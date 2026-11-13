Золото степных вождей: что скрывали курганы Филипповки. Круглый стол о результатах раскопок

В эпоху середины первого тысячелетия до нашей эры степные просторы Южного Урала контролировал крупный племенной союз всадников. Пик их силы пришелся на четвертое столетие до нашей эры, и именно тогда были возведены самые впечатляющие усыпальницы местной аристократии — курганные группы Филипповка 1 и Филипповка 2.

Об этом говорили эксперты 13 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», где состоялся круглый стол на тему: «Ранние кочевники Южного Урала в IV в. до н.э.: о чем рассказали памятники филипповского круга».

На мероприятии присутствовали:

в Москве: Сергей Сиротин (научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН), Александр Ушаков (директор Оренбургского губернаторского музея), Дарья Богачук (научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН); из Оренбурга (онлайн, из экспозиции «Золото сарматских вождей»): Ольга Мельникова (хранитель музейных предметов губернаторского музея) и Ольга Хмелевская (реставратор металла, специалист Музея археологии ОГПУ).

Что обсуждали?

Итоги последних полевых исследований. Речь шла о памятниках так называемого филипповского круга — в первую очередь о курганных некрополях Филипповка 1 и Филипповка 2. Именно во второй половине IV века до н. э. они были созданы кочевой знатью. Раскопки 1986–1990 годов под руководством А. Х. Пшеничнюка уже тогда открыли богатейшие погребения, сопоставимые с «царскими» скифскими захоронениями. Позже, в 2004–2014 годах, Приуральская экспедиция ИА РАН под руководством Л. Т. Яблонского завершила масштабное изучение этих некрополей. А в настоящее время работы продолжаются — например, на некрополе «Высокая Могила — Студеникин Мар». Новые материалы позволили существенно расширить представления о погребальном обряде, уточнить хронологию и открыть новые грани культуры южноуральских кочевников. Проблемы сохранения археологического наследия. Это одна из главных тем: как уберечь памятники от разрушения и как грамотно организовать их изучение. Вопросы работы с коллекциями. Речь шла не только о раскопках, но и о том, что делать с уже найденными артефактами: как их реставрировать, хранить и как представлять в музеях. Отдельное внимание уделили коллекции, которая поступила в фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.