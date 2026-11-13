 

Золото степных вождей: что скрывали курганы Филипповки. Круглый стол о результатах раскопок

13.11.2026, 16:45, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

В эпоху середины первого тысячелетия до нашей эры степные просторы Южного Урала контролировал крупный племенной союз всадников. Пик их силы пришелся на четвертое столетие до нашей эры, и именно тогда были возведены самые впечатляющие усыпальницы местной аристократии — курганные группы Филипповка 1 и Филипповка 2.

Об этом говорили эксперты 13 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», где состоялся круглый стол на тему: «Ранние кочевники Южного Урала в IV в. до н.э.: о чем рассказали памятники филипповского круга».

На мероприятии присутствовали:

в Москве: Сергей Сиротин (научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН), Александр Ушаков (директор Оренбургского губернаторского музея), Дарья Богачук (научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН); из Оренбурга (онлайн, из экспозиции «Золото сарматских вождей»): Ольга Мельникова (хранитель музейных предметов губернаторского музея) и Ольга Хмелевская (реставратор металла, специалист Музея археологии ОГПУ).

Что обсуждали?

Итоги последних полевых исследований. Речь шла о памятниках так называемого филипповского круга — в первую очередь о курганных некрополях Филипповка 1 и Филипповка 2. Именно во второй половине IV века до н. э. они были созданы кочевой знатью. Раскопки 1986–1990 годов под руководством А. Х. Пшеничнюка уже тогда открыли богатейшие погребения, сопоставимые с «царскими» скифскими захоронениями. Позже, в 2004–2014 годах, Приуральская экспедиция ИА РАН под руководством Л. Т. Яблонского завершила масштабное изучение этих некрополей. А в настоящее время работы продолжаются — например, на некрополе «Высокая Могила — Студеникин Мар». Новые материалы позволили существенно расширить представления о погребальном обряде, уточнить хронологию и открыть новые грани культуры южноуральских кочевников. Проблемы сохранения археологического наследия. Это одна из главных тем: как уберечь памятники от разрушения и как грамотно организовать их изучение. Вопросы работы с коллекциями. Речь шла не только о раскопках, но и о том, что делать с уже найденными артефактами: как их реставрировать, хранить и как представлять в музеях. Отдельное внимание уделили коллекции, которая поступила в фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.11 / В Минэнерго напомнили об окончании «солнечной амнистии»: теперь за энергию солнца и ветра придётся платить по гостарифу

13.11 / Кто открыл морской путь в Индию?

13.11 / 83-летний израильский профессор Андрей Атанасов жестоко избит в метро Софии и умер в больнице

13.11 / Толстого проверили компьютером: что нового писатель привнес в русский язык

13.11 / Исследователи рассказали о появлении акул в водах Сахалина

13.11 / Airbus A350-1000URL установил официальный мировой рекорд рейса — более 24 часов в воздухе

13.11 / Основа развития. Россия и страны Африки объединились на научном треке

13.11 / В Филадельфии отменили повторную акцию с призывами к бойкоту еврейских ресторанов

13.11 / Депутат Гуревич извинился за выпитую бутылку кагора для причастия в храме Христа Спасителя

13.11 / Легенда оказалась права: римский форт в Уэльсе нашли там, где его описывало средневековое сказание

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике