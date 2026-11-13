Claude Fable 5.2 разработала абсолютно новую операционную систему за восемь дней

Новейшие модели Claude от Anthropic взялись за инженерные задачи, требующие значительного опыта и месяцев напряженной работы. Модели Fable 5.2 и Mythos 5.2 показали заметный прогресс в разработке ПО, робототехнике, математике и теоретической физике.

Во время внутренних тестов Fable 5.2 скоординировала более 1000 агентов, чтобы собрать работающую операционную систему. Модель также помогла исследователям разобраться с двумя ранее нерешенными проблемами, связанными с черными дырами. В другом опыте она всего за 1800 минут формализовала Великую теорему Ферма.

Эти результаты указывают на то, что большие модели полноценно справляются со все более сложными техническими заданиями. Разработчики сообщает, что обе использованные в тестах версии работают на одной и той же базовой архитектуре, однако Mythos в большей степени ориентирована на сферу кибербезопасности и исследования в области биомедицины.

Один из самых ярких опытов касался создания с нуля новой операционной системы. Инженер Anthropic дал Fable 5.2 простую подсказку и пустую папку проекта. За 8 суток модель скоординировала работу более 1000 агентов. Они писали код, тестировали компоненты и на протяжении всего процесса проверяли свою работу. Получившаяся ОС смогла загрузиться на коммерческом ноутбуке — в ней были комплект драйверов оборудования, собственное ядро и постоянное хранилище файлов, а также установщик, графический интерфейс, экран входа и встроенные функции Claude.Источник — Interesting engineering