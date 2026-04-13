Программа «Недели кинокритики» в Каннах — анимационная картина «Волны» откроет фестивальную секцию

Уилл Шарп и Стефани Сюй возглавляют англоязычный актёрский состав анимационного фильма Фыонг Май Нгуен.

«Неделя кинокритики» в Каннах готовится открыть свою 65-ю программу анимационным фильмом Фыонг Май Нгуен «Волны» (In Waves) и завершиться подростковой драмой взросления Феликса де Живри «Прощай, жестокий мир» (Adieu monde cruel).

Дебютная полнометражная картина Нгуен «Волны» станет первым анимационным фильмом, открывающим параллельную каннскую секцию, курируемую Авой Каэн и посвящённую дебютным и вторым полнометражным работам. Фильм — производства компании Silex Films при участии Anonymous Content, France 3 Cinéma и Panique! — является экранизацией знаменитого графического мемуара иллюстратора Эй-Джея Дунго.

«Волны», в которых озвучивание исполнили Уилл Шарп и Стефани Сюй, — это «трогательная история любви между юным скейтером и юной сёрфершей, чьи чувства проходят испытание болезнью», — сказала Каэн. Она охарактеризовала картину как «светлую мелодраму, величественно разворачивающуюся под розово-голубым калифорнийским небом».

«Неделя кинокритики» завершится фильмом «Прощай, жестокий мир» — в главных ролях снялись Мило Машадо-Гранер, юный актёр, прославившийся в обладателе Золотой пальмовой ветви картине Жюстин Трие «Анатомия падения», а также Джейн Бивер. Фильм повествует о подростке, пытающемся справиться с последствиями неудавшейся попытки самоубийства. Каэн назвала его «реалистичной историей, находящей изящный баланс между тщательной постановкой и спонтанными эмоциями четырнадцатилетнего протагониста».

Из 1 050 полнометражных и 2 400 короткометражных фильмов, представленных на отбор, в программу «Недели кинокритики» вошли 11 полнометражных и 13 короткометражных картин, из которых семь — в конкурсе (пять дебютов и две вторые работы) и четыре — специальные показы.

— Свежий ветер обдувает постер 65-й Semaine de la Critique, — заявила Каэн при представлении программы, указав на неизменную миссию секции: «открывать новых режиссёров и актёров и поддерживать их на первых обещающих шагах.

В программу входят фильмы из разных стран Европы, Мексики, Азии и Ближнего Востока. Говоря о сквозных темах этого года, Каэн отметила, что «отбор свидетельствует об обществе, которое разваливается на части, но отказывается сдаваться», а фильмы «задают вопросы о нашем времени… предлагая чуткие видения, в которых надежда вырывается из каждого угла».

Среди наиболее ожидаемых картин — «Незнакомка» Цзоу Цзин, «Шесть месяцев в розовом доме» Бруно Сантамарии Разо и «Жестяной замок» Александра Мерфи.

«Незнакомка», в которой главную роль исполняет восходящая звезда Ли Гэнси («Воскрешение»), выстраивает «обжигающую историю поиска идентичности молодой китайской девушки, разрывающейся между детством и отрочеством, между тремя семьями», — сказала Каэн, добавив, что фильм создаёт камерный портрет, «погружающий нас в бедственное положение брошенных девочек в Китае между 1980-ми и 2000-ми годами».

«Шесть месяцев в розовом доме» — мексиканская драма, действие которой разворачивается в 1996 году и повествует о мальчике, отцу которого поставлен диагноз ВИЧ. «Режиссёр возвращает нас в 90-е — эпоху, когда осведомлённость о ВИЧ была ещё хрупкой, а предрассудки сохранялись», — пояснила Каэн. В главных ролях — Армандо Эспитиа и София Эспиноса. Фильм «украшен тёплыми красками, прославляющими любовь и детство, и изящно обыгрывает условности домашнего кино», — продолжила Каэн.

«Жестяной замок» — документальная картина, запечатлевшая большую семью ирландских кочевников-трэвеллеров, живущую в трейлере на обочине дороги. «Жизнь разворачивается по сезонам — между дикой свободой окружающих полей, где играют дети, и давлением нормативного общества, которое подкрадывается к старшим», — сказала Каэн, назвав фильм «одой ирландским трэвеллерам и их образу жизни».

В конкурсе впервые будут представлены фильмы из Косово и Йемена — «Дуа» Блерты Башолли и «Аль-Махатта» («Станция») Сары Исхак соответственно.

Башолли ранее сняла короткометражку «Улей» (Hive), показанную на Sundance в 2021 году и получившую Гран-при жюри, приз за режиссуру и приз зрительских симпатий.

Жюри «Недели кинокритики» вручит три награды: приз Sony Discovery за кортометражный фильм, приз Фонда Луи Рёдерера «Восходящая звезда» и Гран-при AMI Paris.

65-я «Недели кинокритики» в Каннах пройдёт с 13 по 21 мая.

Конкурс:

«Аль-Махатта» («Станция») — Сара Исхак

— Блерта Башолли «Ла Градива» — Марин Атлан

«Шесть месяцев в розовом доме» — Бруно Сантамария Разо

Специальные показы:

«Прощай, жестокий мир» (фильм закрытия) — Феликс де Живри

Комментарии и примечания: