Артхаусный прокат: Риз Ахмед в роли «Гамлета», триллер «Выход 8», «Христофоры», новые «Лица смерти» и BTS

Это энергичный артхаусный уик-энд с многообещающим букетом новых специализированных релизов — от широкого до ограниченного проката, оригинальных историй и экранизаций нашумевшей видеоигры, культового фильма ужасов и Шекспира.

BTS возвращаются на сцену с глобальной трансляцией в прямом эфире, а документальный фильм об Ами Гудман, ведущей программы Democracy Now!, демонстрирует сильные предпродажи на единственном экране в Нью-Йорке. Прокат переживает один из самых оживлённых сезонов за последние годы — владельцы кинотеатров и дистрибьюторы, включая независимый сегмент, готовятся собраться на CinemaCon в Лас-Вегасе на следующей неделе.

Компания Independent Film Company представила переосмысление культового фильма ужасов 1978 года «Лица смерти» (Faces of Death) с Барби Феррейрой и Дейкром Монтгомери в главных ролях — прокат стартует на 1 600 экранах. Режиссёр Дэниел Голдхабер снял не ремейк, а исследование скандальной концепции оригинала «Подлинно или нет?»: молодая женщина (Феррейра), работающая контент-модератором на платформе видеохостинга, подобной TikTok, обнаруживает ролики, которые выглядят как реконструкции убийств из оригинального фильма. В онлайн-мире, где ничему нельзя верить, ей предстоит определить, является ли насилие фикцией или разворачивается в реальном времени. Сценарий — Голдхабер и Иса Маццей.

IFC позиционирует картину как контрпрограммирование по отношению к студийному блокбастерному контенту, опираясь на графическую маркетинговую кампанию, эксплуатирующую провокационное наследие франшизы. Оригинальный тизер был удалён с YouTube, а плакаты признаны слишком откровенными для кинотеатров. «Красный» (ограниченный по возрасту) трейлер набрал 27 миллионов просмотров — рекорд для фильма IFC. Дистрибьютор сообщает о $450 тысячах четверговых сборов — второй показатель в истории компании после хита 2025 года «Клоун в кукурузном поле» (Clown in a Cornfield).

Neon запустила японский триллер Гэнки Кавамуры «Выход 8» (Exit 8) на 490 экранах. Экранизация нашумевшей одноимённой видеоигры, созданной Котакэ Криэйт (Kotake Create), с Ямато Коти в главной роли мужчины, запертого в бесконечном стерильном подземном переходе, который отправляется на поиски Выхода 8. Правила просты: не упускай из виду ничего необычного. Обнаружил аномалию — немедленно разворачивайся. Не обнаружил — продолжай путь. Но даже одна-единственная оплошность вернёт его к самому началу.

Мировая премьера состоялась в полуночной программе Каннского фестиваля, затем картина была представлена на TIFF, Сиджесе, Пуссане и Роттердаме с восторженными отзывами. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 94%. Проект стал хитом на родине в Японии, собрав более 35 миллионов долларов. Маркетинговый тур Neon с Кавамурой и актёрским составом — включая сеансы вопросов и ответов под руководством братьев Даффер и Гильермо дель Торо — охватил ключевые рынки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Остин и Сан-Франциско.

Также от Neon — фильм Стивена Содерберга «Христофоры» (The Christophers) в ограниченном прокате в Нью-Йорке (AMC Lincoln Square, IFC Center) и Лос-Анджелесе (AMC Grove, AMC Century City). Иэн Маккеллен играет столичного художественного деятеля, скатившегося в захламлённое затворничество. Запуск сопровождается серией бесплатных дискуссий под названием «Полотно на экране» (Canvas on the Silver Screen) — представители арт-мина присоединяются к Содербергу, Маккеллену, звезде Микаэле Коэль и сценаристу Эду Соломону. Серия стартовала в четверг в Нью-Йорке в здании Бройера и переходит сегодня в пространство WSA в Даунтауне. Neon организовал предварительные показы в Остине, Бостоне, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне с участием местных художников и экспертов — в преддверии расширения проката 17 апреля.

«Христофоры» были показаны на TIFF (см. рецензию Deadline) и удерживают рейтинг 97% Certified Fresh на Rotten Tomatoes. Сюжет: Джулиан Склар (Маккеллен), некогда несущая опора лондонской арт-сцены, чьи двое отчуждённых детей (Джеймс Корден и Джессика Ганнинг) нанимают молодую художницу и кое-когда подделывательницу картин (Коэль), чтобы та выдала себя за потенциальную ассистентку. Её задача — получить доступ к серии незаконченных полотен, которые Джулиан зарыл в глубинах домашней мастерской, — ради хитроумной попытки обеспечить наследство.

Vertical представила современного «Гамлета» Анеила Карии на 325 экранах — в главной роли и в качестве продюсера выступает Риз Ахмед. Бессмертная шекспировская трагедия переосмыслена в лондонской элите южноазиатского сообщества. Когда Гамлет (Ахмед) возвращается на похороны отца, он потрясён, обнаружив, что его дядя Клавдий женится на его только что овдовевшей матери. Явившийся призрак отца открывает Гамлету, что его жестокое убийство — дело рук Клавдия, и тот ввергается в погоню за местью, разоблачающую гниль в сердце семейной империи и грозящую его собственному рассудку. Сценарий — Майкл Лесли. Премьера состоялась в Теллурайде.

GKids выпустила анимационную комедию студии 4°C «ЧаО» (ChaO) примерно на 270 экранах. Режиссёр — Ясухиро Аоки, сценарий — Саку Конохана, в ролях — Анна Ямада, Одзи Судзука. В фантастическом будущем люди и русалки сосуществуют в непростом соседстве. Стефан, тревожный клерк судостроительной компании, вынашивает грандиозные планы по спасению океана. Но его жизнь взрывается в экстатический хаос, когда жизнерадостная принцесса-русалка ЧаО неожиданно делает ему предложение. Между шопингом, гигантскими роботами и настоящими фейерверками необычная пара барахтается в своём новом романе и обретает подлинные чувства.

Документальный фильм «Укради эту историю, пожалуйста!» (Steal This Story, Please!) — о жизни и карьере лауреата премий прогрессивного журналиста-расследователя Ами Гудман — вышел на экраны IFC Center в Нью-Йорке. На следующей неделе — расширение в Лос-Анджелесе, затем поэтапный выход на рынки более 50 крупных городов с личным участием номинантов на «Оскар» режиссёров Карла Дила и Тии Лессин («Смути воду», «Джейн») и самой Гудман — давней ведущей независимой новостной программы Democracy Now!. Фильм с предпродажами свыше 26 тысяч долларов пользовался популярностью на фестивалях после премьеры в Теллурайде и на DOC NYC. Он получил призы зрительских симпатий в Палм-Спрингс, Сиэтле (DocFest), Вудстоке, Милл-Валли, Сент-Луисе и Хэмптонсе (DocFest); приз за социальную справедливость на кинофестивале в Санта-Барбаре; а также специальный приз жюри и приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Санта-Фе. Диал и Лессин занимаются самостоятельной дистрибуцией через mTuckman Media.

Trafalgar Releasing, Hybe и Bight Music представили первое из двух живых концертов поп-монархов BTS: группа возвращается на мировую сцену с шоу BTS World Tour «Ариран» в Кояне (BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing) — в 1 200 кинотеатрах Северной Америки (3 800 по всему миру) в субботу. Первый за четыре года тур K-pop-группы охватит 34 города и 82 шоу, начиная с Кояна (Южная Корея), — два полнометражных концерта будут транслироваться в кинотеатрах по всему миру в прямом эфире. Второй, BTS WORLD TOUR «ARIRANG» IN TOKYO: LIVE VIEWING, состоится 18 апреля. Тур сопровождает выход пятого студийного альбома группы.

Тем временем безоговорочным кассовым лидером на американских, и мировых, экранах остался мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино».

Стойкость при этом вышла не такой хорошей, как три года назад. Типичная ситуация для ожидаемого многими сиквела колоссального хита, плюс сказываются вдобавок оказавшиеся существенно слабее отзывы зрителей.

Лента студии Illumination Entertainment записала на свой счёт $69 млн при 48-процентном падении сборов. Результат второго уик-энда стал тридцатым за всю историю и седьмым среди анимационных лент. Для сравнения: $92,35 млн при 37-процентном спаде первой части «Братья Супер Марио в кино» уступают только «Головоломке 2» ($101,21 млн).

Всего за двенадцать дней получено $308,12 млн против $353,17 млн в 2023 году. Итоговый результат стоит ожидать теперь в пределах 450-460 миллионов долларов при 110-миллионном производственном бюджете. Примерно 20-процентный спад совершенно естественен здесь и не должен никого удивлять.

Всего лишь на 23% уменьшились поступления «Проекта «Конец света». Радующий великолепной стойкостью фантастический блокбастер добавил к своим капиталам $24,58 млн с общей кассой $256,66 млн после двадцати четырёх дней. Результат четвёртого уик-энда получился на 11% лучше, чем у «Гравитации» ($22,14 млн), на 31% лучше, чем у «Оппенгеймера» ($18,81 млн) и на 40% лучше, чем у второй части «Дюны» ($17,61 млн). Существенным позитивным фактором выступило возвращение после недельного перерыва в репертуар многих кинотеатров IMAX. Тот случай, когда решает рынок и остающийся по-прежнему высоким спрос.

Приятным сюрпризом стал относительно небольшой 38-процентный урон «Вот это драмы!». Романтическая комедийная драма заработала $8,71 млн во второй уик-энд и 30,85 млн за десять дней. Реальной целью такими темпами могут стать 50 миллионов финальных сборов или около того. Напомним, что бюджет картины с участием Зендеи и Роберта Паттинсона составил 28 миллионов долларов, причём большую часть его удалось вернуть за счёт международных продаж.

$8 млн в 3151 кинотеатре взяла на старте ставшая главной премьерой уик-энда романтическая комедия «Ты, я и лето в Тоскане». Примерно так же начинал свой путь два месяца назад фильм «Холостяк в Италии» ($7 млн), только тогда дебютную кассу уменьшил воскресный Супербоул. Результат в рамках ожиданий и прогнозов, надежда теперь на неплохой в целом сарафан. 18-миллионный фильм получил довольно высокую оценку ‘A-‘ по опросам CinemaScore, занимающаяся мониторингом социальных сетей компания RelishMix рапортует о преобладании позитива в дискуссиях непосредственно перед началом кинопроката и сразу после него. Шаблонное и простоватое позитивное кино с обаятельной парой актёров в главных ролях (больше всего известный по сериалу «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж и Холли Бейли) и местом действия в солнечной Италии: таков обобщённый типичный вердикт публики в залах.

Примечания: