Как будет выглядеть цифровое воскрешение Оззи Осборна?

«Это будет очень достойно»: Джек Осборн — об аватаре Оззи Осборна после шквала фанатской критики.

Голограмму бывшего фронтмена Black Sabbath в натуральную величину создадут технологические компании Hyperreal и Proto Hologram.

Спустя год после смерти Оззи Осборна его семья объявила, что музыкант будет воссоздан в виде ИИ-аватара в натуральную величину. Однако фанаты от этой идеи далеко не в восторге.

20 мая на выставке брендов Licensing Expo в Лас-Вегасе сын покойного рокера Джек и его вдова Шэрон сообщили, что семья заключила партнерство с технологическими компаниями Hyperreal и Proto Hologram для создания цифрового двойника Оззи.

Фронтмен Black Sabbath ушел из жизни в июле 2025 года в возрасте 76 лет.

— Даже пугает, насколько это реалистично, — признался Джек Осборн собравшимся на выставке. — Он будет существовать в цифровом виде, оставаясь самим собой, до тех пор, пока существуют компьютеры. Технологии шагнули так далеко, что теперь всё работает почти по принципу «перетащи и брось». Можно снять черновик для рекламного ролика… буквально прописать текстом, что должен делать Цифровой Оззи в этой рекламе, и просто вставить его туда. Сейчас всё настолько просто.

Шэрон Осборн добавила: «Мы планируем провезти его по всему миру. Люди смогут разговаривать с ним, а он будет отвечать. Элвис умер 50 лет назад, но все знают Элвиса. Я хочу того же для Оззи».

Представители компании Hyperreal утверждают, что аватар в полный рост сможет «общаться с поклонниками, двигаться, говорить и реагировать так, как это делал бы сам Оззи». Позже в этом году он начнет появляться на интерактивных сенсорных экранах, которые установят в США и Великобритании (точные локации пока держатся в секрете).

Генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт рассказал изданию Billboard, что аватар «создавался исключительно на основе подлинных, утвержденных исходных материалов, тщательно отобранных и контролируемых людьми, которые любили его больше всего».

— Это живое выступление, а не просто компьютерный рендер; в нем нет ничего, что не было бы предоставлено добровольно, — подчеркнул Скотт. — В проекте с энтузиазмом участвует семья Оззи, и это в корне меняет масштаб того, чем может стать этот проект.

Однако анонс вызвал шквал критики со стороны фанатов Осборна и Black Sabbath. Они назвали сделку неуважительной и безвкусной, предположив, что использование образа музыканта в рекламе явно противоречило бы его собственной воле.

Джек Осборн (который недавно назвал свою новорожденную дочь Оззи в честь отца) ответил на критику во время субботней прямой трансляции на YouTube.

— Послушайте, то, что мы делаем, будет сделано с огромным вкусом. Это не будет какое-то жалкое дерьмо, — отрезал Джек. — У нас очень сложный проект. Это вам не просто прикрутить фотографию моего отца к ChatGPT. Мы будем работать с технологиями высочайшего уровня, всё будет ощущаться предельно реалистично. И то, как мы собираемся это применять — просто отвал башки.

Он заявил, что обсуждал подобные идеи с отцом еще при его жизни.

— Это невероятно круто, и я думаю, отцу бы это понравилось, — сказал он. — На самом деле мы говорили о создании чего-то подобного еще до его ухода… Я знаю, он бы это оценил.

Осборн — далеко не первый музыкант, удостоившийся посмертного голографического воплощения. До него подобной чести удостаивались Тупак Шакур, Рой Орбисон, Мария Каллас и Майкл Джексон.

Анонсированный в 2018 году (спустя семь лет после ее смерти от алкогольного отравления) голографический тур Эми Уайнхаус также подвергся жесткой критике. Противники аргументировали это тем, что артистке, которая при жизни ненавидела гастролировать, нужно дать покоиться с миром. Впоследствии проект был свернут из-за «уникальных трудностей и этических тонкостей».

Примечания:

О личности Оззи и контексте: Оззи Осборн (1948–2025) — фигура абсолютно культовая. Крестный отец хеви-метала, фронтмен Black Sabbath и успешный сольный артист. Парадоксальным образом для многих миллениалов он знаком не только по музыке, но и по реалити-шоу «Семейка Осборнов» (The Osbournes, 2002–2005), которое фактически породило жанр семейного реалити-шоу и показало его как комичного, слегка потерянного, но безмерно обаятельного патриарха. Именно этот образ — одновременно демонический рокер и беспомощный отец семейства — создает ту самую любовь, которая сейчас сталкивается с ощущением, что цифровым двойником можно торговать. Этическая дилемма: Это очень скользкая тема. Семья (Джек и Шэрон) утверждает, что Оззи «был бы за», но поклонники чувствуют фальшь. В истории с голограммой Эми Уайнхаус, ключевое слово — «чувствительность» (sensitivities). Если артист при жизни мучился от внимания публики (как Уайнхаус) или был известен своим специфическим юмором и бунтарством против системы (как Оззи), превращение его в рекламный шаблон «drag and drop», как выразился Джек, действительно вызывает внутренний протест. Технологический контекст: Hyperreal — довольно молодая, но амбициозная компания, специализирующаяся на создании «цифровых людей». Proto Hologram — один из лидеров в области голографических коммуникаций. Их альянс означает, что мы говорим не о дешевом дипфейке, а о дорогой, детально проработанной инсталляции. Однако фраза про «почти drag and drop» и рекламные интеграции из уст Джека — именно она и стала триггером. Одно дело — цифровой памятник, другое — цифровой раб, продающий что-то в рекламе.

Рекомендации: