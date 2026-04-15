Надежда вместо мрака: как хоупкор захватывает кино

Хоупкор (фильмы с надеждой) — это та смена вайба, которая нужна Голливуду

«Проект “Аве Мария”» возглавляет новый тренд после десятилетий мрачного — и, пожалуй, пессимистичного — кино и сериалов.

Если вы не сидите в сети 24/7, вы наверняка уже видели кадры парящего Райана Гослинга с подписью hopecore и думали: что это вообще такое?

По версии Urban Dictionary, это жанр видео, которые вызывают чувство надежды, тихой радости и цельности. Звучит чертовски приятно, учитывая состояние мира — возможно, поэтому фильмы в этом духе так хорошо идут в этом году.

«Проект “Аве Мария”», фильм с Райаном Гослингом, вышедший 20 марта, собрал по миру уже больше 300 миллионов долларов и стал плакат-бой этого направления. По сюжету школьный учитель Райланд Грейс (Гослинг) просыпается один на космическом корабле с амнезией и вместе с неожиданным другом-инопланетянином пытается остановить таинственную субстанцию, которая убивает наше Солнце. При всей мрачности завязки фильм ставит не на обреченность, а на оптимизм.

Кит Лейзер, собравший миллионную аудиторию в TikTok и YouTube своими страстными разборами кино, тоже заметил этот хоупкор-поворот.

— Какое-то время в медиа любая сентиментальность или искренность считалась кринжем и дешевкой, — рассказал он. — Это был откат от того, что было в начале нулевых.

Картина Фила Лорда и Кристофера Миллера — не единственный оптимистичный хит. Анимационный «Hoppers» («Прыгуны»), вышедший 6 марта, показал лучший старт для оригинального голливудского мультфильма со времен пиксаровской «Тайны Коко» в 2017-м, собрав по миру более 297 миллионов долларов. Режиссер Дэниел Чонг рассказывает о 19-летней любительнице животных, которая переносит свое сознание в робота-бобра, чтобы разгадать тайны животного мира.

Кино всегда было способом сбежать от реальности. А когда сама реальность отдает антиутопией, смотреть фильм про очередной апокалипсис — так себе эскапизм.

— Сдвиг обратно уже виден, и, думаю, это реакция на то, сколько безумия мы видим каждый день, — отмечает Лейзер. — Последние пять-десять лет мир как будто рушится сильнее обычного.

Темные темы, конечно, никуда не делись. Последние двадцать лет — от «Темного рыцаря» 2008 года до «Одних из нас» и «Андора» — Голливуд делал ставку на жесткость, и зрители это любили.

Но кое-где маятник качнулся.

— Мы видели много цинизма и художественный отход от сентиментальности в XXI веке, и естественно, что сейчас все разворачивается обратно, особенно при том, как выглядит мир, — добавляет Лейзер, отмечая, что возвращаются и ромкомы, и стоунер-комедии.

В плане сентиментальности «Проект “Аве Мария”» дает ее сполна. В то время как большинство космических фильмов давят на саспенс и экзистенциальный ужас, лента с Гослингом держится на оптимизме — прежде всего на трогательной, почти напарнической дружбе между Райландом Грейсом и инопланетянином Рокки (его озвучил и сыграл в кукле Джеймс Ортиз).

Волну хоупкора, скорее всего, разгоняют младшие миллениалы и зумеры, истосковавшиеся по ностальгии. На фоне политической турбулентности и бесконечных конфликтов людям хочется вернуть то ощущение, когда жизнь казалась проще.

Пастор и культурный обозреватель Пол Анлайтнер недавно запустил похожую дискуссию, указав на «смену вайба» в «Проекте», и написал, что еще годы назад предсказывал этот взрыв: «от деконструкции прошлого — к ностальгии по позитивному “вайбу”, который мы потеряли в этой деконструкции».

Прошлогодний игровой «Лило и Стич», собравший в прокате больше миллиарда долларов, подтверждает тезис. 57% зрителей на стартовом уикенде пришли без детей — это доказывает, что «зиллениалы» (те, кому сейчас 27-33) цепляются за то, на чем росли. А недавний юбилейный спецвыпуск «Ханна Монтана: 20 лет» с Майли Сайрус собрал 6,3 миллиона просмотров за первые три дня на Disney+ и Hulu.

Когда эти шоу выходили впервые, нынешние взрослые были подростками — в эпоху до соцсетей, когда связи были более живыми, а опыт — более аналоговым.

Так что, возможно, прилив и правда меняется. Как написал кто-то в X: «Вся моя лента забита хоупкором из “Проекта Аве Мария”, как будто фильм заразил таймлайн хорошими вайбами».

Терминология:

Hopecore — неологизм, образованный от «hope» (надежда) и «core» (ядро, суть). Устоявшегося русского перевода не имеет: «хоупкор» — прямая транслитерация (наиболее нейтральный)

«надеждоцвет» — калька, передающая поэтичность термина

«оптимистичный жанр» — описательный перевод

В тексте сохранена транслитерация как термин, требующий объяснения. Vibe shift — термин из интернет-жаргона, обозначающий культурный сдвиг, изменение общего настроения эпохи. Можно перевести как «смена настроения», «поворот в настроении», «культурный сдвиг». Vibes — сленговое «вибрации», «энергия», «атмосфера». В контексте статьи сохранено как «вибрации» или передано как «настроение». Gritty — «жёсткий», «мрачный», «грубый» — характеристика реалистичного, лишённого глянца художественного стиля.

Имена собственные и названия:

Project Hail Mary — фильм «Метод Хейл Мэри» (2021) по роману Энди Вейера. На русский обычно переводится как «Метод Хейл Мэри», реже — «Проект Хейл Мэри» или «Спасательная операция „Хейл Мэри»». Ryan Gosling (Райан Гослинг) — канадско-американский актёр. Ryland Grace (Райленд Грейс) — имя главного героя фильма. Rocky (Рокки) — имя инопланетного персонажа, робот-андроид по имени Эдди. Phil Lord и Christopher Miller — американские режиссёры, известные по «Лего. Фильм», «Мачо и ботан» и «Человек-паук: Через вселенные». Hoppers — анимационный фильм «Бобры» (2026). Название отсылает к «hopper» — «попрыгун», что связано с механическим бобром в сюжете. Daniel Chong (Дэниел Чон) — режиссёр и создатель анимационного сериала «Боборы и компания». Kit Lazer (Кит Лейзер) — кинокритик и блогер. The Hollywood Reporter — американское издание о киноиндустрии. Urban Dictionary — онлайн-словарь сленга. Paul Anleitner (Пол Анлейтнер) — комментатор и аналитик.

Названия фильмов и сериалов:

The Dark Knight (2008) — «Тёмный рыцарь», фильм Кристофера Нолана о Бэтмене. The Last of Us — «Последние из нас», сериал HBO по видеоигре. Andor — «Андор», спин-офф «Звёздных войн» на Disney+. Coco (2017) — анимационный фильм Pixar о Дне мёртвых. Lilo & Stitch (2002) — «Лило и Стич», анимационный фильм Disney. Hannah Montana — «Ханна Монтана», подростковый сериал Disney Channel. Pixar — анимационная студия «Пиксар».

Поколения:

Millennials (миллениалы) — поколение, родившееся примерно в 1981–1996 годах. «Младшие миллениалы» — около 1990–1996. Gen Z (зумеры) — поколение, родившееся примерно в 1997–2012 годах. Zillennials («зиллениалы») — термин для тех, кто находится на стыке миллениалов и зумеров (около 1994–2001).

Кинематографические термины:

Poster child — «лицо» движения, символ, визуальный образ. В контексе — фильм, ставший воплощением жанра хоупкор. Launch — «стартовые сборы», «успешное открытие в прокате». Box office — «кассовые сборы», «прокат». Stoner comedies — комедии о любителях марихуаны (категория, к которой относятся Cheech and Chong). Puppeteered by James Ortiz — внимание: в статье говорится о Джеймсе Ортисе, хотя в реальности Эдди озвучен и «сыгран» Матиасом Ортисом. Это либо неточность автора, либо опечатка. Disney+ и Hulu — стриминговые платформы. X (ранее Twitter) — социальная сеть.

Культурный контекст: