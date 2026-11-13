 

Кто открыл морской путь в Индию?

13.11.2026, 16:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Первооткрывателями морского пути из Европы в Индию являются португальские путешественники во главе с Васко да Гама. Флотилия из четырех судов отправилась из порта Лиссабон в июле 1497 года. Экспедиция обогнула Африку, вышла в воды Индийского океана и пройдя вдоль восточного побережья материка достигла порта Малинди. Здесь португальцы взяли на борт арабского проводника, который указал им морской путь на восток, в сторону Индии. Целью экспедиции был Малабарский берег – регион на юго-западе Индии с крупными торговыми портами, где европейцы рассчитывали закупать по выгодной цене пряности, масла, ткани и другие товары. И 20 мая 1498 года португальцы благополучно добрались до индийского порта Каликут.

Изображение: Magnific

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.11 / Золото степных вождей: что скрывали курганы Филипповки. Круглый стол о результатах раскопок

13.11 / В Минэнерго напомнили об окончании «солнечной амнистии»: теперь за энергию солнца и ветра придётся платить по гостарифу

13.11 / 83-летний израильский профессор Андрей Атанасов жестоко избит в метро Софии и умер в больнице

13.11 / Толстого проверили компьютером: что нового писатель привнес в русский язык

13.11 / Исследователи рассказали о появлении акул в водах Сахалина

13.11 / Airbus A350-1000URL установил официальный мировой рекорд рейса — более 24 часов в воздухе

13.11 / Основа развития. Россия и страны Африки объединились на научном треке

13.11 / В Филадельфии отменили повторную акцию с призывами к бойкоту еврейских ресторанов

13.11 / Депутат Гуревич извинился за выпитую бутылку кагора для причастия в храме Христа Спасителя

13.11 / Легенда оказалась права: римский форт в Уэльсе нашли там, где его описывало средневековое сказание

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике