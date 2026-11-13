Airbus A350-1000URL установил официальный мировой рекорд рейса — более 24 часов в воздухе

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas Airways попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как его авиалайнер Airbus A350-1000URL 27 июля совершил самый длительный беспосадочный рейс по маршруту Мельбурн – Тулуза за 24 часа 24 минуты.

Чтобы преодолеть рекордное расстояние в 23155 км, лайнер был оснащен топливным баком емкостью 20900 литров, модернизированной системой подачи топлива и пожаротушения.

Для обеспечения успешного перелета были усилены основные несущие элементы вокруг центральной части крыла и шасси для увеличения максимальной взлетной массы и грузоподъемности. В свою очередь, двигатели Rolls-Royce XWB-97 были доработаны для увеличения продолжительности полета на малой тяге.

Цель Qantas Airways – создание беспосадочных маршрутов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк во избежание проблем, возникающих на дальних стыковочных рейсах, а также для сокращения времени в пути.

Источник — Qantas