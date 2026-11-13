Кто открыл морской путь в Индию?

Первооткрывателями морского пути из Европы в Индию являются португальские путешественники во главе с Васко да Гама. Флотилия из четырех судов отправилась из порта Лиссабон в июле 1497 года. Экспедиция обогнула Африку, вышла в воды Индийского океана и пройдя вдоль восточного побережья материка достигла порта Малинди. Здесь португальцы взяли на борт арабского проводника, который указал им морской путь на восток, в сторону Индии. Целью экспедиции был Малабарский берег – регион на юго-западе Индии с крупными торговыми портами, где европейцы рассчитывали закупать по выгодной цене пряности, масла, ткани и другие товары. И 20 мая 1498 года португальцы благополучно добрались до индийского порта Каликут.

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