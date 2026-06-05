Вполне возможно, что SpaceX ждет грандиозный крах

Настоящий гений Маска кроется в мифотворчестве… но что будет, если инвесторы перестанут верить в миф?

До первичного размещения акций (IPO) SpaceX Илона Маска осталась всего неделя. Космическая компания планирует привлечь колоссальные 75 миллиардов долларов при астрономической оценке в 1,78 триллиона долларов.

Исторически главной целью компании было переселение человечества на Марс и превращение нас в межпланетный вид. Но теперь Маск неожиданно объединил ее со своим ИИ-стартапом xAI, чтобы сосредоточиться на создании космических дата-центров — крайне затратной и, возможно, бесперспективной затее. Большая часть расходов объединенной компании теперь уходит на сжигание наличности для нужд xAI. Это ставит SpaceX, которая и без того ежегодно сжигала миллиарды долларов, в еще более шаткое положение.

Эти более чем амбициозные планы вызывают сложные вопросы. Пожалуй, самый очевидный из них задает Ричард Уотерс из Financial Times в своей новой колонке: сможет ли SpaceX оправдать свою беспрецедентную оценку через пять или десять лет?

Даже по меркам Маска это весьма агрессивное соотношение цены к прибыли (мультипликатор P/E), которое может обернуться против него самого, если инвесторы начнут терять веру. Разговоры о планах игры на понижение (шортинге) акций SpaceX достигают точки кипения, подготавливая почву для поистине безумных американских горок на фондовом рынке.

Драматизма добавляет и то, что теперь, когда SpaceX превратилась в ИИ-компанию, аналитики начинают нервничать. Они опасаются, что это гигантское IPO (наряду с грядущими размещениями OpenAI и Anthropic) может создать непомерную нагрузку на и без того раздутый Уолл-стрит. Станет ли дебют компании на бирже той самой соломинкой, которая сломает спину верблюда и лопнет пузырь, развеяв весь накопленный инвесторами ажиотаж?

Если судить по производителю электромобилей Tesla, фундаментальные финансовые показатели SpaceX, скорее всего, не будут играть решающей роли. Заоблачная оценка Tesla долгое время держалась на обещаниях будущего с роботами-гуманоидами и тотальным беспилотным вождением, тогда как реальные доходы компании сильно отставали от этих фантазий.

Тем временем основным источником дохода SpaceX остается ее сеть спутниковой связи (Starlink) — бизнес, который лишь недавно начал хоть как-то покрывать колоссальные затраты компании. Кроме того, SpaceX по-прежнему критически зависит от прибыльных правительственных контрактов.

Другая финансовая «черная дыра» Маска — соцсеть X (бывший Twitter) и xAI — теперь тоже влилась в структуру SpaceX, образуя еще более взрывоопасную смесь на случай, если дела пойдут наперекосяк.

Если сложить всё это воедино, IPO SpaceX вряд ли изменит очевидный факт: Маск продает розничным инвесторам не гарантированную прибыль, а мечту о далеком будущем, которого пока просто не существует. Эксперты сохраняют скепсис по поводу концепции орбитальных вычислительных центров — технологии, которая до сих пор абсолютно ничем не подтверждена на практике.

— Ракеты и сеть спутниковой связи SpaceX, как и электромобили Tesla, — это, безусловно, впечатляющие достижения, — пишет Уотерс в своей статье. — Но настоящий гений Маска кроется в мифотворчестве.

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