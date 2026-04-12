«Мы никогда не были так близки»
Наблюдателями за НЛО овладела эйфория благодаря «одержимости» Трампа и Вэнса инопланетянами.
От увлечённости Вэнса до стремления Трампа к раскрытию правды — очарование Белого дома НЛО вселяет в экспертов надежду на то, что доказательства существования инопланетян близки как никогда.
Как и большинство политиков, Дональд Трамп не выстраивал свою предвыборную кампанию вокруг проблемы космических пришельцев. Но спустя пятнадцать месяцев второго срока энтуиасты НЛО приободрились благодаря явной одержимости администрации США темой внеземных цивилизаций — и один из экспертов заявил, что человечество «никогда не было так близко» к получению неопровержимых доказательств существования инопланетян.
После двенадцати практически лишённых инопланетян месяцев президент в 2026 году взял на себя обязательство обеспечить раскрытие информации о НЛО. В феврале Трамп поручил различным ведомствам опубликовать «правительственные документы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью», а в марте Белый дом предпринял необычный шаг, зарегистрировав доменное имя aliens.gov — и пульс у верующих в сети зачасторил.
Наблюдателей за НЛО воодушевило и то, что президента окружают убеждённые сторонники внеземного бытия как в профессиональной, так и в личной жизни.
Джей Ди Вэнс признался, что «одержим» НЛО. Вице-президент, увлечённый христианин, полагает, что это «демоны», а не инопланетяне, — тогда как Дональд Трамп-младший, взрослый сын президента, в прошлом году заявил, что «существуют доказательства неземного интеллекта, взаимодействующего с нашей планетой».
При столь инопланетно-любопытном правительстве часть наблюдательного сообщества убеждена: почва для раскрытия подготовлена. Министерство обороны заявило о планах опубликовать «ранее не виданную информацию о НЯФ [неопознанных аномальных явлениях]», а тема набирает обороты и в Конгрессе: на прошлой неделе конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Тим Бёрчетт в интервью провозгласил: «Мы не одни».
Эти события следуют за серией впечатляющих слушаний по НЛО, прошедших в Вашингтоне за последние годы. В 2023 году бывший сотрудник разведки Дэвид Груш показал перед Конгрессом, что Соединённые Штаты на протяжении «нескольких десятилетий» вели программу по сбору и попыткам обратного проектирования разбившихся НЛО. Правительство отвергло эти обвинения.
— Мы никогда не были так близки к раскрытию, — заявил Стивен Бассет, одна из наиболее заметных фигур в мире НЛО и основатель Paradigm Research Group — организации, лоббирующей правительство с целью обнародования информации об инопланетянах. — Президент Соединённых Штатов сейчас в положении, когда он мог бы сделать это хоть завтра — устроить короткую пресс-конфер нцию из Овального кабинета и за несколько минут подтвердить, что мы не одни.
Бассет, ранее утверждавший, будто Ватикан располагает информацией об инопланетянах, отметил, что от нынешней администрации звучит «беспрецедентный» объём разговоров о НЛО: директор национальной разведки Тулси Габбард тоже призналась в одном из интервью в прошлом году, что верит в возможность существования внеземных цивилизаций.
Он полагает, что открытая дискуссия о НЛО нормализовала тему, создав «зрелую» ситуацию для того, чтобы Трамп объявил о существовании инопланетян. По его мнению, самолюбие Трампа в сочетании с историей Джеффри Эпштейна может подтолкнуть президента к такому заявлению.
— Это стало бы огромным наследием. Скорее всего, гарантировало бы ему Пулитцеровскую премию. Он вошёл бы в историю — что бы ни произошло в остальное время его президентства, это будет забыто задолго до того, как люди перестанут говорить о том, что именно он, глава государства, сделал самое глубокое заявление в истории человечества, — сказал Бассет.
Белый дом не ответил на запрос о комментарии. Трамп не давал никаких указаний на то, что намерен объявлять о существовании инопланетян.
Другие деятели мира НЛО более сдержанны, чем Бассет, но воодушевление несомненно растёт — в том числе и среди членов Конгресса.
На прошлой неделе конгрессмен Бёрчетт из Теннесси заявил, что недавно присутствовал на засекреченном брифинге по НЛО, детали которого «подожгли бы Землю», доведись ему ими поделиться, — а Анна Паулина Луна, также республиканка, направила письмо в Министерство обороны с требованием опубликовать 46 видеозаписей наблюдений НЛО. Ранее в этом году Луна из Флориды заявила, что правительство собирается обнародовать «много крутого материала», касающегося инопланетян.
Представитель Министерства обороны, попросивший называть его «представителем военного ведомства», сообщил: «Управление разрешения аномальных ситуаций во всех средах (AARO) Военного ведомства работает в тесной координации с Белым домом и федеральными агентствами для консолидации существующих коллекций записей о НЯФ и обеспечения оперативной публикации ранее не виданной информации».
Джордан Флауэрс, исполнительный директор Фонда раскрытия (Disclosure Foundation), работающего над расширением прозрачности в вопросах НЯФ, выразил осторожную надежду на то, что администрация может опубликовать, хотя и не зашёл так далеко, как Бассет.
— Эта администрация определённо демонстрирует большую волю, интерес и решительность, чем те, что мы наблюдали прежде, — считает Флауэрс. — Мы осторожно оптимистичны в том, что может быть обнародована поэтапная информация, которая поможет нам понять, что здесь происходит.
Флауэрс отметил, что краткосрочной победой стало бы согласие правительства на просьбу Луны обнародовать 46 видеозаписей. Фонд раскрытия проводит в июне в Вашингтоне мероприятие по НЯФ с участием республиканского сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса, которое, по словам Флауэрса, может спровоцировать «драматический перелом в возможности обсуждать эту тему на Капитолийском холме с должной серьёзностью».
А пока тем, кто верит в инопланетян — и хочет, чтобы правительство подтвердило их существование, — придётся возложить свои надежды на администрацию, проявившую редкий интерес к теме, традиционно считавшейся табу. Вэнс, которого рассматривают как потенциального кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году, по всей видимости, не позволит этой теме умереть.
— Я не уделял этому достаточно времени, но собираюсь это исправить, — отметил вице-президент. — Поверьте, я этим одержим.
Комментарии и примечания:
- Неопознанные аномальные явления (НЯФ / UAP) — термин, официально принятый Пентагоном и Конгрессом вместо прежнего «НЛО» (неопознанный летающий объект). Переименование произошло постепенно в 2020–2022 годах: новый акроним призван дистанцировать тему от коннотаций массовой культуры и придать ей большую научную респектабельность. В русском языке пока не выработан единый эквивалент; здесь используется калька «неопознанные аномальные явления».
- Paradigm Research Group — лоббистская организация, основанная Стивеном Бассетом в 1996 году. Бассет — один из наиболее публичных и, по мнению многих, эксцентричных деятелей движения за раскрытие информации о НЛО. Он является единственным зарегистрированным в Конгрессе лоббистом по вопросу внеземной жизни. Его утверждения о Ватикане (якобы располагающем данными об инопланетянах) относятся к области неподтверждённых спекуляций и не опираются на публичные источники.
- Дэвид Груш — бывший офицер разведки ВВС США и Национального геопространственного разведывательного управления (NGA), который в июле 2023 года дал показания под присягой перед Конгрессом. Он заявил, что правительство США десятилетиями владеет инопланетными аппаратами и телами их пилотов, а также что эта программа скрывалась от Конгресса. Его показания стали одним из наиболее серьёзных вызовов официальной позиции Пентагона и вызвали широкий общественный резонанс.
- Управление разрешения аномальных ситуаций во всех средах (AARO) — подразделение Министерства обороны США, созданное в июле 2022 года для расследования сообщений о НЯФ. Его первый директор, физик Шон Киркпатрик, представил в 2024 году доклад, не подтвердивший наличие у США внеземных технологий, — что было раскритиковано сторонниками раскрытия как замалчивание фактов.
- aliens.gov — регистрация домена правительством США в марте 2026 года стала одним из наиболее обсуждаемых событий в НЛО-сообщест е. Формально домен может использоваться для информационного портала о государственной политике в отношении НЯФ, но его название — не «uap.gov» или «anomaly.gov», а именно «aliens» — было воспринято как намеренный символический жест.
- Тулси Габбард — директор национальной разведки США в администрации Трампа, бывший конгрессмен-демократ от Гавайев (2013–2021). Известна неортодоксальными взглядами и склонностью к темам, находящимся за пределами мейнстримного политического дискурса. Её публичное высказывание о вере в инопланетян стало частью более широкой картины «нормализации» темы.
- Тим Бёрчетт — конгрессмен-республиканец от Теннесси, один из наиболее активных сторонников раскрытия информации о НЛО в Конгрессе. Он участвовал в слушаниях 2023 года и неоднократно критиковал Пентагон за непрозрачность. Его заявление о брифинге, который «поджёг бы Землю», — характерный пример риторики, направленной на поддержание общественного интереса.
- Анна Паулина Луна — конгрессмен-республиканец от Флориды, одна из наиболее громких сторонниц раскрытия. Её требование обнародовать 46 видеозаписей основано на данных о том, что Пентагон располагает многочисленными записями наблюдений, не поддающихся объяснению. Письмо в Министерство обороны — часть законодательной стратегии принуждения к публикации.
- Майк Раундс — сенатор-республиканец от Южной Дакоты, член Сенатского комитета по вооружённым силам. Его участие в мероприятии Фонда раскрытия символично: вовлечение сенаторского уровня в дискуссию о НЯФ придаёт теме дополнительную легитимность в глазах законодателей.
- Христианская интерпретация Вэнса — убеждение вице-президента в том, что НЛО представляют собой «демонов», отражает течения протестантской мысли, особенно евангелического направления, рассматривающие любые паранормальные явления через призму христианской демонологии. Эта позиция отличается от «секулярного» подхода большинства уфологов и добавляет в дискурс теологическое измерение.
- История с Эпштейном — ссылка Бассета на скандал вокруг Джеффри Эпштейна связана с тем, что тема «тайных компроматов» и «скрытых от общественности истин» в американском дискурсе объединяет теории заговора самого разного толка — от финансовых махинаций до инопланетян. Бассет намекает, что раскрытие информации об НЛО могло бы «перекрыть» скандал с Эпштейном в публичном сознании и обеспечить Трампу иной — более величественный — исторический нарратив.
- Контекст — ещё десять лет назад признание веры в инопланетян было политическим самоубийством, то к 2026 году оно стало маркером «прозрачности» и «антиэстеблишментного» мышления. Эта трансформация связана, в частности, с серией слушаний в Конгрессе (2023–2025), публикацией засекреченных видеозаписей Пентагона (2017, 2020) и общим кризисом доверия к государственным институтам.
- Рекомендация — для глубокого погружения в тему рекомендуется ознакомиться с показаниями Дэвида Груша перед Конгрессом (июль 2023), докладом AARO (март 2024), а также серией публикаций журналиста Лесли Кин в The New York Times, заложивших основу современного «серьёзного» дискурса о НЛО. Стоит также обратить внимание на книгу Росса Колтхарта «Инсайдер» (The Insider), посвящённую внутренней работе программы Пентагона по НЯФ.