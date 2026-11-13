Исследователи рассказали о появлении акул в водах Сахалина

Специалистами сахалинского отделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) были проанализированы данные о появлении акул в прилегающих водах. Исследователи сообщили ТАСС, что за 2026 год специалисты института пять раз фиксировали этих морских хищников.

В течение указанного периода в сетях и уловах фигурировал лишь один вид — сельдевая акула. Стоит уточнить, что не так давно в научной среде ее именовали лососевой. Распределение поимок сложилось следующим образом: два хищника были обнаружены у юго-западной части острова, еще три особи — в районе его юго-восточной оконечности.

Представители института подчеркнули, что данный вид не несет угрозы для населения. При этом исследователи напомнили, что акватория острова и Курильской гряды посещается и другими, куда более грозными представителями этого семейства.

Так, исполинская белая акула, чья длина достигала пяти-шести метров, становилась добычей рыбаков на юго-западе Сахалина в 1951 году. Аналогичные инциденты с поимкой столь же крупного хищника фиксировались в заливе Анива в 2007 и 2014 годах. У берегов Южных Курил гигант был выловлен в 2020 году. Кроме того, синюю акулу заметили на Курилах в 2024 году, а серо-голубого крупного хищника зарегистрировали у юго-западного побережья Сахалина в 2025 году.

Несмотря на периодическое появление крупных плотоядных видов, ученые заверили, что в Сахалино-Курильском регионе до сих пор не зафиксировано ни единого эпизода столкновения акул с человеком, завершившегося нападением.

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