 

Зеленский поддержал прекращение взаимных ударов Украины и России по энергетическим объектам

11.10.2026, 19:00, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении взаимных ударов Украины и РФ по энергетической инфраструктуре.

По словам Зеленского, он обсудил американское предложение с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем NATO Марком Рютте.

«Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы РФ также его поддержала. Ожидаем подробностей от американской стороны», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Ранее 11 октября Трамп заявил, что РФ и Украина договорились прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру. При этом он не уточнил условия договоренности и сроки ее реализации.

Объявлению предшествовали переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых 9 октября он сообщил, что достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. А на следующий день, 10 октября, Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что украинцам следует избрать нового президента, который сможет договориться о прекращении войны. Он также возложил на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам часть ответственности за рост мировых цен на дизельное топливо.


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