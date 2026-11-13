В Минэнерго напомнили об окончании «солнечной амнистии»: теперь за энергию солнца и ветра придётся платить по гостарифу

В министерстве энергетики и природных ресурсов напомнили россиянам, что с 1 ноября закончилась так называемая «солнечная амнистия» – теперь за потребление энергии солнца или ветра требуется платить по государственному тарифу, а энергетические установки мощностью от 0,5 кВт должны быть зарегистрированы с уплатой налога и снабжены опломбированным счётчиком потребления.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что не могут повлиять на право энергетических компаний подавать индивидуальные иски о компенсации упущенной выгоды – даже если генерация полностью соответствует закону, суд может обязать любого владельца ИУГЭ (индивидуальных установок генерации энергии) возместить ущерб местному поставщику, включая штрафы. Наиболее громкий такой случай был в подмосковном Чехове, где владельца дома признали виновным ещё и в переводе соседей на «зелёную» энергетику.

Поскольку в России реализуется политика стимулирования перехода на «чистую» энергию, гостариф на солнечный свет и ветрогенерацию всё ещё снижен – в зависимости от региона он составляет 50-75% от средней стоимости киловатта. Добрать недостающую сумму планируется за счёт сертификации и ежегодных «зелёных сборов» с владельцев систем генерации.

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