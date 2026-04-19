Обзор арт-хаусного проката: «Мать Мария», «Кристоферы» и «Выход 8»

Космические сантехники продолжают доминировать в мире:

глобальный уикенд с доходом $83,2 млн ($35 млн в США, $48,2 млн за рубежом в 82 странах), доведя мировой доход Super Mario Galaxy Movie до $747,4 млн ($355,2 млн внутри страны, $392,2 млн за рубежом).

Но самое главное — франшиза Illumination/Nintendo/Universal через два фильма теперь собрала более 2 миллиарда долларов, попав в десятку анимационных полнометражных фильмов всех времён. Крис Меледандри из Illumination теперь имеет три анимационные франшизы в топ-10, включая «Отвратительные/Миньоны», «Ледниковый период» и «Супер Марио».

Арт-хаус

«Мать Мария» уверенно стартовала в ограниченном прокате, «Кристоферы» Стивена Содерберга удачно расширили присутствие, а «Выход 8» продолжает собирать зрителей. Несколько новых релизов и прокатных долгожителей оживили арт-хаусный сегмент, к которому присоединилась историческая картина на религиозную тему «Великое пробуждение», удерживающаяся в десятке лидеров.

«Мать Мария» (A24) от Дэвида Лоуэри стартовала с приятных $168 тысяч всего на пяти экранах, показав высокий средний сбор в $33,6 тысячи на экран. Драма рассказывает о поп-иконе Матери Марии (Энн Хэтэуэй), которая воссоединяется со своей отчуждённой лучшей подругой (Майкла Коэл) накануне концерта-возвращения. Хэтэуэй исполняет несколько оригинальных песен, написанных Джеком Антоноффом, Charli XCX и FKA Twigs. На следующей неделе фильм выйдет в ограниченный прокат по всей стране.

«Выход 8» (Neon) заработал $669,4 тысячи на 510 экранах, собрав в общей сложности $2,8 миллиона за две недели проката. Фильм основан на мировом хите — видеоигре, созданной Kotake Create: мужчина, оказавшийся в бесконечном стерильном подземном переходе, пытается найти Выход 8.

«Кристоферы» Стивена Содерберга (тот же дистрибьютор Neon) заработали $596 тысяч во вторую неделю проката при масштабном расширении до 364 экранов, достигнув совокупного сбора в $702,4 тысячи. В главной роли — Иэн Маккеллен в образе столпа лондонской арт-сцены, погрузившегося в хаотичное добровольное затворничество.

«Лорн» — биографический документальный фильм Моргана Невилла о легендарном создателе Saturday Night Live Лорне Майклзе (Focus Features) — вышел на 415 экранах со стартовыми сборами в $270 тысяч. Как и ожидалось, ключевые рынки — Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ограниченный прокат

«Светлячки в Эль-Мосоте» (Magenta Light Studios) — дебют на $47 тысяч на 39 экранах. Основан на реальных событиях: мальчик, переживший резню в Эль-Мосоте в 1981 году в Сальвадоре, где он стал свидетелем того, как правительственные войска жестоко убили его семью и уничтожили деревню, жаждет мести. Сценарий и режиссура — Эрнесто Мелара.

«Эрупция» (1-2 Special) — $25,6 тысячи на двух экранах.

«Безумные счета к оплате» (Oscilloscope Laboratories) — отмеченный наградами дебют режиссёра Хоэля Альфонсо Варгаса — заработал $23 тысячи на двух нью-йоркских экранах. Показы были sold out в кинотеатрах Regal Concourse в Бронксе (где происходит действие) и Film Forum в Манхэттене — благодаря сильному сарафанному радио и глубокому вовлечению местного сообщества. Расширение проката — 1 мая.

«Большая голубая цапля» — дебют Софи Ромвари, получивший признание критиков (Janus Films) — стартовал на одном экране в нью-йоркском IFC Center с $16,5 тысячи. 24 апреля добавляется Лос-Анджелес, после чего Ромвари и её взрослая драма отправятся в североамериканский тур: Бостон, Сан-Франциско, Монреаль и Ванкувер.

«Марама» (Watermelon Pictures) — $6,3 тысячи в IFC Center при ограниченном графике показов. По данным дистрибьютора, сеансы были sold out, а режиссёр лично присутствовал на Q&A. Также прошли специальные предпоказы в Лос-Анджелесе. «Мы планируем поэтапное расширение перед национальным выходом 1 и 8 мая», — сообщил дистрибьютор.

Дистрибьютор также сообщил, что историческая драма «Палестина ’36» преодолела отметку в $500 тысяч, заработав $60 тысяч на 60 экранах (совокупный сбор — $526,8 тысячи).

Топ-10 инди-проката

«Великое пробуждение» (Roadside Attractions) — историческая картина на религиозную тему — замыкает десятку лидеров на 939 экранах с уикенд-сборами в $823,7 тысячи и совокупным сбором в $6,6 миллиона за три недели проката.

«Бас-басбояз» — комедия с Дэвидом Спейдом и Тео Воном в ролях друзей, мечтающих стать официантами, — дебютировала на восьмом месте с $1,6 миллиона на 800 экранах (по данным Comscore).

Индийская хоррор-комедия «Призрачный браслет» (Funasia) стартовала с $977 тысяч на 500 экранах, достигнув совокупного сбора в $1,05 миллиона за дебютный уикенд и заняв девятое место.

«Лица смерти» (IFC Films) — хоррор на второй неделе проката заработал $300 тысяч на 1000 экранах с совокупным сбором в $2,4 миллиона.

«Фэнтези-лайф» (Greenwich Entertainment) — $31 тысяча на 66 площадках, совокупный сбор $573 тысячи за три недели.

Ключевые фильмы:

«Мать Мария» — один из самых ожидаемых инди-фильмов года. Дэвид Лоуэри («Зелёный рыцарь», «История призрака», «Пит и его дракон») — один из самых оригинальных американских режиссёров. Джек Антонофф — продюсер и автор песен (Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde).

«Кристоферы» — тот самый фильм с Маккелленом и Коэл, который мы переводили ранее.

— тот самый фильм с Маккелленом и Коэл, который мы переводили ранее. «Выход 8» — экранизация японской инди-игры, ставшей хитом в 2023 году. Игра основана на концепции «задней комнаты» (Backrooms) — жуткого бесконечного подземного пространства.

— экранизация японской инди-игры, ставшей хитом в 2023 году. Игра основана на концепции «задней комнаты» (Backrooms) — жуткого бесконечного подземного пространства. «Лорн» — документалка о Лорне Майклзе, создателе Saturday Night Live — самого влиятельного комедийного шоу в истории американского ТВ. Режиссёр Морган Невилл известен по оскароносному документальному фильму «20 футов от славы».

Рыночный контекст: Арт-хаусный и инди-прокат в США переживает сложный период: зрители предпочитают потоковые платформы, а кинотеатры выживают за счёт блокбастеров. Тем не менее картины с сильным визуальным стилем и известными актёрами по-прежнему собирают аудиторию — особенно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.