Легенда оказалась права: римский форт в Уэльсе нашли там, где его описывало средневековое сказание

В холмах Пресели в Пемброкшире на юго-западе Уэльса недавно нашли римский деревянный форт. Открытие вновь привлекло внимание к средневековой валлийской легенде — и заставило задуматься: могут ли древние истории хранить память о местах, которые потеряла история?

О чем легенда

Речь о «Сне Максена Вледига» — истории про римского императора, который путешествует в Уэльс. Это одно из 11 средневековых валлийских сказаний, традиционно объединенных в «Мабиногион». В них смешаны история, фольклор, магия и легенды, действуют короли, воины, маги и сверхъестественные существа. Сказания сохранились в двух рукописях на валлийском: «Белой книге Риддерха» (середина XIV века) и «Красной книге Хергеста» (конец того же века). Но сами истории гораздо древнее: их передавали задолго до завоевания Уэльса королем Эдуардом I в 1282 году, а возможно, и в XI веке.

В легенде император влюбляется в женщину, которую видит во сне. Он посылает гонцов по маршруту из сна — через всю Европу, и в итоге они приходят в место, где сейчас находится Карнарвон на северо-западе Уэльса. Императора зовут Максен Вледиг, то есть Максен Вождь. Это собирательный образ нескольких исторических персонажей, самый известный из которых — Магнус Максимус, римский полководец, ставший императором в конце IV века. Он родился на территории нынешних Испании и Португалии, захватил власть в Британии и правил большой частью Западной Римской империи.

Женщина из сна — Элен Луйддог (Элен Воинств). Она тоже собирательный образ, связанный с двумя святыми IV века по имени Елена. В истории Элен настаивает, чтобы Максен приехал в Уэльс и женился на ней. Он соглашается, она становится императрицей, ее отец — вице-королем Британии, и вместе они строят мощные крепости. Элен просит основать три города — Кэрллион, Кармартен и Карнарвон — и построить дороги, чтобы их соединить. Сарн Элен, «Путь Элен», до сих пор так называется главный римский дорожный комплекс между северным и южным Уэльсом. Так легенда объясняет то, что люди видели вокруг себя столетиями.

Что нашли археологи

Особое значение приобрел один отрывок: там описано, как Максен едет из Кармартена на вершину холма на охоту и разбивает лагерь под названием Кадайр Факсен, или «Кресло Максена». До недавнего времени это считалось частью вымышленного мира. Но на холме И Френни Фавр в Пемброкшире нашли римский деревянный форт и монеты времен исторического Магнуса Максимуса. Появилась захватывающая связь между средневековым рассказом и реальными раскопками.

Это не значит, что каждая деталь истории правдива. Но это позволяет предположить: люди, которые рассказывали и записывали эту легенду, могли знать о реальных местах и особенностях ландшафта, давно забытых. И это поднимает вопрос — а какие еще детали средневековых валлийских историй могли сохранить ценную историческую информацию?

Почему это важно

Находка в И Френни Фавр напоминает: прошлое не всегда четко делится на историю и легенду. Средневековые истории хранят важные фрагменты древних знаний, даже если их переосмысливали поколениями. Если читать их вместе с археологическими, лингвистическими и местными исследованиями, можно больше узнать о людях, которые когда-то жили в Уэльсе, о рассказах, которые они передавали, и о том, как понимали свое место в мире. А значит — лучше понять мир, в котором мы живем сегодня.

Страница из средневекового манускрипта Ллайфр Гвин Риддерч. Национальная библиотека Уэльса/Викимедиа