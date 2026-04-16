«Шары вверх» — Марк Уолберг в похабной футбольной комедии

Если очередной ближневосточный конфликт, классическое взвинчивание цен на билеты и многокилометровые пешие марши до стадионов окончательно испортили вам настроение по поводу нынешнего Чемпионата мира, предлагаем альтернативу от человека, подарившего миру «Тупой и ещё тупее» и «Всё о Мэри».

«Шары вверх» (Balls Up — Яйца вверх) — четвёртая полнометражная картина, снятая Питером Фаррелли в одиночку после того, как он и его брат Бобби разошлись по разным творческим орбитам. И хотя этой комедии не удалось перелететь планку, установленную теми мгновенными классиками девяностых, Prime Video как минимум обязана была выпустить фильм в широкий кинопрокат. Там, вероятно, эта разухабистая, непристойная радость без труда нашла бы свою аудиторию — особенно среди болельщиков, отчаянно нуждающихся в спасении от уныния, которое принимающая страна принесла нынешнему турниру.

Сразу оговоримся для тех, кто рассчитывал постепенно морально подготовиться к шуткам уровня знаменитого геля для волос из «Всё о Мэри»: эта история о мужской дружбе начинает грязно с самой первой секунды. Добро пожаловать в эпоху стриминга.

Пол Уолтер Хаузер играет Элайджу — робкого дизайнера продуктов, автора революционного мужского контрацептива, полностью закрывающего тестикулы (balls — яйца). Его шатающаяся компания пытается сделать это изобретение официальным презервативом Чемпионата мира. Марк Уолберг — Брэд, самоуверенный супер-продавец, который успешно закрывает сделку с бразильским министерством туризма, а потом моментально всё рушит: соблазняет министра Сантоса (Бенджамин Братт) на «невинный тост», который провоцирует рецидив после девяти лет трезвости. Всё заканчивается мощной кокаиновой оргией с «восьмым шаром», видео с которой разлетается по сети.

Сантоса с треском увольняет восьмидесятилетний президент Бразилии Лула, который, кстати, действительно ведёт прямые эфиры своих тренировок. Компания по производству «яичных» презервативов разорена, начальница (Молли Шэннон) увольняет всех. Однако Элайдже и Брэду выпадает золотой парашют в виде VIP-билетов на финал Чемпионата мира, которые Сантос успел им оформить до своего падения.

Но, разумеется, два рекламщика умудряются обосрать и эту роскошную возможность. Напившись, они выбегают на поле в дополнительное время и срывают гол, который мог сравнять счёт в пользу хозяев турнира. Теперь они — враги государства. Дальше начинается отчаянная гонка: нужно выбраться из страны живыми — или хотя бы раньше, чем американцы окончательно перегрызут друг другу глотки.

Вообще-то в Марке Уолберге немало того, что раздражает: бостонская самодовольность, стероидная харизма, история «культурного стервятника». Но, чёрт возьми, он остаётся одним из лучших «прямых» актёров своего поколения и абсолютным чемпионом среди красавцев по игре против амплуа. (Герои боевиков не должны ныть, однако когда Уолберг капризничает и ноет — это почему-то чертовски обаятельно.) Его химия с Полом Уолтером Хаузером, мастером перевоплощений из лиги Джесси Племонса, живо напоминает лучшие моменты Уолберга в паре с Уиллом Ферреллом в фильме «Напарники».

Эта химия легко выдерживает соседство с другими пожирателями сцен в этом рейтингом R беспределе. Молли Шэннон по-прежнему неподражаема в роли женщин с катастрофически низким уровнем самосознания. Бенджамин Братт — настоящее открытие и просто улет в роли бразильца. А Саша Барон Коэн в образе хитрого босса картеля по имени Павио Курто Бюндхен (фамильное сходство с Жизель Бюндхен невозможно не заметить) мастерски тянет ленивые, тромбоноподобные португальские гласные. Это создаёт дополнительную проблему для наших героев: им приходится очень внимательно слушать инструкции — иначе рискуешь закончить жизнь в «мясном соусе» у бассейна на заднем дворе.

«Шары вверх» — это молодёжное развлечение, выполненное на профессиональном уровне. Сценаристы Пол Верник и Ретт Риз не в силах пройти мимо низко висящих фруктов (включая буквально бананы), но, как и в своих сценариях для «Дэдпула», они подкрепляют пошлость растущими ставками, острыми диалогами и персонажами, которые абсолютно не понимают, насколько они смешны.

Однако настоящим героем фильма для меня стал композитор Дэйв Палмер. Именно он облагораживает весь этот разгул пошлости настоящим винтажным самба и босса-новой.

Снимать по-настоящему массовые комедии с каждым годом всё сложнее: вкусы расходятся, медийное пространство дробится на всё более узкие и персонализированные ниши. И тем ценнее такие картины. «Шары вверх» — именно та комедия, о которой и зрители, и авторы постоянно говорят: «Такие уже не снимают». Даже когда её делают звезда и режиссёр, каждый из которых способен собрать зал самостоятельно. В параллельной вселенной этот фильм открывал бы летний блокбастерный сезон. А в нашей руководители Amazon в очередной раз доказали, что у них явно не хватает… ну вы поняли.

