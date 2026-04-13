Баранина и хлеб в лидерах роста
13.04.2026, 13:31, Общество
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в марте 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7031 рубль — рост за год на 3,3 процента (в феврале 2025 года — 6805 рублей).
За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+35,4%), и сухие приправы (+29,4%). Наиболее заметно подешевели картофель (-30,3%), капуста (-29,3%), лук репчатый (-17%).
Сводный рост потребительских цен в марте этого года к предыдущему месяцу составил 0,7% (с декабря: +3,5% или 14,75% за год), в том числе продовольственные товары в среднем остались на том же уровне, непродовольственные подорожали на 0,3%, платные услуги — на 1,7%.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в VI квартале 2025 года составил 24 162 рубля.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
752,93
|
845,58
|
941,16
|
11,3%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
362,34
|
110,62
|
120,78
|
9,2%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
218,26
|
241,68
|
254,64
|
5,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1155,95
|
126,46
|
173,39
|
37,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
241,75
|
259,49
|
282,04
|
8,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
384,51
|
21,13
|
22,43
|
6,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1004,65
|
174,07
|
150,70
|
-13,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
143,73
|
83,69
|
83,84
|
0,2%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
286,80
|
136,65
|
143,40
|
4,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
359,45
|
51,94
|
53,92
|
3,8%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
83,48
|
701,16
|
765,23
|
9,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
431,05
|
334,07
|
359,21
|
7,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
921,89
|
187,21
|
192,06
|
2,6%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
103,75
|
162,62
|
155,63
|
-4,3%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
63,16
|
117,92
|
105,27
|
-10,7%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
311,32
|
16,94
|
18,16
|
7,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
370,53
|
18,79
|
21,61
|
15,0%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1486,32
|
62,44
|
61,93
|
-0,8%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
20,04
|
6,21
|
6,10
|
-1,8%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2508,71
|
117,9
|
152,61
|
29,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
52,23
|
84,93
|
87,05
|
2,5%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
84,12
|
595,51
|
806,15
|
35,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
108,97
|
639,38
|
681,06
|
6,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
104,03
|
50,91
|
43,35
|
-14,8%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
55,16
|
28,37
|
27,58
|
-2,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
56,79
|
38,37
|
34,55
|
-10,0%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
103,39
|
52,99
|
51,70
|
-2,4%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
47,69
|
855,63
|
596,13
|
-30,3%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
38,06
|
156,95
|
111,01
|
-29,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
49,29
|
98,98
|
82,15
|
-17,0%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
49,46
|
135,16
|
144,26
|
6,7%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
246,97
|
36,1
|
37,05
|
2,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
170,75
|
255,24
|
264,66
|
3,7%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6805,05
|
7030,79
|
3,3%