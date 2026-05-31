«Это будет как Барбенгеймер» — Великобританию охватила новая волна битломании в преддверии четырех байопиков

«Великолепная четверка» всё так же будоражит умы 60 лет спустя, а грядущие фильмы Сэма Мендеса, как ожидается, выкрутят хайп на максимум.

Если кому-то и нужны были доказательства неувядающего культурного влияния The Beatles, то последние несколько недель предоставили их с избытком. Во-первых, нельзя не упомянуть о The Boys of Dungeon Lane, двадцатом сольном альбоме Пола Маккартни, который газета The Guardian уже окрестила «смелым и раскованным прочтением гитарной музыки».

Когда сборная Англии по футболу объявляла свой состав на чемпионат мира, фоном звучала песня Come Together, сопровождаемая кадрами с модными молодыми людьми в Нью-Йорке и клипом с юным, озорным Джоном Ленноном. На той же неделе Стивен Кольбер в своем финальном выпуске Late Show прощался со зрителями под звуки Hello Goodbye в исполнении Пола Маккартни.

Вдали от голливудского блеска, в городке Филикстоу, 70 человек собрались, чтобы выступить за учреждение «Дня Beatles», воссоздав легендарную обложку альбома Sgt. Pepper’s. И при этом едва ли проходит и неделя без очередной «сенсационной» находки памятных вещей или артефактов, связанных с «Великолепной четверкой».

На другом полюсе новостей — Питер Мюррелл, оскандалившийся бывший исполнительный директор Шотландской национальной партии (SNP), на этой неделе признавшийся в растрате. Оказалось, он тоже фанат: на партийные деньги политик купил эксклюзивный набор ручек The Beatles за 1475 фунтов стерлингов.

Иэн Лесли, автор бестселлера «Джон и Пол: История любви в песнях», считает, что Британия переживает новую волну битломании, напоминающую возрождение их популярности в 1990-х.

— Мы только сейчас начинаем в полной мере осознавать, насколько масштабным культурным феноменом они были, — говорит Лесли, который уверен, что группу десятилетиями ошибочно сравнивали с The Rolling Stones. Это соперничество вообще не имеет смысла; битлы перешли на совершенно иной уровень. Вспомните Шекспира: мы всё еще читаем Кристофера Марло и других елизаветинских драматургов, но Бард — как и The Beatles — находится в абсолютно отдельной категории.

The Beatles занимают уникальное место в британском культурном сознании. Их песни служили саундтреком к жизням людей на протяжении последних 60 лет, а дружба, конфликты и трагедии внутри группы превратились в настоящую психодраму, которая завораживает публику до сих пор.

Лесли считает, что истоки нынешнего всплеска интереса можно проследить до восьмичасового документального фильма Питера Джексона Get Back, который подарил зрителям возможность максимально глубоко и интимно взглянуть на группу. Но, без сомнения, главным грядущим событием станут четыре биографических фильма Сэма Мендеса — по одному на каждого участника квартета. Премьера намечена на 2028 год, и эти проекты уже сейчас возвышаются над культурным ландшафтом, угрожая затмить по масштабам воздействия даже эпопею Джексона.

Картины Мендеса явно вновь разожгут споры о соперничестве и партнерстве внутри группы. Актерский состав впечатляет: Пол Мескал в роли Пола Маккартни, Харрис Дикинсон — Джон Леннон, Джозеф Куинн — Джордж Харрисон, а Барри Кеоган сыграет Ринго Старра. И это не единственный проект в разработке: телеканал BBC сейчас готовит к производству драматический сериал Кристиана Швохова «Гамбургские дни» (Hamburg Days).

Культурный критик Саймон Рейнольдс, чья книга Still In A Dream выходит в июне, отмечает, что трансформация группы из приглаженных поп-звезд в психоделических пилигримов, занявшая менее десяти лет, сделала их историю «величайшим приключением, когда-либо случавшимся в поп-музыке».

Они также стали олицетворением меняющейся Британии, чей культурный вес в мире внезапно превысил все ожидания. По словам Рейнольдса:

— И вот эта потрепанная, изможденная, зажатая маленькая культура за тысячи миль от Америки внезапно вступает с ней в спарринг и даже — я бы сказал, в лице The Rolling Stones и The Beatles — затмевает нацию, породившую эту музыку.

Что касается фильмов Мендеса, страсти вокруг них кипят уже сейчас. Патти Бойд, бывшая жена Джорджа Харрисона (в кино ее сыграет Эйми Лу Вуд), пришла в ярость из-за того, что Мендес и его команда даже не попытались с ней связаться.

По словам Лесли, если сейчас барабанная дробь контента о The Beatles кажется громкой, то с выходом фильмов Мендеса она «выкрутится на отметку 11».

— Это будет как вторая волна битломании, — говорит он. — Абсолютное сумасшествие. Это поп-группа, о которой в 1963 году говорили, что для них будет удачей продержаться на сцене хотя бы год. И вот, 60 лет спустя, они станут главным культурным событием года. Это будет новый Барбенгеймер.

