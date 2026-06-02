Дебаггинг: Google просит разрешения выпустить 32 миллиона комаров в Калифорнии и Флориде

Компания обратилась к правительству США с просьбой разрешить выпуск армии стерильных самцов комаров, чтобы сократить популяцию насекомых, переносящих опасные болезни.

Google хочет «останавливать плохие баги с помощью хороших», и речь здесь вовсе не о программировании. Технологический гигант запросил у правительства США разрешение на выпуск до 32 миллионов стерилизованных комаров в штатах Калифорния и Флорида.

В рамках своей успешной программы Debug («Отладка») Google применяет свой технологический опыт, чтобы вырастить армию стерильных самцов комаров. Их цель — сократить популяцию насекомых, разносчиков болезней. Комары — самые смертоносные животные на планете. Ежегодно они убивают больше людей, чем любые другие существа в мире, распространяя такие летальные заболевания, как лихорадка денге, вирус Западного Нила, вирус Зика, чикунгунья и малярия.

Согласно уведомлению в Федеральном реестре, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в настоящее время рассматривает заявку Google на ежегодный выпуск по 16 миллионов комаров во Флориде и Калифорнии в течение ближайших двух лет. EPA примет решение о выдаче Google разрешения на экспериментальное использование после периода общественных обсуждений, который завершится 5 июня.

Самцы комаров не кусаются и не переносят болезни. Один из главных методов, тестируемых Google, заключается в выращивании самцов, зараженных природной бактерией вольбахия (Wolbachia). Она лишает их способности давать потомство при спаривании с дикими самками. Когда инфицированный самец пытается спариться с дикой самкой, из ее яиц просто никто не вылупляется. Как объясняют представители Google в своем блоге: «С каждым поколением популяция становится всё меньше».

Хотя идея о том, что IT-гигант ушел в лаборатории разводить зараженных бактериями комаров, может звучать непривычно, материнской компании Google — холдингу Alphabet — наука не чужда. Verily Health, компания в сфере здравоохранения и искусственного интеллекта, начинавшаяся как «лунный» (смелый и экспериментальный) проект в секретном подразделении Google X, долгие годы была главным драйвером программы Debug. Вплоть до начала этого года Verily оставалась дочерней структурой Alphabet, используя технологии и дата-саенс для борьбы с болезнями и другими глобальными проблемами здравоохранения. Однако в декабре 2024 года Google полностью выкупила проект Debug, исключив его из портфеля Verily.

В записи блога проекта Debug за 2016 год отмечается, что поиск высокотехнологичных решений для борьбы со смертоносными комарами начался около десяти лет назад.

В Google подчеркивают, что другие методы борьбы с комарами не принесли должных результатов: распыление пестицидов токсично и со временем теряет свою эффективность, а найти и осушить все водоемы, ставшие местами размножения насекомых, практически невозможно.

Подход Google нельзя назвать уникальным. Компания опирается на научный метод, известный как метод стерильных насекомых (SIT), который эксперты десятилетиями применяют для борьбы с различными вредителями. Эрик Карагата, доцент Флоридского университета, специализирующийся на взаимодействии комаров и микробов, рассказал изданию USA Today, что использование бактерии вольбахия для стерилизации практикуется уже около 15 лет.

На данный момент Google сосредотачивает свои усилия на одном конкретном виде комаров — Aedes aegypti (комар желтолихорадочный), который несет ответственность за распространение большинства случаев денге, Зика, желтой лихорадки и чикунгуньи. Инженеры и ученые Google используют аналитику данных и сенсоры для создания «автоматизированных систем выращивания» этих хрупких созданий. Часть этой сложной задачи заключается в использовании компьютерного зрения на базе ИИ: алгоритмы позволяют ювелирно отделять самцов от самок, чтобы затем выпускать безопасных самцов «в нужном месте и в нужных количествах».

Проект Debug уже добился существенного прогресса в Сингапуре, где находится первый международный центр исследований и разработок программы. В майском посте компания, со ссылкой на Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура, сообщила: благодаря выпуску миллионов самцов с вольбахией, в стране удалось «достичь подавления 80–90%» популяции комаров Aedes aegypti. Количество случаев заболевания денге снизилось более чем на 70% спустя 6–12 месяцев после начала выпуска. В мае Google объявила о планах расширения сингапурского проекта.

— Когда мы впервые запустили Debug в Сингапуре, нашей целью было улучшить процессы производства и выпуска комаров с помощью технологий, а также принести проект в другие сообщества Азии, на долю которой приходится 70% мирового бремени лихорадки денге, — заявил руководитель проекта Debug Линус Апсон. — Наш успех в Сингапуре дает нам уверенность для дальнейшего расширения.

Примечания:

«Остановить плохих жучков хорошими жучками» (Stop bad bugs with good bugs): Игра слов, построенная на двойном значении английского «bug»: это и «жук/насекомое» (буквально: «хорошими жуками против плохих»), и «баг» — то есть ошибка в программном коде. Учитывая, что кампания называется Debug («отладка» — процесс поиска и исправления багов в коде), получается многослойный технический каламбур. «Debug» здесь работает сразу в трех смыслах: (1) отладка программного кода, (2) дезинсекция — избавление от насекомых (de-bug — «разжучивание»), (3) ироничное переосмысление IT-термина в биологическом контексте. Федеральный реестр (Federal Register): Ежедневное официальное издание правительства США, в котором публикуются предлагаемые и утвержденные нормативные акты, а также уведомления федеральных агентств — включая заявки на разрешение экспериментального использования, как в данном случае. Wolbachia: Род бактерий, естественным образом заражающих более половины всех видов насекомых, но — что критично — не комаров Aedes aegypti (то есть, в дикой природе её нет именно у опасных видов комаров). Когда этих комаров искусственно заражают Wolbachia, бактерия работает через механизм, называемый «цитоплазматической несовместимостью»: яйца самки, спарившейся с зараженным самцом, не развиваются (или наоборот: только зараженная самка может дать потомство от зараженного самца — что позволяет бактерии распространяться в популяции). Это чрезвычайно элегантное биологическое решение, не требующее химикатов. «Лунный проект» (Moonshot project): Термин, принятый в Google X для обозначения сверхамбициозных проектов, нацеленных на радикальный прорыв, а не на инкрементальные улучшения. Отсылка к «лунной гонке» и знаменитой речи Джона Кеннеди: проект, который кажется почти невозможным, но способен изменить мир. Среди других moonshot-проектов Alphabet — беспилотные автомобили Waymo и воздушные шары Loon для раздачи интернета. Стерильная техника насекомых (Sterile Insect Technique, SIT): Метод биологической борьбы с вредителями, впервые предложенный американским энтомологом Эдвардом Ниплингом в 1930-х годах. Идея проста: вырастить огромное количество стерильных самцов и выпустить их в целевую зону; самки, спарившиеся с ними, не дадут потомства. Самое знаменитое применение — уничтожение мясной мухи cochliomyia hominivorax в США и Центральной Америке в 1950–60-х. Раньше стерилизации добивались с помощью радиации; Google использует более тонкий биологический подход с Wolbachia. Aedes aegypti: Вид комаров, легко узнаваемый по белым отметинам на ногах и лирообразному узору на спинке. В отличие от многих других комаров, Aedes aegypti — преимущественно городской житель, предпочитающий селиться рядом с человеком и кусаться в дневное время. Его называют «тараканом среди комаров» за способность процветать в городской среде и адаптироваться к малейшим скоплениям воды.

Это прекрасный пример того, как технологическая компания переупаковывает в свой бренд давно известный научный метод. Сама техника стерильных насекомых была разработана еще в середине XX века, а заражение комаров Wolbachia применяется с конца 2000-х. Инновация Google здесь не столько биологическая, сколько инженерная: автоматизация сортировки насекомых, компьютерное зрение для отбора самцов, логистика выпуска. Иными словами, IT-гигант делает с комарами то же, что умеет делать с данными: масштабирует и оптимизирует процесс. Но при этом возникает и занятный парадокс: технологический оптимизм Google («мы решим проблему алгоритмами!») сталкивается с необходимостью получать разрешение от EPA и проходить через общественные слушания — то есть через те механизмы демократического контроля, которые невозможно «отладить» одним лишь кодом.