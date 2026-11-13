Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1724-й день войны

Минобороны РФ 13 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 7 по 13 ноября 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. За неделю подразделения группировки войск «Север» решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а 12 ноября над населенным пунктом Котовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1 480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 5 орудий полевой артиллерии, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 510 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 21 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1 325 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 180 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2 390 военнослужащих, 50 боевых бронированных машин, 59 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Васильковое и Воскресенка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1415 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 51 автомобиль. В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 230 военнослужащих ВСУ, 126 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты Rusty Dagger производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Нептун», 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено два безэкипажных катера ВМС Украины».

«Всего с начала операции уничтожено: 674 самолета, 284 вертолета, 287220 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31632 танка и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36923 орудия полевой артиллерии и минометов, 77112 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в сводке МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.