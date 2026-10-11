Зеленский — «Украина прекратит удары по НПЗ, если РФ перестанет бить по нашей энергетике»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии, что РФ прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Настоящая причина войны в Европе – Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если РФ перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», – написал он, подчеркнув, что деэскалация должна быть обоюдной и сопровождаться действенными гарантиями.

Это стало ответом президенту США Дональду Трампу, который потребовал от Украины в одностороннем порядке прекратить удары по российским НПЗ. Он обвинил Зеленского в росте цен на топливо и призвал заменить его на президента, который будет готов к заключению соглашения с Россией.

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