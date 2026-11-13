В Москве взорвали автомобиль бывшего советника премьер-министра Украины Николая Азарова

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13.11.2026, 11:00, Разное
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В пятницу, 13 ноября, на юге Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого тяжелые ранения получил журналист-международник Сергей Заворотный, бывший советник и пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Российские следователи рассматривают произошедшее как покушение на убийство.

Взрыв произошел на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. По предварительным данным, черный внедорожник Toyota Fortuner, принадлежавший Заворотному, проехал около 200 метров после выезда со двора жилого дома, когда прогремел взрыв.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что у автомобиля вырвало двери со стороны водителя и выбило стекла. Водителя выбросило из салона на проезжую часть. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь до прибытия медиков. Заворотный был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как пишет «Коммерсант», под днищем внедорожника сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, использовалась магнитная мина. По другой предварительной версии, взрывное устройство могло находиться под водительским сиденьем.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела. По сведениям «Коммерсанта», дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Не исключается последующая переквалификация на статью о терроризме.

Издание утверждает, что следователи предварительно связывают покушение с украинскими спецслужбами. Официального подтверждения этой версии нет. Украинская сторона причастность к происшествию не комментировала.

Сергей Заворотный – журналист, политолог, кандидат исторических наук. В прошлом он работал в аппарате Государственной думы России, а затем был советником и пресс-секретарем Николая Азарова, возглавлявшего правительство Украины с марта 2010 года по январь 2014 года, во время президентства Виктора Януковича.

После событий Евромайдана Заворотный переехал в Россию. В 2018 году он совместно с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как РФ потеряла Украину». По данным «Агентства», Заворотный выступал в качестве эксперта Изборского клуба. Некоторые публикации связывали его с российскими спецслужбами, однако независимого подтверждения этих утверждений нет.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил, что хорошо знаком с Заворотным, но заявил, что пока располагает недостаточной информацией о происшествии. «Я его, конечно, хорошо знаю, потому что он много лет работал на Украине. Я попробую разобраться, узнать что-то, а потом уже буду какие-то комментарии давать», – заявил Азаров изданию «Абзац».

Это второй взрыв автомобиля в РФ за два дня. 12 ноября в Санкт-Петербурге в результате взрыва машины погиб российский военнослужащий, которого СМИ называют полковником вооруженных сил РФ. Следственные органы пока не сообщали о наличии связи между двумя происшествиями.

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