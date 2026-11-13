Ядовитые наконечники и пальмовые волокна: находка в Саудовской Аравии меняет взгляд на расселение людей

Новое исследование показало: люди, жившие в Аравии 125 000 лет назад, использовали сложные технологии — составное охотничье оружие, обработку растительных волокон и, возможно, охоту с применением яда — и охотились у богатого пресноводного озера.

В исследовании участвует международная команда: Университет Гриффита, Университет науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) и Комиссия по культурному наследию Саудовской Аравии при Министерстве культуры, включая исследователей из Австралийского исследовательского центра эволюции человека (ARCHE).

Что нашли

Изучался хорошо сохранившийся доисторический памятник Урук-эль-Джелиба на берегу озера в Руб-эль-Хали (пустыне Руб-эль-Хали), Саудовская Аравия. Находка опровергает представление, что Аравия была всего лишь транзитным коридором во время расселения людей: она показывает, как люди могли там селиться и развивать сложные технологии.

Ведущий исследователь Кристофер Кларксон из ARCHE отмечает: памятник находится рядом с пресноводным озером в бассейне реки Мундафан, в одном из самых засушливых регионов Земли. Участок сохранил редкий снимок жизни в период повышенной влажности, известный как морская изотопная стадия 5e.

Исследователи обнаружили более 5000 каменных артефактов вместе с окаменелостями животных. Это дало представление о том, как ранние Homo sapiens адаптировались к условиям Аравии и процветали там.

Профессор Франс ван Бухем из KAUST, один из ведущих авторов, говорит: на берегу озера сохранились свидетельства совершенно иной Аравии, где пресная вода, луга и деревья служили опорой для людей и обеспечивали существование богатой дикой природы.

Составное оружие и возможные растительные яды

Кларксон называет одним из самых значительных открытий свидетельства того, что некоторые каменные наконечники использовались как охотничье оружие с древком. Это говорит о том, что люди изготавливали составное оружие из нескольких материалов, а не просто использовали ручные каменные орудия.

На нескольких наконечниках нашли следы ударов, характерные для охоты на крупных животных. Микроскопический анализ выявил следы животной ткани у кончиков, а также растительную смолу и волокна у основания.

В нескольких точках обнаружили химические биомаркеры, связанные с Acokanthera schimperi — ядовитым деревом, известным своими токсичными сердечными гликозидами. На наконечниках также нашли другие потенциально токсичные растительные соединения, что позволяет предположить использование яда на охоте.

Доцент Карни Мэтисон из Университета Гриффита поясняет: остатки дают подсказки о тех частях оружия, которые редко сохраняются. Ткани животных возле наконечников, смола и волокна у оснований помогают реконструировать способ крепления и использования наконечников, а химические следы указывают на возможное применение растительных ядов.

Охота и обработка растений у озера

Распределение каменных орудий точно совпадало со скоплениями костей животных — берег озера был центром охоты и разделки дичи. Ископаемые свидетельства указывают, что здесь обитали бегемоты, буйволы, верблюды, газели и ориксы.

Исследователи также нашли микроскопические следы растительного материала: волокна, фрагменты древесины и сохранившуюся ткань пальмы. Следы резки, соскабливания и обработки волокон говорят о том, что общины широко использовали растительные ресурсы для пищи, инструментов и связующих материалов.

«Зеленая Аравия» и длительное присутствие человека

Данные дополняют растущее количество свидетельств того, что Аравия неоднократно поддерживала заселение людьми в периоды более влажного климата. Отдельное исследование, опубликованное в Nature в 2025 году, задокументировало повторяющиеся периоды повышенной влажности в Аравии за последние 8 миллионов лет — это дает более длительный экологический контекст для открытий.

Профессор Майкл Петралья из ARCHE говорит: в более влажные периоды «Зеленая Аравия» обеспечивала людей водой и другими ресурсами, необходимыми для заселения территории и развития сложного образа жизни. Памятник помогает понять, чем занимались люди в тех условиях — от изготовления охотничьего оружия до обработки растений и животных.

Доктор Файсал аль-Джибрин из Комиссии по наследию Саудовской Аравии отмечает: такие места, как Урук-эль-Джелиба, раскрывают глубину человеческой истории Саудовской Аравии, а сотрудничество с международными коллегами позволяет детально изучить это наследие и понять его место в более широкой истории заселения человеком территорий за пределами Африки.

Кларксон добавляет: на таких древних памятниках редко удается сохранить столь полную картину повседневной жизни, где охотничье оружие, разделанные животные, обработка растений и изготовление орудий труда собраны в одном месте.

Итоги работы опубликованы в Science.

Изображение: разработано Мagnific.