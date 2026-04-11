Как ИИ стал новым излюбленным злодеем телевизионных драм?

Спасёт ли нас искусственный интеллект или уничтожит? Согласно растущей армии сценаристов триллеров, нам следует очень и очень бояться…

Быть может, буква «H» в «Под прицелом» (Line of Duty) окажется сокращением от «hard drive» — жёсткий диск? Как бы то ни было, ИИ стал главным телевизионным злодеем, что в очередной раз подтвердилось в предпоследнем эпизоде прошлой недели другого детища BBC — сериала «Видеонаблюдение» (The Capture). Зловещий кукловод Саймон наконец был разоблачён, и — спойлер — им оказался не человек.

«Подождите, Саймон — это компьютер?» — ошеломлённо спрашивает агент. «Он кое-что побольше компьютера», — самодовольно отвечает высокопоставленный военный. «Мы используем ИИ для поддержки, картографирования, исполнения и командования операциями. Саймон учитывает больше рисков и переменных, чем способны охватить вы, полевые сотрудники. Назови ему цель — и он рассчитает миссию и перекалибрует её в реальном времени. Статистика не врёт. Саймон спасает жизни».

Их называют его Саймоном, потому что они делают то, что Саймон велит (отсылка к детской игре «Саймон говорит»). В третьем сезоне этого лоснящегося триллера о слежке промокшая от дождя и меланхолично надутая детектив столичной полиции Рэйри Кэри (Холлидей Грейнджер) получает повышение — она становится и. о. руководителя антитеррористического подразделения SO15. Наша резкая героиня продолжает свою борьбу против нечистоплотной цифровой практики под названием «Коррекция» — взлома камер видеонаблюдения с помощью дипфейков, чтобы скомпрометировать тех, кого государство считает своими врагами.

Теперь Кэри копнула глубже и обнаружила, что «Коррекцией» пользуется военное командование высшего звена. Британские вооружённые силы передали бразды правления кровожадному боту. Саймон даже приказал убить министра внутренних дел (Паапа Эссиеду), а ошалевший солдат, нажавший на курок (Киллиан Скотт), пожал плечами: «Я всего лишь винтик в машине». В воскресном финале сезона, начинённом неожиданными поворотами, сможет ли она разгромить заговор глубинного государства и Больших данных? А в сериале, усеянном шокирующими смертями, доживёт ли Кэри до следующего дня, чтобы хмуриться и надуваться?

— Оказывается, «Видеонаблюдение» оказалось более реалистичным, чем я задумывал, — говорит сценарист шоу Бен Чэнэн. — Я потребляю огромное количество новостей, и проблемы из заголовков естественным образом проникают в сериал. Дезинформация и дипфейки с каждым сезоном кажутся всё более злободневными. Часто кажется, будто мир догоняет «Видеонаблюдение». На протяжении этого сезона звучит барабанный бой войны. Я и представить не мог, что к моменту трансляции мы будем балансировать на грани настоящей.

Дроны, продвинутый искусственный интеллект и программное обеспечение от таких неоднозначных компаний, как Palantir, меняют лицо современной войны. Развернутые в конфликтах от Ирана до Венесуэлы, от сектора Газа до Украины, эта гонка технологических вооружений нашла отражение в сериале.

— Триаж в больницах или на поле боя — определять, кого оперировать первым и у кого больше шансов выжить, — существовал всегда, — говорит продолжает Чэнэн. — Теперь для принятия этих решений используют ИИ, так что применение его армией для проектирования целых операций легко вообразить. Мы довели эту идею до предела. Что если отдельный отряд экспериментирует с ИИ и становится от него полностью зависимым? Вплоть до того, что ИИ постоянно меняет их цель, а они идут вслепую? Если запрограммировать компьютер на спасение Запада любой ценой, это может завести в самые неожиданные направления.

Прошлое Чэнэна как обладателя BAFTA за документальное кино означает, что «Видеонаблюдение» пугающе правдоподобно:

— Все технологии тщательно проработаны, у нас есть военные консультанты, но присутствует и элемент случайности. Я решил, что персонаж Киллиана должен происходить из Эскадрильи E, прозванной «Приращение»» (The Increment). Это спецназ, действующий за пределами SAS и SBS, подчиняющийся только себе и MI6. Это лучшие из лучших, и они занимаются мрачными тайными делами. Случайно так вышло, что у одного из наших полицейских консультантов был коллега — бывший член Эскадрильи E, — так что мы смогли получить действительно ценные сведения.

Боты пришли за телевизионной драмой. Не в смысле использования ChatGPT для написания сценариев — хотя, учитывая недавние скандалы в издательском деле и журналистике, это, конечно, вопрос времени. А в том, что сам ИИ становится злодейским персонажем — ещё более неуязвимым, чем человеческие мерзавцы.

Взять хотя бы главный поворот в безумном финале сезона постапокалиптической саги «Рай» (Paradise). На протяжении всего второго сезона подземный бункер размером с город гудел разговорами о таинственном «Алексе». Естественно, эта загадочная фигура оказалась квантовым компьютером под управлением ИИ — частично названным в честь неизлечимо больной жены соавтора-создателя, частично игра слов (AI-ex — ну вы поняли, да?).

Флэшбеки также показали, как техно-миллиардерша Саманта «Синатра» Редмонд (Джулианна Николсон) выписала буквально чек в белым полем на суперкомпьютер, способный решить климатический кризис. Его вычислительная мощь растёт с такой экспоненциальной скоростью, что он обретает способность манипулировать самим временем, создавая потенциальную параллельную мультивселенную. В команде сценаристов был «квантовый консультант» — один из руководителей Лаборатории квантовых вычислений Калтеха.

Исполнительный продюсер Джон Хоберг, соавтор финального эпизода, рассказал The Hollywood Reporter:

— Квантовый компьютер, пытающийся найти способ изменить исход нашего настоящего, может звучать безумно, но это легитимная теория. Некоторые квантовые физики считают её вполне реальной. Спасёт нас ИИ или уничтожит? Слишком ли он опасен? Копается ли он в вещах, в которых мы никогда не должны были включать выключатель?

Ещё шесть лет назад недоценённый научно-фанастический триллер Алекса Гарленда «Разработка» (Devs) указывала в том же направлении — своим тревожным изображением квантового компьютера, способного точно предсказывать будущее и переосмысливать прошлое. Его технический магнат, которого исполнил одержимый хипповатый Ник Офферман, двигала скорбь по умершему ребёнку — точно как Синатру в «Раю».

Страхи перед распространением и мощью ИИ повсюду на телеэкране — и, иронично, особенно на стриминговых сервисах тех самых технологических компаний. В последнем сезоне «Утреннего шоу» (The Morning Show) от Apple генеральный директор Стелла Бак (Грета Ли) приняла генеративный ИИ и дипфейки как часть своей медиаимперии, — и тут же её собственный чат-бот-двойник обернулся против неё во время презентации, от которой зависело всё. Робо-Стелла раскрыла компрометирующую личную информацию о настоящей Стелле, похоронив её карьеру. Не самый тонкий намёк на опасность капитуляции перед технологиями.

Дистопическая голова ИИ поднялась и в недавней экранизации Патришии Корнуэлл от Amazon — сериале «Скарпетта», где овдовевшая жена использует ИИ-бота скорби, чтобы общаться с мёртвыми. Даже хит ABC «Новичок» (The Rookie) завёл зловредного детского ИИ-чат-бота по имени Зузу — хотя этот ход повсеместно раскритиковали как момент, когда полицейский процедурал окончательно потерял берега. Комедийные шоу тоже подхватывают тему: новый сезон пародийного мокьюментари Лизы Кудроу «Камбэк» (The Comeback) на HBO вращается вокруг голливудской студии, которая перехитряет забастовку сценаристов, поручив ИИ написать целый ситком. Финал завершается титром, заверяющим зрителей: «При создании этого шоу ИИ не использовался». Фух.

— Всё ускоряется пугающими темпами, и всем нам стоит опасаться за свои рабочие места, — говорит Чэнэн. — Люди часто шутят, что нам стоит поручить ChatGPT написать эпизод «Видеонаблюдения». Думаете, мы не пробовали? Конечно, пробовали! Пока что он недостаточно хорош, но он всё ещё в относительном младенчестве. Кто знает, что он сможет завтра.

Точно так же манипуляции с видео в духе «Видеонаблюдения» могут быть использованы обеими сторонами закона:

— На этой неделе я видел статью о том, как преступные группировки могут использовать ИИ для собственной версии «Коррекции» — и заявлять: «Я не мог совершить это преступление в то время, потому что смотрите, вот видео, где я в другом месте». Как мы можем полагаться на видеодоказательства, если их можно подделать? Как мы можем доверять правительственным кадрам запуска ракет или взрывов зданий?

Угроза ИИ больше не ограничена кошмарами «Чёрного зеркала» или монстрами из «Доктора Кто». Научная фантастика стала реальностью, и Саймон говорит: нам следует очень и очень бояться. Вернётся ли «Видеонаблюдение» в четвёртом сезоне?

— Возможно», — смеётся Чэнэн. — Недостатка в пугающих технологиях, о которых можно писать, точно нет.

