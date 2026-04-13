Баранина и хлеб в лидерах роста

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в марте 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7031 рубль — рост за год на 3,3 процента (в феврале 2025 года — 6805 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+35,4%), и сухие приправы (+29,4%). Наиболее заметно подешевели картофель (-30,3%), капуста (-29,3%), лук репчатый (-17%).

Сводный рост потребительских цен в марте этого года к предыдущему месяцу составил 0,7% (с декабря: +3,5% или 14,75% за год), в том числе продовольственные товары в среднем остались на том же уровне, непродовольственные подорожали на 0,3%, платные услуги — на 1,7%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в VI квартале 2025 года составил 24 162 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

