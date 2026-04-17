«Миражи № 3» — изысканная и тревожная тайна горя и семейной дисфункции от Кристиана Петцольда

В этой истории о кукушонке в чужом гнезде, где главную роль исполняет Паула Бер в образе депрессивной пианистки, ощущается явное влияние П. Д. Джеймс.

Кристиан Петцольд, которого можно назвать Клодом Шабролем современного европейского кино, снял элегантный и глубоко беспокоящий психологический детектив — именно такого рода кино сегодня почти не снимают в Британии. При этом в воздухе витает дух П. Д. Джеймс и Рут Ренделл, а кое-где проглядывает и «Несчастный случай» Джозефа Лоузи.

Фильм рассказывает о семейной дисфункции и горе, при этом очень точно и тревожно выстраивает последствия внезапной насильственной травмы. Есть едва уловимое ощущение, будто сам фильм впал в некое подобие шока — и от этого происходящее приобретает лёгкий, почти неощутимый оттенок сновидческой нереальности, характерный для многих картин Петцольда. Самое интересное, что режиссёр на этот раз отказывается от привычного для жанра макabre-твиста или леденящей развязки. Вместо этого он ведёт историю к чему-то светлому и даже искупительному.

Постоянная муза Петцольда Паула Бер играет Лауру — блестящую пианистку, обучающуюся в Берлине. С первого взгляда видно, что она находится в хрупком, глубоко депрессивном состоянии. Позже мы увидим её на сцене, исполняющей третью часть цикла Мориса Равеля «Миражи» — «Лодка в океане» (Une barque sur l’océan), мечтательно переливающуюся пьесу, которая и дала название фильму.

Лаура застряла в несчастливых отношениях с грубым и амбициозным Якобом (Филипп Фройссант), возомнившим себя музыкальным магнатом. В один напряжённый день он теряет контроль над своим кабриолетом на загородной дороге в Бранденбурге. Для Якоба последствия оказываются катастрофическими, а Лауру, выброшенную из пассажирского кресла, чудом почти не задело — лишь пара царапин.

Но это ещё не всё. Незадолго до аварии Лаура на мгновение встретилась взглядом с гипнотически напряжённой женщиной, стоявшей у обочины. Та смотрела на несущийся мимо автомобиль так, будто предвидела катастрофу — или даже желала её. Эту женщину зовут Бетти (Барбара Ауэр, также блистательно сыгравшая у Петцольда в «Транзите»).

Бетти предлагает сильно потрясённой Лауре пожить у неё. Они поселяются в приятном, но слегка обветшавшем доме Бетти. Примечательно, что Лауру совершенно не беспокоят власти — от неё даже не требуют показаний для расследования. Бетти живёт одна, но в доме неожиданно находятся вещи точно по размеру Лауры — молодёжные джинсы и футболки. Она уговаривает Лауру играть на стоящем в гостиной пианино, которым сама не пользуется.

Бетти, похоже, полуотчуждена от мужа Рихарда (Маттиас Брандт) и взрослого сына Макса (Энно Требс), которые держат подозрительную автомастерскую и тоже не имеют отношения к музыке. В единственный момент откровенной прямолинейности фильма Бетти по ошибке называет свою новую гостью «Еленой», после чего поспешно поправляется на «Лауру».

Неужели Лаура не понимает, что происходит? Петцольд неоднократно показывает нам сцены, в которых Бетти, Рихард и Макс пытаются что-то скрыть от неё или перешёптываются, но Лаура каждый раз их ловит. А что, если она всё прекрасно понимает и молча соучаствует? Бетти может быть эмоционально повреждённым паразитом или хищником, но точно такой же может быть и сама Лаура.

Это чрезвычайно увлекательное, изящно выстроенное исследование несчастливой семьи и кукушонка, занявшего место в её гнезде.

