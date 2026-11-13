 

В Филадельфии отменили повторную акцию с призывами к бойкоту еврейских ресторанов

13.11.2026, 13:30, Разное
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Организаторы пропалестинской акции в Филадельфии, призывавшие к бойкоту ресторанов, принадлежащих евреям и израильтянам, объявили об отмене повторной демонстрации, запланированной на воскресенье, 15 ноября. Решение принято после того, как предыдущая акция встретила массовое сопротивление местных жителей.

Как пишет Jewish Insider, организаторы движения Philly Bike on Your Left первоначально призывали изгнать из города «сионистские заведения». В список объектов бойкота вошли шесть ресторанов и кафе, в том числе Goldie, Dizengoff и K’Far, принадлежащие ресторанной группе израильско-американского шеф-повара Майкла Соломонова.

Первая акция состоялась 8 ноября, накануне годовщины «Хрустальной ночи» – массовых еврейских погромов, организованных нацистами в Германии в 1938 году. По данным полиции, в ней участвовали около 300 пропалестинских демонстрантов, в том числе 200 велосипедистов. Им противостояли около 200 участников контрдемонстрации, а сотни других жителей города пришли в рестораны, чтобы поддержать их владельцев.

Объявляя об отмене новой акции, организаторы заявили, что столкнулись с угрозами убийством, преследованием и насилием со стороны сторонников Израиля. Подтверждений этим обвинениям они не представили. При этом движение подчеркнуло, что не отказывается от кампании бойкота.

Еврейская федерация Большой Филадельфии приветствовала отмену демонстрации, но предупредила, что кампания против еврейских предприятий продолжается. Представители общины намерены провести 15 ноября собственное велосипедное мероприятие в поддержку еврейских предпринимателей и Израиля.

Ранее мэр Филадельфии Шерелл Паркер и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро осудили призывы к бойкоту предприятий по признаку еврейского происхождения их владельцев. Шапиро назвал подобные действия проявлением антисемитизма.

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