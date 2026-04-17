Pragmata: душевная космическая сага о грустном папе в потрясающем открытом космосе

Инженер Хью отправляется с Земли на неисправную лунную исследовательскую станцию и встречает юного андроида, который помогает ему отбиваться от смертоносных мехов.

Когда в 2020 году вместе с PlayStation 5 была анонсирована Pragmata, её блестящий трейлер обещал зрелищный sci-fi-экшен в открытом космосе. Игра действительно щедро раздаёт футуристические впечатления, но совершенно неожиданно, вы получаете ещё и нежную историю об отцовской любви. Capcom наконец-то выпустила свою первую, неожиданно душевную работу в жанре «грустный папа».

Действие происходит в недалёком будущем. Корпорация Delphi построила на поверхности Луны исследовательскую станцию для экспериментов с передовыми технологиями 3D-печати с использованием «лунофиламента» — материала, позволяющего легко создавать всё: от инструментов до целых зданий. Как и следовало ожидать, всё очень быстро пошло наперекосяк. Когда станция внезапно замолчала, с Земли отправили инженера Хью для выяснения обстоятельств.

С первых минут Pragmata погружает в густую, щемящую меланхолию. Блестящие коридоры ведут в жутко пустые лаборатории. Полуготовые создания застыли на месте, из их незавершённых каркасов бесполезно торчат нити филамента. Голограммы воспроизводят всё более тревожные разговоры исследователей. Вскоре Хью обнаруживает, что с людьми на станции произошла страшная беда. К счастью, ему не приходится справляться в одиночку.

Во время атаки вышедших из-под контроля охранных дроидов Хью спасает Pragmata — андроид, созданный с помощью 3D-печати и внешне выглядящий как шестилетняя девочка. Позже это обстоятельство приобретёт особое значение.

Хью называет свою новую миниатюрную спутницу Дианой. Она способна взламывать враждебных мехов прямо на ходу. Когда Диана сидит у вас на плечах, нажатие левого триггера позволяет ей в реальном времени проникать в код противника и вскрывать слабые места. Пока вы в одном углу экрана решаете хакерскую мини-игру, в другом вам приходится отчаянно отстреливаться от роботов. Здесь ощущается явное влияние недооценённой Nintendo DS-рпг The World Ends With You.

Поначалу арсенал оружия и хакерских возможностей скромен, и бои кажутся довольно простыми. Но по мере открытия новых модулей взлома, разблокировки оружия и улучшения реактивных двигателей костюма (в стиле Iron Man) сражения превращаются в многослойное испытание реакции и тактики.

Под блестящей металлической оболочкой sci-fi в Pragmata прячется удивительное тепло. Пока вы исследуете опасные коридоры, между Хью и Дианой постепенно расцветают трогательные псевдо-отцовско-дочерние отношения. То, что легко могло скатиться в наигранный сентиментализм, здесь вырастает естественно и органично. Персонажей невозможно не полюбить. Каждая новая реплика вызывает улыбку.

Постепенно раскрывается, какая именно трагедия постигла этот жутко пустой лунный аванпост. К счастью, от постоянных перестрелок и разгадывания тайны можно периодически отдыхать в подземном убежище. Эта база с элементами Death Stranding позволяет улучшать костюм и оружие, проходить тренировочные симуляции и укреплять связь с Дианой. После каждого разговора Диана берёт в руки мелки и рисует трогательные картинки вас двоих. Не зная практически ничего о человечестве, она познаёт Землю через истории Хью и восторгается каждой новой деталью человеческой природы. С ней можно даже играть в прятки и установить в убежище 3D-напечатанную детскую площадку.

Благодаря одержимости учёных 3D-печатью мир игры радует визуальным разнообразием: белые коридоры быстро сменяются тропическими джунглями, пляжами и открытым лунным ландшафтом, где вы свободно парите в невесомости. Лор тоже проработан на высшем уровне. Бродя по жутковатой полунапечатанной копии Нью-Йорка, я находил письма сотрудников Delphi, в которых они жаловались на невыносимую скуку — ведь роботы теперь выполняют за них всю работу.

Хотя в середине игры наблюдается небольшой провал в темпе, когда экшен превращается в довольно бесцельный шутер-коридор, мощные улучшения в конце и несколько по-настоящему неожиданных сюжетных поворотов выводят Pragmata на эмоциональный подъём. Всё это держится на потрясающей художественной режиссуре Чо Ёнхи — того самого художника, что стоял за визуальным стилем культовой Nier: Automata.

Я ожидал, что на мощной PS5 Pro игра будет выглядеть шикарно, но был приятно удивлён, насколько уверенно она работает даже на компактной Nintendo Switch 2.

Несмотря на сверкающую футуристическую оболочку, Pragmata покоряет тем, что ощущается как возвращение к лучшим традициям недавнего прошлого игр. Это красиво сделанное, искреннее однопользовательское приключение с оригинальной боевой системой, которое ставит во главу угла историю и атмосферу. Там, где многие попытки сделать «трогательную» игру скатываются в приторность, Pragmata удивительно тонко и умело справляется с темой отношений отца и дочери.

Примечания:

Жанр «sad dad» — это уже устоявшийся термин в игровой индустрии: истории об отцах (часто грустных, сломленных или пытающихся исправиться), которые пытаются защитить или восстановить отношения с ребёнком (The Last of Us, God of War (2018), A Plague Tale, Sea of Solitude и др.). Разработка — игра анонсирована в 2020 году, но вышла лишь в 2026-м (после нескольких переносов). Это первая большая sci-fi-игра Capcom за долгое время в оригинальной вселенной. Визуальный стиль — художественный директор Чо Ёнхи — легендарная фигура. Его работа над Nier: Automata стала одной из главных причин культового статуса игры. Чо Ёнхи (Cho Yonghee) — корейский концепт-художник и арт-директор, наиболее известный по работе над Nier Automata (2017) под руководством Ёко Таро. Его стиль сочетает минималистичный футуризм с меланхолической, почти поэтической визуальностью, что, судя по описанию, в полной мере проявилось в Pragmata. Nier Automata (2017) — экшен-RPG от PlatinumGames под руководством Ёко Таро, ставшая культовой благодаря философской глубине повествования об андроидах, осмыслении человеческого существования и провокационной концовке, требующей от игрока удалить свой сохранённый прогресс ради других игроков. Игра считается одним из главных достижений в области арт-дизайна в игровой индустрии.

Кому обязательно стоит сыграть:

Любителям атмосферных sci-fi-адвенчур (Death Stranding, The Outer Wilds, Soma)

Фанатам историй про «отец и дочь» (The Last of Us Part II, A Plague Tale: Requiem)

Тем, кто ценит красивую картинку и сильный нарратив больше, чем сложный геймплей

Поклонникам Nier-серии (особенно из-за художественного стиля)

