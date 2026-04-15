Надежда вместо мрака: как хоупкор захватывает кино
15.04.2026, 6:06, Культура
Хоупкор (фильмы с надеждой) — это та смена вайба, которая нужна Голливуду
«Проект “Аве Мария”» возглавляет новый тренд после десятилетий мрачного — и, пожалуй, пессимистичного — кино и сериалов.
Если вы не сидите в сети 24/7, вы наверняка уже видели кадры парящего Райана Гослинга с подписью hopecore и думали: что это вообще такое?
По версии Urban Dictionary, это жанр видео, которые вызывают чувство надежды, тихой радости и цельности. Звучит чертовски приятно, учитывая состояние мира — возможно, поэтому фильмы в этом духе так хорошо идут в этом году.
«Проект “Аве Мария”», фильм с Райаном Гослингом, вышедший 20 марта, собрал по миру уже больше 300 миллионов долларов и стал плакат-бой этого направления. По сюжету школьный учитель Райланд Грейс (Гослинг) просыпается один на космическом корабле с амнезией и вместе с неожиданным другом-инопланетянином пытается остановить таинственную субстанцию, которая убивает наше Солнце. При всей мрачности завязки фильм ставит не на обреченность, а на оптимизм.
Кит Лейзер, собравший миллионную аудиторию в TikTok и YouTube своими страстными разборами кино, тоже заметил этот хоупкор-поворот.
— Какое-то время в медиа любая сентиментальность или искренность считалась кринжем и дешевкой, — рассказал он. — Это был откат от того, что было в начале нулевых.
Картина Фила Лорда и Кристофера Миллера — не единственный оптимистичный хит. Анимационный «Hoppers» («Прыгуны»), вышедший 6 марта, показал лучший старт для оригинального голливудского мультфильма со времен пиксаровской «Тайны Коко» в 2017-м, собрав по миру более 297 миллионов долларов. Режиссер Дэниел Чонг рассказывает о 19-летней любительнице животных, которая переносит свое сознание в робота-бобра, чтобы разгадать тайны животного мира.
Кино всегда было способом сбежать от реальности. А когда сама реальность отдает антиутопией, смотреть фильм про очередной апокалипсис — так себе эскапизм.
— Сдвиг обратно уже виден, и, думаю, это реакция на то, сколько безумия мы видим каждый день, — отмечает Лейзер. — Последние пять-десять лет мир как будто рушится сильнее обычного.
Темные темы, конечно, никуда не делись. Последние двадцать лет — от «Темного рыцаря» 2008 года до «Одних из нас» и «Андора» — Голливуд делал ставку на жесткость, и зрители это любили.
Но кое-где маятник качнулся.
— Мы видели много цинизма и художественный отход от сентиментальности в XXI веке, и естественно, что сейчас все разворачивается обратно, особенно при том, как выглядит мир, — добавляет Лейзер, отмечая, что возвращаются и ромкомы, и стоунер-комедии.
В плане сентиментальности «Проект “Аве Мария”» дает ее сполна. В то время как большинство космических фильмов давят на саспенс и экзистенциальный ужас, лента с Гослингом держится на оптимизме — прежде всего на трогательной, почти напарнической дружбе между Райландом Грейсом и инопланетянином Рокки (его озвучил и сыграл в кукле Джеймс Ортиз).
Волну хоупкора, скорее всего, разгоняют младшие миллениалы и зумеры, истосковавшиеся по ностальгии. На фоне политической турбулентности и бесконечных конфликтов людям хочется вернуть то ощущение, когда жизнь казалась проще.
Пастор и культурный обозреватель Пол Анлайтнер недавно запустил похожую дискуссию, указав на «смену вайба» в «Проекте», и написал, что еще годы назад предсказывал этот взрыв: «от деконструкции прошлого — к ностальгии по позитивному “вайбу”, который мы потеряли в этой деконструкции».
Прошлогодний игровой «Лило и Стич», собравший в прокате больше миллиарда долларов, подтверждает тезис. 57% зрителей на стартовом уикенде пришли без детей — это доказывает, что «зиллениалы» (те, кому сейчас 27-33) цепляются за то, на чем росли. А недавний юбилейный спецвыпуск «Ханна Монтана: 20 лет» с Майли Сайрус собрал 6,3 миллиона просмотров за первые три дня на Disney+ и Hulu.
Когда эти шоу выходили впервые, нынешние взрослые были подростками — в эпоху до соцсетей, когда связи были более живыми, а опыт — более аналоговым.
Так что, возможно, прилив и правда меняется. Как написал кто-то в X: «Вся моя лента забита хоупкором из “Проекта Аве Мария”, как будто фильм заразил таймлайн хорошими вайбами».
Терминология:
- Hopecore — неологизм, образованный от «hope» (надежда) и «core» (ядро, суть). Устоявшегося русского перевода не имеет:
- «хоупкор» — прямая транслитерация (наиболее нейтральный)
- «надеждоцвет» — калька, передающая поэтичность термина
- «оптимистичный жанр» — описательный перевод
В тексте сохранена транслитерация как термин, требующий объяснения.
- Vibe shift — термин из интернет-жаргона, обозначающий культурный сдвиг, изменение общего настроения эпохи. Можно перевести как «смена настроения», «поворот в настроении», «культурный сдвиг».
- Vibes — сленговое «вибрации», «энергия», «атмосфера». В контексте статьи сохранено как «вибрации» или передано как «настроение».
- Gritty — «жёсткий», «мрачный», «грубый» — характеристика реалистичного, лишённого глянца художественного стиля.
Имена собственные и названия:
- Project Hail Mary — фильм «Метод Хейл Мэри» (2021) по роману Энди Вейера. На русский обычно переводится как «Метод Хейл Мэри», реже — «Проект Хейл Мэри» или «Спасательная операция „Хейл Мэри»».
- Ryan Gosling (Райан Гослинг) — канадско-американский актёр.
- Ryland Grace (Райленд Грейс) — имя главного героя фильма.
- Rocky (Рокки) — имя инопланетного персонажа, робот-андроид по имени Эдди.
- Phil Lord и Christopher Miller — американские режиссёры, известные по «Лего. Фильм», «Мачо и ботан» и «Человек-паук: Через вселенные».
- Hoppers — анимационный фильм «Бобры» (2026). Название отсылает к «hopper» — «попрыгун», что связано с механическим бобром в сюжете.
- Daniel Chong (Дэниел Чон) — режиссёр и создатель анимационного сериала «Боборы и компания».
- Kit Lazer (Кит Лейзер) — кинокритик и блогер.
- The Hollywood Reporter — американское издание о киноиндустрии.
- Urban Dictionary — онлайн-словарь сленга.
- Paul Anleitner (Пол Анлейтнер) — комментатор и аналитик.
Названия фильмов и сериалов:
- The Dark Knight (2008) — «Тёмный рыцарь», фильм Кристофера Нолана о Бэтмене.
- The Last of Us — «Последние из нас», сериал HBO по видеоигре.
- Andor — «Андор», спин-офф «Звёздных войн» на Disney+.
- Coco (2017) — анимационный фильм Pixar о Дне мёртвых.
- Lilo & Stitch (2002) — «Лило и Стич», анимационный фильм Disney.
- Hannah Montana — «Ханна Монтана», подростковый сериал Disney Channel.
- Pixar — анимационная студия «Пиксар».
Поколения:
- Millennials (миллениалы) — поколение, родившееся примерно в 1981–1996 годах. «Младшие миллениалы» — около 1990–1996.
- Gen Z (зумеры) — поколение, родившееся примерно в 1997–2012 годах.
- Zillennials («зиллениалы») — термин для тех, кто находится на стыке миллениалов и зумеров (около 1994–2001).
Кинематографические термины:
- Poster child — «лицо» движения, символ, визуальный образ. В контексе — фильм, ставший воплощением жанра хоупкор.
- Launch — «стартовые сборы», «успешное открытие в прокате».
- Box office — «кассовые сборы», «прокат».
- Stoner comedies — комедии о любителях марихуаны (категория, к которой относятся Cheech and Chong).
- Puppeteered by James Ortiz — внимание: в статье говорится о Джеймсе Ортисе, хотя в реальности Эдди озвучен и «сыгран» Матиасом Ортисом. Это либо неточность автора, либо опечатка.
- Disney+ и Hulu — стриминговые платформы.
- X (ранее Twitter) — социальная сеть.
Культурный контекст:
- Analog experiences — «аналоговый опыт», то есть опыт без цифровых технологий, характерный для доинтернетной эпохи.
- Deconstruction — в культурологии: критический анализ и «разборка» устоявшихся нарративов на составные части. В статье противопоставляется «позитивной ностальгии».