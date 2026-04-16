Французская полиция спасла мать и ребенка после похищения с целью выкупа в криптовалюте на сумму 400 тысяч долларов

16.04.2026, 14:41, Общество
Элитная французская полиция спасла мать и ребенка после того, как похитители нацелились на криптовалютные активы семьи в ходе очередной «атаки с использованием гаечного ключа».

В Бургундии мать и ее 11-летний сын были похищены из своего дома с целью выкупа, направленного против криптовалютного бизнеса отца. Это стало очередным случаем насильственного преступления против криптопредпринимателей во Франции.

Согласно сообщению, четверо нападавших удерживали жертв в течение ночи, пока элитное подразделение полиции Франции GIGN не освободило их из гостиничного номера в Валь-де-Марне во вторник около 6 утра.

По имеющимся данным, похитители изъяли около 17 800 долларов (10 000 евро) наличными и ценностями, связав отца, криптопредпринимателя, и угрожая ему расчленением.

Обнаружив, что криптовалютные активы семьи хранятся в кошельке с временной блокировкой, нападавшие похитили женщину и ребенка, потребовав выкуп в размере 400 000 долларов (340 000 евро). Выкуп не был выплачен до начала спасательной операции, в которой участвовали 100 жандармов, включая членов GIGN.

По данным властей, мать и сын находятся в хорошем состоянии после пережитого.

Это похищение является последним в волне «нападений с применением ключа», которые преследуют криптовалютное сообщество Франции, когда состоятельные держатели криптовалюты подвергаются нападениям или похищениям со стороны потенциальных грабителей.

Недавние инциденты включают похищение французского магистрата с целью получения криптовалютного выкупа, попытку вторжения в дом генерального директора Binance France, похищение и увечье соучредителя Ledger Дэвида Баллана, а также нападение, в ходе которого преступники выдавали себя за французских полицейских, чтобы проникнуть в дом жертвы.

Проблема усугубилась недавними утечками данных. Согласно сообщениям французских СМИ, бывший налоговый агент, заключенная в тюрьму за использование своего доступа для раскрытия данных тюремного охранника, также изучала инвесторов в криптовалюту.

Выступая на Парижской неделе блокчейна, французский министр Жан-Дидье Берже заявил, что его ведомство приняло «превентивные меры» против криптоатак, включая запуск платформы предотвращения. Он добавил, что он и министр внутренних дел Лоран Нуньес работают над более подробным планом по решению этой проблемы в ближайшие недели.

Криптоиндустрия также стремится решить проблему криптоатак, и в начале этого месяца одна специализированная страховая компания запустила специальный продукт страхования от похищения и выкупа для владельцев цифровых активов.

Примечания:

  • Атака с использованием гаечного ключа (или «атака за 5 долларов») — это вид физического нападения на владельцев цифровых активов (преимущественно криптовалют) с целью заставить их выдать пароли или перевести средства.
  • Binance является ведущей криптовалютной платформой в Франции, предоставляющей доступ к покупке, продаже и стейкингу более чем 600 цифровых активов. Компания работает на французском рынке официально, имея статус зарегистрированного провайдера услуг цифровых активов (DASP/PSAN).
  • В январе 2025 года соучредитель французской криптовалютной компании Ledger Дэвид Баллан (David Balland) был похищен из своего дома в департаменте Шер вместе с партнером. Преступники отрезали ему палец, требуя крупный выкуп, но Баллан был освобожден, а подозреваемые позже арестованы французской полицией.
  • Ledger — ведущая французская технологическая компания, основанная в 2014 году, специализирующаяся на безопасности криптоактивов. Она производит популярные аппаратные «холодные» кошельки (Nano S Plus, Nano X, Stax), обеспечивая безопасное хранение закрытых ключей. Экосистема включает приложение Ledger Live для управления, покупки, обмена и стейкинга криптовалют.

