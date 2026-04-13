Баранина и хлеб в лидерах роста

13.04.2026, 13:31, Общество
Теги: , , ,

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в марте 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7031 рубль — рост за год на 3,3 процента (в феврале 2025 года — 6805 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+35,4%), и сухие приправы (+29,4%). Наиболее заметно подешевели картофель (-30,3%), капуста (-29,3%), лук репчатый (-17%).

Сводный рост потребительских цен в марте этого года к предыдущему месяцу составил 0,7% (с декабря: +3,5% или 14,75% за год), в том числе продовольственные товары в среднем остались на том же уровне, непродовольственные подорожали на 0,3%, платные услуги — на 1,7%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в VI квартале 2025 года составил 24 162 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

752,93

845,58

941,16

11,3%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

362,34

110,62

120,78

9,2%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

218,26

241,68

254,64

5,4%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

1155,95

126,46

173,39

37,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

241,75

259,49

282,04

8,7%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

384,51

21,13

22,43

6,2%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1004,65

174,07

150,70

-13,4%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

143,73

83,69

83,84

0,2%

Маргарин, кг

6

0,5

286,80

136,65

143,40

4,9%

Сметана, кг

1,8

0,15

359,45

51,94

53,92

3,8%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

83,48

701,16

765,23

9,1%

Творог нежирный, кг

10

0,83

431,05

334,07

359,21

7,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

921,89

187,21

192,06

2,6%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

103,75

162,62

155,63

-4,3%

Сахар-песок, кг

20

1,67

63,16

117,92

105,27

-10,7%

Печенье, кг

0,7

0,06

311,32

16,94

18,16

7,2%

Карамель, кг

0,7

0,06

370,53

18,79

21,61

15,0%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1486,32

62,44

61,93

-0,8%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

20,04

6,21

6,10

-1,8%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2508,71

117,9

152,61

29,4%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

52,23

84,93

87,05

2,5%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

84,12

595,51

806,15

35,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

108,97

639,38

681,06

6,5%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

104,03

50,91

43,35

-14,8%

Пшено, кг

6

0,5

55,16

28,37

27,58

-2,8%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

56,79

38,37

34,55

-10,0%

Вермишель, кг

6

0,5

103,39

52,99

51,70

-2,4%

Картофель, кг

150

12,5

47,69

855,63

596,13

-30,3%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

38,06

156,95

111,01

-29,3%

Лук репчатый, кг

20

1,67

49,29

98,98

82,15

-17,0%

Морковь, кг

35

2,92

49,46

135,16

144,26

6,7%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

246,97

36,1

37,05

2,6%

Яблоки, кг

18,6

1,55

170,75

255,24

264,66

3,7%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6805,05

7030,79

3,3%

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике