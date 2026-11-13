83-летний израильский профессор Андрей Атанасов жестоко избит в метро Софии и умер в больнице

32-летний житель Бат-Яма был задержан полицией в Израиле на основании международного ордера на арест по подозрению в причастности к убийству гражданина Израиля в Болгарии.

Как пишет Ynet со ссылкой на болгарский телеканал bTV, житель Израиля, 83-летний профессор Андрей Атанасов, был жестоко избит в лифте на станции метро «Жолио-Кюри» в Софии 15 октября. Он был в критическом состоянии доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм. Стоит отметить, что болгарские источники не указывают, что погибший был гражданином Израиля, как это сообщают полиция Израиля и израильские СМИ.

В распоряжении следствия оказались записи камер наблюдения на месте убийства. По сообщению болгарского издания «Новини24-7» от 17 октября, первоначально болгарские власти предполагали, что за убийством стоит житель Греции, а мотив преступления «имеет глубокий личный характер».

По сообщению источников в министерстве внутренних дел Болгарии, на которые ссылается «Новини24-7», бывший преподаватель биологического факультета Софийского университета, 83-летний доцент Андрей Атанасов был знаком с подозреваемым в течение многих лет. Отношения между ними ухудшились, и они поссорились, «что вызвало озлобление иностранца», который принял решение напасть на профессора.

В течение двух дней подозреваемый поджидал Атанасова, который много лет работал на биологическом факультете Софийского университета имени Святого Климента Охридского. Камеры зафиксировали, как нападавший, едва увидев пожилого ученого, набросился на него и начал избивать еще до того, как они добрались до лифта. Жестокое избиение продолжилось внутри лифта. Предполагается, что нападавший использовал тупой предмет, поскольку на это указывал характер травм головы доцента Атанасова. Однако причиной его смерти стала значительная кровопотеря.

Свидетели преступления немедленно позвонили по номеру экстренной помощи 112. Доцент Атанасов позднее скончался в больнице. Камеры зафиксировали, как нападавший скрылся на арендованном автомобиле. Во время избиения его лицо было скрыто бейсболкой, а воротник одежды поднят. На некоторых кадрах, снятых в предыдущие два дня, он также был запечатлен в медицинской маске, чтобы скрыть лицо.

Вскоре выяснилось, что подозреваемый покинул страну. 13 ноября, по сообщению полиции Израиля, он был арестован по запросу болгарских властей. Он будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о его экстрадиции.