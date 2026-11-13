 

Депутат Гуревич извинился за выпитую бутылку кагора для причастия в храме Христа Спасителя

13.11.2026, 13:18, Разное
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Прихожане главного православного собора России были вынуждены 30 минут ожидать начала таинства причастия из-за инцидента, устроенного депутатом Государственной думы Святославом Гуревичем. Народный избранник, зашедший по делам к батюшке, не удержался и выпил двухлитровую бутыль кагора, предназначенного для верующих.

Из-за внезапно исчезнувшей бутылке образовалась заминка, и дежурный батюшка храма отец Филимон был вынужден оперативно посетить ближайший алкомаркет, чтобы восполнить пропажу. Депутат Гуревич вышел к пастве и извинился за свой поступок, после чего был пристыжен и покинул храм. Как отмечает постоянная прихожанка собора Галина Бородюк, народный избранник выглядел искренне раскаявшимся и пообещал ей, что в следующем году непременно будет голосовать против планового повышения пенсионного возраста и оптимизации пенсий. После этого вернувшийся с вином священник смог провести обряд в штатном режиме.

«На службе подобные происшествия время от времени случаются, – рассказал о случившемся отец Филимон. – Ситуация штатная, мы действовали согласно расписанию на такой случай, чтобы не лишать граждан даров святого духа. С товарищем депутатом будет проведена разъяснительная работа, но это уже там, наверху разберутся. Моё дело – доложить».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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