Программа «Недели кинокритики» в Каннах — анимационная картина «Волны» откроет фестивальную секцию
13.04.2026, 14:41, Культура
Уилл Шарп и Стефани Сюй возглавляют англоязычный актёрский состав анимационного фильма Фыонг Май Нгуен.
«Неделя кинокритики» в Каннах готовится открыть свою 65-ю программу анимационным фильмом Фыонг Май Нгуен «Волны» (In Waves) и завершиться подростковой драмой взросления Феликса де Живри «Прощай, жестокий мир» (Adieu monde cruel).
Дебютная полнометражная картина Нгуен «Волны» станет первым анимационным фильмом, открывающим параллельную каннскую секцию, курируемую Авой Каэн и посвящённую дебютным и вторым полнометражным работам. Фильм — производства компании Silex Films при участии Anonymous Content, France 3 Cinéma и Panique! — является экранизацией знаменитого графического мемуара иллюстратора Эй-Джея Дунго.
«Волны», в которых озвучивание исполнили Уилл Шарп и Стефани Сюй, — это «трогательная история любви между юным скейтером и юной сёрфершей, чьи чувства проходят испытание болезнью», — сказала Каэн. Она охарактеризовала картину как «светлую мелодраму, величественно разворачивающуюся под розово-голубым калифорнийским небом».
«Неделя кинокритики» завершится фильмом «Прощай, жестокий мир» — в главных ролях снялись Мило Машадо-Гранер, юный актёр, прославившийся в обладателе Золотой пальмовой ветви картине Жюстин Трие «Анатомия падения», а также Джейн Бивер. Фильм повествует о подростке, пытающемся справиться с последствиями неудавшейся попытки самоубийства. Каэн назвала его «реалистичной историей, находящей изящный баланс между тщательной постановкой и спонтанными эмоциями четырнадцатилетнего протагониста».
Из 1 050 полнометражных и 2 400 короткометражных фильмов, представленных на отбор, в программу «Недели кинокритики» вошли 11 полнометражных и 13 короткометражных картин, из которых семь — в конкурсе (пять дебютов и две вторые работы) и четыре — специальные показы.
— Свежий ветер обдувает постер 65-й Semaine de la Critique, — заявила Каэн при представлении программы, указав на неизменную миссию секции: «открывать новых режиссёров и актёров и поддерживать их на первых обещающих шагах.
В программу входят фильмы из разных стран Европы, Мексики, Азии и Ближнего Востока. Говоря о сквозных темах этого года, Каэн отметила, что «отбор свидетельствует об обществе, которое разваливается на части, но отказывается сдаваться», а фильмы «задают вопросы о нашем времени… предлагая чуткие видения, в которых надежда вырывается из каждого угла».
Среди наиболее ожидаемых картин — «Незнакомка» Цзоу Цзин, «Шесть месяцев в розовом доме» Бруно Сантамарии Разо и «Жестяной замок» Александра Мерфи.
«Незнакомка», в которой главную роль исполняет восходящая звезда Ли Гэнси («Воскрешение»), выстраивает «обжигающую историю поиска идентичности молодой китайской девушки, разрывающейся между детством и отрочеством, между тремя семьями», — сказала Каэн, добавив, что фильм создаёт камерный портрет, «погружающий нас в бедственное положение брошенных девочек в Китае между 1980-ми и 2000-ми годами».
«Шесть месяцев в розовом доме» — мексиканская драма, действие которой разворачивается в 1996 году и повествует о мальчике, отцу которого поставлен диагноз ВИЧ. «Режиссёр возвращает нас в 90-е — эпоху, когда осведомлённость о ВИЧ была ещё хрупкой, а предрассудки сохранялись», — пояснила Каэн. В главных ролях — Армандо Эспитиа и София Эспиноса. Фильм «украшен тёплыми красками, прославляющими любовь и детство, и изящно обыгрывает условности домашнего кино», — продолжила Каэн.
«Жестяной замок» — документальная картина, запечатлевшая большую семью ирландских кочевников-трэвеллеров, живущую в трейлере на обочине дороги. «Жизнь разворачивается по сезонам — между дикой свободой окружающих полей, где играют дети, и давлением нормативного общества, которое подкрадывается к старшим», — сказала Каэн, назвав фильм «одой ирландским трэвеллерам и их образу жизни».
В конкурсе впервые будут представлены фильмы из Косово и Йемена — «Дуа» Блерты Башолли и «Аль-Махатта» («Станция») Сары Исхак соответственно.
Башолли ранее сняла короткометражку «Улей» (Hive), показанную на Sundance в 2021 году и получившую Гран-при жюри, приз за режиссуру и приз зрительских симпатий.
Жюри «Недели кинокритики» вручит три награды: приз Sony Discovery за кортометражный фильм, приз Фонда Луи Рёдерера «Восходящая звезда» и Гран-при AMI Paris.
65-я «Недели кинокритики» в Каннах пройдёт с 13 по 21 мая.
Конкурс:
- «Аль-Махатта» («Станция») — Сара Исхак
- «Дуа» — Блерта Башолли
- «Ла Градива» — Марин Атлан
- «У мин нюй хай» («Незнакомка») — Цзоу Цзин
- «Шесть месяцев в розовом доме» — Бруно Сантамария Разо
- «Жестяной замок» — Александр Мерфи
- «Вива» («Живая») — Айна Клотет
Специальные показы:
- «Прощай, жестокий мир» (фильм закрытия) — Феликс де Живри
- «Волны» (фильм открытия) — Фыонг Май Нгуен
- «Ля Фрапп» («Стонуолл») — Жюльен Гаспар-Оливери
- «Дю фуй дан ля зартр» («Плоть и топливо») — Пьер Ле Галль
Комментарии и примечания:
- «Неделя кинокритики» (Semaine de la Critique) — одна из параллельных секций Каннского кинофестиваля, основанная в 1962 году Французским синдикатом кинокритиков. Наряду с «Двухнедельником режиссёров» (Quinzaine des Cinéastes) и «Выступлениями» (ACID) является одной из трёх независимых программ, функционирующих параллельно с основным конкурсом. Секция посвящена исключительно дебютным и вторым полнометражным работам и исторически славится тем, что открывает имена, впоследствии становящиеся звёздами мирового кино: здесь начинали Жак Одиар, Вонг Карвай, Кен Лоуч, Кристоф Оноре и многие другие.
- Ава Каэн — французская кинокритик, генеральный делегат «Недели кинокритики» с 2022 года. Сменила на посту Шарль Тессон. Каэн известна склонностью к нестандартным кураторским решениям, в том числе к включению анимации и документального кино в программу, традиционно ориентированную на игровое авторское кино.
- Фыонг Май Нгуен — вьетнамско-французская режиссёр и аниматор. Её дебют «Волны» — первый анимационный фильм, открывающий «Неделю кинокритики», — что само по себе является историческим событием для секции. Выбор анимации в качестве открывающей картины символически подчёркивает расширение границ того, что считается «серьёзным» авторским кино.
- Эй-Джей Дунго — филиппино-американский иллюстратор, автор графического мемуара In Waves (2019), посвящённого любви, сёрфингу и потере. Книга получила высокие оценки за поэтичность визуального языка и эмоциональную глубину. Экранизация в формате анимации — логичный выбор, сохраняющий визуальную поэтику оригинала.
- Уилл Шарп — британско-японский актёр и режиссёр, известный по сериалу «Белый лотос» (The White Lotus, второй сезон) и фильму «Жизнь после жизни» (Giri/Haji). Его включение в озвучивание — часть стратегии привлечения англоязычной аудитории к французской анимации.
- Стефани Сюй — американская актриса китайского происхождения, номинантка на «Оскар» за роль в «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2022). Её участие в проекте усиливает его международный профиль и отсылает к теме азиатской идентичности, присутствующей в оригинальном мемуаре.
- Anonymous Content — влиятельная американская продюсерская и талант-менеджмент компания, стоящая за такими проектами, как «Бёрдмэн», «Игра в имитацию», «Из машины», сериалы «Корона» и «13 причин почему». Её участие в копродукции французской анимации — признак растущей интернационализации анимационного артхауса.
- Мило Машадо-Гранер — юный французский актёр (на момент съёмок «Анатомии падения» ему было 11 лет), чья роль в фильме Трие получила восторженные отзывы критиков и была отмечена номинацией на «Сезар». Его появление в фильме закрытия «Недели кинокритики» — закономерное продолжение карьеры, начавшейся с каннской премьеры.
- Жюстин Трие — французский режиссёр, получившая Золотую пальмовую ветвь в 2023 году за «Анатомию падения». Фильм впоследствии получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Трие и Артур Арари). Ссылка на Трие в контексте «Прощай, жестокий мир» создаёт эффект «передачи эстафеты»: актёр, открытый одним поколением режиссёров, продолжает работать с другим.
- Ли Гэнси — китайская актриса, известная по роли в фильме Чжан Имоу «Воскрешение» (2023). Её участие в дебюте Цзоу Цзин подчёркивает тенденцию к тому, что восходящие звёзды китайского кино всё чаще работают с режиссёрами-дебютантами, предпочитая авторский подход коммерческим проектам.
- Ирландские трэвеллеры (Irish Travellers) — этническая группа ирландских кочевников, признанная правительством Ирландии в 2017 году в качестве отдельной этнической общины. Их традиционный кочевой образ жизни, язык (шелта) и культура неоднократно становились предметом документального кино (наиболее известен фильм «Ветер, трясущий ячмень» Кена Лоуча). Документальный фильм Мерфи продолжает эту традицию, но с акцентом на детское восприятие кочевого быта.
- Блерта Башолли — косоварский режиссёр, чья полнометражная дебютная картина «Улей» (Hive, 2021) о женщине, возглавляющей женский кооператив в послевоенном Косово, получила три награды на Sundance (Гран-при, приз за режиссуру, приз зрительских симпатий) и была выдвинута на «Оскар» от Косово. Её возвращение на фестивальную сцену с новой работой «Дуа» — одно из наиболее ожидаемых событий секции.
- Сара Исхак — шотландско-йеменский режиссёр, известная документальным фильмом The Mulberry House (2013) о гражданской войне в Йемене. Представление йеменского кино в Каннах — крайне редкое событие, обусловленное как малочисленностью кинематографической индустрии страны, так и затяжным вооружённым конфликтом, делающим производство фильмов практически невозможным.
- Синдикат французских кинокритиков (Syndicat français de la critique de cinéma) — профессиональная ассоциация, основанная в 1947 году, объединяющая около 300 кинокритиков. Именно он курирует «Неделю кинокритики», определяя её программу и жюри.
- Приз Sony Discovery — награда за лучший короткометражный фильм, учреждённая спонсором секции. Приз Фонда Луи Рёдёре «Восходящая звезда» (Prix Révélation) вручается наиболее талантливому молодому актёру или актрисе. Гран-при AMI Paris — главный приз секции за полнометражный фильм.
- Контекст — программа 65-й «Недели кинокритики» демонстрирует несколько важных тенденций: расширение географии (первые фильмы из Косово и Йемена), легитимация анимации как авторского формата, внимание к социальным темам (ВИЧ, брошенные дети, этнические меньшинства) и сохранение ориентации на молодых режиссёров. Секция остаётся одним из главных «барометров» того, в каком направлении движется мировое авторское кино: если основной конкурс часто балансирует между мэтрами и модой, «Неделя кинокритики» последовательно ставит на свежие голоса.