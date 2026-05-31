«Это будет как Барбенгеймер» — Великобританию охватила новая волна битломании в преддверии четырех байопиков
31.05.2026, 10:10, Культура
«Великолепная четверка» всё так же будоражит умы 60 лет спустя, а грядущие фильмы Сэма Мендеса, как ожидается, выкрутят хайп на максимум.
Если кому-то и нужны были доказательства неувядающего культурного влияния The Beatles, то последние несколько недель предоставили их с избытком. Во-первых, нельзя не упомянуть о The Boys of Dungeon Lane, двадцатом сольном альбоме Пола Маккартни, который газета The Guardian уже окрестила «смелым и раскованным прочтением гитарной музыки».
Когда сборная Англии по футболу объявляла свой состав на чемпионат мира, фоном звучала песня Come Together, сопровождаемая кадрами с модными молодыми людьми в Нью-Йорке и клипом с юным, озорным Джоном Ленноном. На той же неделе Стивен Кольбер в своем финальном выпуске Late Show прощался со зрителями под звуки Hello Goodbye в исполнении Пола Маккартни.
Вдали от голливудского блеска, в городке Филикстоу, 70 человек собрались, чтобы выступить за учреждение «Дня Beatles», воссоздав легендарную обложку альбома Sgt. Pepper’s. И при этом едва ли проходит и неделя без очередной «сенсационной» находки памятных вещей или артефактов, связанных с «Великолепной четверкой».
На другом полюсе новостей — Питер Мюррелл, оскандалившийся бывший исполнительный директор Шотландской национальной партии (SNP), на этой неделе признавшийся в растрате. Оказалось, он тоже фанат: на партийные деньги политик купил эксклюзивный набор ручек The Beatles за 1475 фунтов стерлингов.
Иэн Лесли, автор бестселлера «Джон и Пол: История любви в песнях», считает, что Британия переживает новую волну битломании, напоминающую возрождение их популярности в 1990-х.
— Мы только сейчас начинаем в полной мере осознавать, насколько масштабным культурным феноменом они были, — говорит Лесли, который уверен, что группу десятилетиями ошибочно сравнивали с The Rolling Stones. Это соперничество вообще не имеет смысла; битлы перешли на совершенно иной уровень. Вспомните Шекспира: мы всё еще читаем Кристофера Марло и других елизаветинских драматургов, но Бард — как и The Beatles — находится в абсолютно отдельной категории.
The Beatles занимают уникальное место в британском культурном сознании. Их песни служили саундтреком к жизням людей на протяжении последних 60 лет, а дружба, конфликты и трагедии внутри группы превратились в настоящую психодраму, которая завораживает публику до сих пор.
Лесли считает, что истоки нынешнего всплеска интереса можно проследить до восьмичасового документального фильма Питера Джексона Get Back, который подарил зрителям возможность максимально глубоко и интимно взглянуть на группу. Но, без сомнения, главным грядущим событием станут четыре биографических фильма Сэма Мендеса — по одному на каждого участника квартета. Премьера намечена на 2028 год, и эти проекты уже сейчас возвышаются над культурным ландшафтом, угрожая затмить по масштабам воздействия даже эпопею Джексона.
Картины Мендеса явно вновь разожгут споры о соперничестве и партнерстве внутри группы. Актерский состав впечатляет: Пол Мескал в роли Пола Маккартни, Харрис Дикинсон — Джон Леннон, Джозеф Куинн — Джордж Харрисон, а Барри Кеоган сыграет Ринго Старра. И это не единственный проект в разработке: телеканал BBC сейчас готовит к производству драматический сериал Кристиана Швохова «Гамбургские дни» (Hamburg Days).
Культурный критик Саймон Рейнольдс, чья книга Still In A Dream выходит в июне, отмечает, что трансформация группы из приглаженных поп-звезд в психоделических пилигримов, занявшая менее десяти лет, сделала их историю «величайшим приключением, когда-либо случавшимся в поп-музыке».
Они также стали олицетворением меняющейся Британии, чей культурный вес в мире внезапно превысил все ожидания. По словам Рейнольдса:
— И вот эта потрепанная, изможденная, зажатая маленькая культура за тысячи миль от Америки внезапно вступает с ней в спарринг и даже — я бы сказал, в лице The Rolling Stones и The Beatles — затмевает нацию, породившую эту музыку.
Что касается фильмов Мендеса, страсти вокруг них кипят уже сейчас. Патти Бойд, бывшая жена Джорджа Харрисона (в кино ее сыграет Эйми Лу Вуд), пришла в ярость из-за того, что Мендес и его команда даже не попытались с ней связаться.
По словам Лесли, если сейчас барабанная дробь контента о The Beatles кажется громкой, то с выходом фильмов Мендеса она «выкрутится на отметку 11».
— Это будет как вторая волна битломании, — говорит он. — Абсолютное сумасшествие. Это поп-группа, о которой в 1963 году говорили, что для них будет удачей продержаться на сцене хотя бы год. И вот, 60 лет спустя, они станут главным культурным событием года. Это будет новый Барбенгеймер.
Примечания:
- «The Boys of Dungeon Lane»: Название нового, девятнадцатого, студийного альбома Пола Маккартни (вышел 29 мая 2026 года на лейбле Capitol Records). Стоит отметить вероятную игру слов в названии. Dungeon Lane — реально существующая улица в Ливерпуле, связанная с ранней историей The Quarrymen (предтечи The Beatles). Однако слово «dungeon» (темница, подземелье) придает названию ощущение «подпольной», сырой, чуть ли не андеграундной записи — намек на более шероховатое звучание.
- Чемпионат мира: Тот факт, что английская футбольная ассоциация выбрала Come Together в качестве саундтрека к объявлению заявки сборной, — это мощный жест культурной самоидентификации. Это песня, которая одновременно говорит о единстве, стиле и бунтарском духе.
- Феликстоу (Felixstowe): Портовый городок в графстве Саффолк. Далек от того, чтобы считаться культурной столицей; его упоминание в одном ряду с шоу Кольбера и альбомом Маккартни подчеркивает тотальный масштаб битломании — она охватывает всю Британию, включая самые тихие уголки.
- Питер Меррелл и ручки за £1475: Муж бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен, признавший факт растраты партийных средств. Это также показывает, что битломания проникает во все слои — и даже в мир шотландских политических скандалов.
- Документальный фильм «Get Back» (2021): Эпическое полотно Питера Джексона (режиссера «Властелина колец»), смонтированное из 60 часов неиспользованной кинохроники, снятой во время записи альбома Let It Be в январе 1969 года. Фильм перевернул устоявшееся представление о том периоде как о времени исключительно грызни и разлада, показав, сколько юмора и творческого огня еще оставалось между участниками.
- «Гамбургские дни» (Hamburg Days): Речь идет о сериале BBC, посвященном раннему периоду группы — когда пятёрка (тогда еще с басистом Стюартом Сатклиффом и ударником Питом Бестом) играла в клубах гамбургского района Репербан в начале 1960-х. Это время их становления, когда они носили кожаные куртки и играли агрессивный рок-н-ролл. Это был суровый, закаливший музыкантов опыт: многочасовые сеты, дешевые пансионы и зарождение узнаваемого звучания.
- Патти Бойд и ее возмущение: Модель и фотограф Патти Бойд — не просто «бывшая жена Джорджа Харрисона». Она муза, вдохновившая сразу два величайших любовных шедевра в истории рока: Something Харрисона и Layla Эрика Клэптона (к которому она позже ушла от Джорджа). Ее возмущение тем, что Мендес не связался с ней, имеет под собой серьезную почву: она — живой свидетель и ключевая фигура той эпохи.
- «Врубить до одиннадцати» (turn it up to 11): Культовая фраза из сатирического фильма «Это — Spinal Tap» (1984), псевдодокументальной ленты о вымышленной хеви-метал-группе. Гитарист Найджел Тафнел объясняет, что усилители его группы особенные, потому что у них ручка громкости размечена не до десяти, а до одиннадцати. «Зачем просто делать громче? — спрашивает он. — Почему бы сразу не до одиннадцати?» Фраза вошла в язык как метафора высшей степени интенсивности любого явления.
- Барбенгеймер (Barbenheimer): Интернет-феномен лета 2023 года — одновременная премьера двух диаметрально противоположных голливудских блокбастеров, «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Вместо того чтобы конкурировать, фильмы образовали симбиоз: зрители устраивали двойные киносеансы, а соцсети заполонили мемы на тему контраста розовой фантазии и черно-белого апокалипсиса.
- Актерский состав фильмов: Мендес собрал абсолютно звездный, самый «хайповый» каст молодых актеров Британии и Ирландии прямо сейчас:
- Пол Мескал («Гладиатор 2», «Нормальные люди»),
- Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина»),
- Джозеф Куинн (Эдди Мансон из «Очень странных дел»),
- Харрис Дикинсон («Треугольник печали»).