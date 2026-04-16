«Убивая Сатоши» снимают с помощью ИИ

Фильм о биткоине за 70 миллионов долларов с Кейси Аффлеком в главной роли будет в значительной степени создан искусственным интеллектом.

Режиссёром проекта «Bitcoin: Killing Satoshi» («Биткоин: Убивая Сатоши») выступит Даг Лиман, постановщик «Идентификации Борна». В фильме снимаются Галь Гадот, Кейси Аффлек, Айла Фишер и Пит Дэвидсон. Бюджет картины составляет 70 миллионов долларов, при этом значительную часть тяжёлой lifting-работы взял на себя искусственный интеллект.

Триллер рассказывает о поисках псевдонимного создателя Биткоина Сатоши Накамото. Действие разворачивается на нескольких континентах и примерно в двухстах локациях с самым разным климатом. При этом ни одна сцена не была снята в реальных местах.

— Мы решили использовать ИИ ещё на очень ранней стадии, — рассказал продюсер Райан Кавана. — Когда мы посчитали, во сколько обойдётся традиционная съёмка всего этого материала, сумма превысила 300 миллионов долларов. Мы поняли, что с помощью существующих ИИ-инструментов можем радикально снизить затраты.

Съёмки проходили внутри бывшего автомобильного салона, который полностью затянули серым экраном. За это помещение быстро прозвали «серой коробкой». Как видно на фотографиях со съёмочной площадки, все окружения и освещение были сгенерированы искусственным интеллектом. При этом актёрская игра осталась полностью человеческой — без цифровой обработки лиц и мимики.

— Мы захватываем игру актёров особым способом с помощью наших ИИ-протоколов, — объясняет Кавана. — Когда сцена генерируется, искусственный интеллект берёт перформанс и достраивает вокруг него весь мир, оставаясь строго в рамках актёрского кадра.

Ожидается, что фильм будет представлен потенциальным покупателям уже на ближайшем Каннском кинофестивале.

