интересно, что Ferrari сознательно делает ставку на поляризацию, а не консенсус: шум и скандал — тоже часть маркетинга. Традиционалисты, требующие снять жеребца с капота, возможно, именно сейчас громче всего рекламируют этот автомобиль тем, кто раньше никогда не рассматривал покупку Ferrari.