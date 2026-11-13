Отделениям «Почты России» разрешат оказывать эзотерические и экстрасенсорные услуги

По инициативе Минфина России в Госдуму внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи», разрешающий сотрудникам отделений «Почты России» оказывать платные эзотерические и экстрасенсорные услуги клиентам.

Авторы документа считают, что у любого человека, даже у почтового работника, есть навыки прогнозирования будущего.

«Сотрудники «Почты России много» лет бесплатно предсказывают клиентам, где затерялась их посылка или письмо. Они ничем не хуже любого клоуна из «Битвы экстрасенсов». Только шарлатаны из телевизора берут за это большие деньги», – заявил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Ключевыми направлениями новой услуги станут поиск утерянных отправлений, оказание ритуальных и магических услуг, включая гадания на таро, привороты, снятие порчи, «чистка» и продажа талисманов.

После принятия и вступления в силу закона сотрудников Почты России отправят повышение квалификации на факультете «Мистические и эзотерические учения в истории религий» в РГГУ.

Первые сеансы планируется запустить в январе 2027 года в отделениях Москвы и Подмосковья.

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