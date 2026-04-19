Гуманоидные роботы демонстрируют стремительный прогресс: в пекинском полумарафоне они обогнали людей

Робот-победитель показал время быстрее мирового рекорда Джейкоба Киплимо.

Десятки гуманоидных роботов китайского производства продемонстрировали стремительно растущие атлетические способности, пронёсшись мимо бегунов-людей в полумарафоне в Пекине в воскресенье — всего год назад они значительно отставали.

Дебютное издание забега годом ранее закончилось чередой провалов: многие роботы с трудом смогли стартовать, а большинство вовсе не смогли дойти до финиша.

Чемпион-робот тогда показал время 2 часа 40 минут — с комфортом обойдя своих механических соперников, но более чем вдвое уступив человеку-победителю обычного забега.

Контраст с нынешним годом разителен. Количество бегущих роботов выросло с 20 до более чем 100, а несколько претендентов на подиум были заметно быстрее профессиональных атлетов, соревнующихся в человеческом забеге.

Роботы и люди бежали по параллельным дорожкам, чтобы избежать столкновений.

Победитель — робот, разработанный Honor, известным китайским производителем смартфонов, — преодолел дистанцию за 50 минут и 26 секунд, на несколько минут опередив мировой рекорд, установленный Джейкобом Киплимо месяцем ранее в Лиссабоне. Впрочем, гуманоида пришлось поднимать на ноги буквально в нескольких метрах от финишной черты после того, как он врезался в ограждение.

Хотя экономически значимые применения гуманоидных роботов пока находятся в экспериментальной стадии, марафонская демонстрация физических возможностей этих машин подчёркивает их потенциал трансформировать всё — от опасных профессий до боевых действий на поле боя.

Китай поставил цель стать мировой сверхдержавой в этой передовой индустрии и внедрил широкий спектр политик — от субсидий до инфраструктурных проектов, — направленных на поддержку местных компаний.

Самое рейтинговое телешоу Китая — ежегодный гала-концерт CCTV к Празднику Весны в феврале — наглядно продемонстрировало стремление страны доминировать в сфере гуманоидных роботов и будущего производства.

В частности, была показана масштабная демонстрация боевых искусств, в которой более десяти гуманоидов Unitree выполняли сложные боевые комбинации, размахивая мечами, палками и нунчаками в непосредственной близости от детей-исполнителей.

Honor — китайский производитель электроники, выделенный из Huawei в 2020 году. Известен прежде всего смартфонами, но активно расширяется в смежные области, включая робототехнику.

— ведущий китайский производитель четвероногих и гуманоидных роботов. Их роботы-собаки (Go2) и гуманоиды (H1, G1) стали визитной карточкой китайской робототехники. Джейкоб Киплимо — угандийский бегун на длинные дистанции, действующий мировой рекордсмен в полумарафоне.

— ведущий китайский производитель четвероногих и гуманоидных роботов. Их роботы-собаки (Go2) и гуманоиды (H1, G1) стали визитной карточкой китайской робототехники. Джейкоб Киплимо — угандийский бегун на длинные дистанции, действующий мировой рекордсмен в полумарафоне.

Стоит отметить, что результат робота в 50 минут — впечатляющий технический прогресс, но прямое сравнение с человеческим рекордом несколько некорректно: роботы бежали по отдельной дорожке, вероятно с иным профилем трассы, и не подвержены биологическим ограничениям (усталость, терморегуляция, психология). Человеческий полумарафон — это не просто скорость, а стратегия распределения усилий на дистанции 21,1 км.

Китай рассматривает гуманоидных роботов как стратегическую отрасль наряду с электромобилями, ИИ и полупроводниками. Государственная поддержка включает:

Прямые субсидии производителям

Создание индустриальных парков и тестовых зон

Госзаказы от крупнейших компаний (BYD, Xiaomi, Unitree и др.)

Интеграцию в образовательные программы

Выступление роботов Unitree на Празднике Весны — один из самых рейтинговых телемоментов года в Китае (аудитория — сотни миллионов зрителей). Это не просто развлечение, а мощный сигнал: роботы — часть повседневного будущего Китая.

Для кого эта новость важна:

Следящим за рынком робототехники и ИИ

Инвесторам в китайские технологические компании

Тем, кто интересуется будущим труда и автоматизации

Военным аналитикам (потенциал гуманоидов на поле боя — одна из ключевых тем)

Дополнительные источники для углубления: