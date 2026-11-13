Основа развития. Россия и страны Африки объединились на научном треке

Одним из наиболее значимых событий международной жизни в 2026 году стал Третий экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка», который прошел в Москве в конце октября. Его девизом был выбран слоган: «Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки». В мероприятии приняли участие представители 48 африканских стран, в том числе главы 22 государств.

На пленарном заседании выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растут влияние и авторитет на мировой арене. И, главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы, стремление самим определять свое будущее и свой путь развития», — заявил он.

Прошедшее мероприятие закрепило поступательную динамику многопланового российско-африканского партнерства, в том числе в научно-технической области. В ходе форума были определены стратегические ориентиры совместной работы в этой сфере на ближайшие годы. Деловая программа мероприятия включала свыше сорока тематических сессий и панельных дискуссий. В них участвовали более сотни ведущих спикеров, экспертов, представителей бизнеса и международных организаций.

Тематика форума была разделена на четыре ключевых блока:

– «Суверенитет — основа устойчивого развития»: стратегии противодействия неоколониализму, кибербезопасность и применение российских технологий для обеспечения стабильности, а также современные средства борьбы с эпидемиями.

– «Экономика суверенного миропорядка»: вопросы диверсификации торговли, инвестиций, промышленности и трансфера технологий.

– «Социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал»: совместные проекты в сфере здравоохранения, образования, науки, молодежных обменов и взаимодействия СМИ.

– «Технологии и инновации для повышения качества жизни»: вопросы цифровизации, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности стран континента.

В рамках саммита Минобрнауки России провело серию мероприятий, в том числе две панельные сессии, посвященные образовательному сотрудничеству и взаимодействию в сфере научных исследований. В сессиях принял участие Заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«Сотрудничество с Африкой — это разговор о будущем. Отмечаем тенденцию быстрого роста молодого населения африканского континента. Вопросы образования становятся ключевыми в этом взаимодействии. Сегодня в российских университетах обучаются свыше 37 тысяч студентов из африканских стран. Для нас важно расширять возможности получения образования в России, в особенности содействовать целевой подготовке специалистов, востребованных национальными экономиками партнеров», — отметил К. Могилевский.

Одним из ключевых научных направлений форума стала сессия «Научное партнерство России и Африки: от совместных исследований к технологическому лидерству». На ней выступил вице-президент Российской академии наук, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Владислав Панченко. Он передал приветствие участником от имени Президиума Российской академии наук и президента РАН академика Геннадия Красникова.

Отвечая на вопрос о приоритетах сотрудничества российской науки с партнерами из стран Африки, глава РАН отметил, что в прошлом году Правительство России приняло основополагающий акт в области международного научного диалога — Концепцию международного научно-технического сотрудничества. В соответствии с этим документом Африка является для нашей страны однозначным приоритетом. Все совместные проекты построены с опорой на дорожную карту и, что принципиально важно, направлены на укрепление научного суверенитета и технологическое развитие африканских государств.

Подробности – в материале Александра Усольцева и Марии Бактышевой «Пробуждение континента» в очередном номере газеты «Поиск».