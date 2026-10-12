 

Зеленский — после заявления Трампа РФ шесть раз атаковала украинские энергетические объекты

12.10.2026, 21:30, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 12 октября, после того, как президент США Дональд Трамп выступил с предложением энергетического перемирия, РФ нанесла удары по шести объектам украинской энергетической инфраструктуры.

«Становится все более очевидным, что РФ не хочет соглашаться на предложенное Соединенными Штатами энергетическое перемирие и намерена продолжать свои террористические воздушные атаки против наших людей и общин», – отметил глава государства.

«Вот что происходит, когда перед Россией встает перспектива увеличения доходов военной машины. Поэтому увеличение давления, в особенности на производителей баллистических ракет и «шахедов», правильный сигнал, что мы серьезно настроены положить конец российской войне», – добавил он.


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