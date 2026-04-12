«Мы никогда не были так близки»

Наблюдателями за НЛО овладела эйфория благодаря «одержимости» Трампа и Вэнса инопланетянами.

От увлечённости Вэнса до стремления Трампа к раскрытию правды — очарование Белого дома НЛО вселяет в экспертов надежду на то, что доказательства существования инопланетян близки как никогда.

Как и большинство политиков, Дональд Трамп не выстраивал свою предвыборную кампанию вокруг проблемы космических пришельцев. Но спустя пятнадцать месяцев второго срока энтуиасты НЛО приободрились благодаря явной одержимости администрации США темой внеземных цивилизаций — и один из экспертов заявил, что человечество «никогда не было так близко» к получению неопровержимых доказательств существования инопланетян.

После двенадцати практически лишённых инопланетян месяцев президент в 2026 году взял на себя обязательство обеспечить раскрытие информации о НЛО. В феврале Трамп поручил различным ведомствам опубликовать «правительственные документы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью», а в марте Белый дом предпринял необычный шаг, зарегистрировав доменное имя aliens.gov — и пульс у верующих в сети зачасторил.

Наблюдателей за НЛО воодушевило и то, что президента окружают убеждённые сторонники внеземного бытия как в профессиональной, так и в личной жизни.

Джей Ди Вэнс признался, что «одержим» НЛО. Вице-президент, увлечённый христианин, полагает, что это «демоны», а не инопланетяне, — тогда как Дональд Трамп-младший, взрослый сын президента, в прошлом году заявил, что «существуют доказательства неземного интеллекта, взаимодействующего с нашей планетой».

При столь инопланетно-любопытном правительстве часть наблюдательного сообщества убеждена: почва для раскрытия подготовлена. Министерство обороны заявило о планах опубликовать «ранее не виданную информацию о НЯФ [неопознанных аномальных явлениях]», а тема набирает обороты и в Конгрессе: на прошлой неделе конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Тим Бёрчетт в интервью провозгласил: «Мы не одни».

Эти события следуют за серией впечатляющих слушаний по НЛО, прошедших в Вашингтоне за последние годы. В 2023 году бывший сотрудник разведки Дэвид Груш показал перед Конгрессом, что Соединённые Штаты на протяжении «нескольких десятилетий» вели программу по сбору и попыткам обратного проектирования разбившихся НЛО. Правительство отвергло эти обвинения.

— Мы никогда не были так близки к раскрытию, — заявил Стивен Бассет, одна из наиболее заметных фигур в мире НЛО и основатель Paradigm Research Group — организации, лоббирующей правительство с целью обнародования информации об инопланетянах. — Президент Соединённых Штатов сейчас в положении, когда он мог бы сделать это хоть завтра — устроить короткую пресс-конфер нцию из Овального кабинета и за несколько минут подтвердить, что мы не одни.

Бассет, ранее утверждавший, будто Ватикан располагает информацией об инопланетянах, отметил, что от нынешней администрации звучит «беспрецедентный» объём разговоров о НЛО: директор национальной разведки Тулси Габбард тоже призналась в одном из интервью в прошлом году, что верит в возможность существования внеземных цивилизаций.

Он полагает, что открытая дискуссия о НЛО нормализовала тему, создав «зрелую» ситуацию для того, чтобы Трамп объявил о существовании инопланетян. По его мнению, самолюбие Трампа в сочетании с историей Джеффри Эпштейна может подтолкнуть президента к такому заявлению.

— Это стало бы огромным наследием. Скорее всего, гарантировало бы ему Пулитцеровскую премию. Он вошёл бы в историю — что бы ни произошло в остальное время его президентства, это будет забыто задолго до того, как люди перестанут говорить о том, что именно он, глава государства, сделал самое глубокое заявление в истории человечества, — сказал Бассет.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии. Трамп не давал никаких указаний на то, что намерен объявлять о существовании инопланетян.

Другие деятели мира НЛО более сдержанны, чем Бассет, но воодушевление несомненно растёт — в том числе и среди членов Конгресса.

На прошлой неделе конгрессмен Бёрчетт из Теннесси заявил, что недавно присутствовал на засекреченном брифинге по НЛО, детали которого «подожгли бы Землю», доведись ему ими поделиться, — а Анна Паулина Луна, также республиканка, направила письмо в Министерство обороны с требованием опубликовать 46 видеозаписей наблюдений НЛО. Ранее в этом году Луна из Флориды заявила, что правительство собирается обнародовать «много крутого материала», касающегося инопланетян.

Представитель Министерства обороны, попросивший называть его «представителем военного ведомства», сообщил: «Управление разрешения аномальных ситуаций во всех средах (AARO) Военного ведомства работает в тесной координации с Белым домом и федеральными агентствами для консолидации существующих коллекций записей о НЯФ и обеспечения оперативной публикации ранее не виданной информации».

Джордан Флауэрс, исполнительный директор Фонда раскрытия (Disclosure Foundation), работающего над расширением прозрачности в вопросах НЯФ, выразил осторожную надежду на то, что администрация может опубликовать, хотя и не зашёл так далеко, как Бассет.

— Эта администрация определённо демонстрирует большую волю, интерес и решительность, чем те, что мы наблюдали прежде, — считает Флауэрс. — Мы осторожно оптимистичны в том, что может быть обнародована поэтапная информация, которая поможет нам понять, что здесь происходит.

Флауэрс отметил, что краткосрочной победой стало бы согласие правительства на просьбу Луны обнародовать 46 видеозаписей. Фонд раскрытия проводит в июне в Вашингтоне мероприятие по НЯФ с участием республиканского сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса, которое, по словам Флауэрса, может спровоцировать «драматический перелом в возможности обсуждать эту тему на Капитолийском холме с должной серьёзностью».

А пока тем, кто верит в инопланетян — и хочет, чтобы правительство подтвердило их существование, — придётся возложить свои надежды на администрацию, проявившую редкий интерес к теме, традиционно считавшейся табу. Вэнс, которого рассматривают как потенциального кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году, по всей видимости, не позволит этой теме умереть.

— Я не уделял этому достаточно времени, но собираюсь это исправить, — отметил вице-президент. — Поверьте, я этим одержим.

