Малкольм в центре внимания: жизнь по-прежнему несправедлива

Крэнстон голый, Муниз в ударе: Почему перезапуск «Малкольма» — лучшее, что случилось с ситкомами за годы?

Это возвращение делает невозможное: сериал без усилий смешон и свеж, а игра Брайана Крэнстона — зрелище, которое нельзя пропустить. Нужно снимать продолжение — телевизионная магия, которую они здесь создали, поистине чудотворна.

На данный момент Брайан Крэнстон прочно обосновался в числе величайших актёров мира. На его счету семь премий «Эмми», две «Тони» и «Золотой глобус». История совершенно справедливо запомнит его как одного из гигантов. И тем не менее существует вполне реальная вероятность, что величайшей работой во всей его карьере окажется сцена из возвращения «Малкольма в центре внимания», в которой он бьётся голым в экстазе, переживая наркотическую гибель эго.

Возможно, в этом есть какая-то доля смысла. Хотя «Малкольм в центре внимания» стал известен прежде всего как абсурдная противоположность «Во все тяжкие» — оглушительная драматическая мощь последнего контрастировала с бытовой ситкомной отцовской стихией первого, — те из нас, кто всегда любил этот сериал, прекрасно знают, что Крэнстон значительную часть времени работал на пределе.

«Малкольм в центре внимания» (Malcolm in the Middle) — это ситком, в котором неизменно возвращались к кадрам, как Крэнстону бреют спину, как его облепили пчёлы или как он в ужасе орёт, решив, что у сына только что взорвалась черепная коробка. Если вы бросали Крэнстону столько вызовов ещё до того, как он стал иконой, то бессвязный химический срыв выглядит едва ли чем-то сверхъестественным.

Всё это к тому, что «Малкольм в центре внимания: жизнь по-прежнему несправедлива» доставляет несопоставимо больше удовольствия, чем имел на то право. Мы живём в эпоху, когда старые ситкомы имеют обыкновение возвращаться либо уставшими (новые «Клиника»), либо ленивыми (воссоединение «Друзей»), но эта конкретная записка адресатам не дошла. Всё в новом «Малкольме» выкручено на максимум. Он быстрее и смешнее прежнего, его эмоциональные удары бьют точнее, а сюжет складывается в цельное повествование. Если говорить откровенно — то, насколько это работает, поистине чудесно.

С точки зрения сюжета прошло двадцать лет с тех пор, как мы навещали эту семью. Малкольм — юный гений, склонный к приступам стрессовой социопатии, — вырос пугающе нормальным. Как мы узнаём, произошло это потому, что он дистанцировался — физически и эмоционально — от полновесного хаоса семейной жизни. Обстоятельства складываются так, что его, а заодно и его тайную дочь-подростка, затягивает обратно в родные пенаты, и очень скоро этот респектабельный столп общества снова превращается в визжащего маньяка прежних времён.

То, что так освежает в этом возвращении, — не только краткость и самодостаточность четырёх эпизодов, но и то, что сериал умудряется быть подлинным по отношению к оригиналу, не будучи его простой калькой. Послание шоу всегда сводилось к тому, как трудно выковать собственную идентичность внутри гнетуще-опекающей семьи, и новая глава выглядит логичным продолжением этой темы. Как стать лучшей версией себя? Разорвав контакт и вырвавшись на свободу. В этом есть совершенная логика.

Родители по-прежнему получают львиную долю лучших сцен. Джейн Качмарек остаётся центром притяжения — настолько привыкшая держать всё под контролем ради остальных, что превратилась в хрупкого контрфрика. Крэнстон тоже, видимо, на вершине своего мастерства: поёт, танцует и сталкивается с множественными версиями самого себя, потерянный в пустоте бесконечного сознания. А поскольку сериал всегда с удовольствием помещал его в некомфортные ситуации, финальная сцена — которую я не буду спойлерить — и вовсе старается изо всех сил. Увидев, в каком состоянии Крэнстон, невозможно не подумать: «Бедняга». Это, без преувеличения, выглядит абсолютно мучительно.

Тем не менее особого упоминания заслуживает Фрэнки Муниз — бывший детский актёр, который давно покинул профессию и стал автогонщиком. Он отдаётся роли целиком, судорожно барахтаясь, когда его тщательно выстроенная реальность рушится вокруг. Эмоциональная кульминация сериала — сцена, в которой он наконец противостоит матери, — и Муниз в ней потрясающий. У него влажнеют глаза. Меняется цвет лица. Правда, накал сцены немного снижается постоянным звуком диареи на заднем плане (долгая история), но это лишь доказывает, какой редкий талант он представляет собой и как сильно мир кино по нему скучал.

На бумаге — вот и всё. «Малкольм в центре внимания» возродился достаточно успешно, чтобы подтолкнуть зрителей к повторному просмотру оригинала, а в эпоху стриминга это всегда и есть конечная цель. Но наверняка — наверняка — все участники видели ту магию, которую они здесь создали, и приступят к работе над полноценным новым сезоном. Удивительно уже то, что все вернулись, но оставить всё на этом было бы по-настоящему несправедливо.

