 

«Яндекс» перенесёт серверы в Нидерланды, чтобы быть ближе к российским пользователям

11.10.2026, 18:19, Разное
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После атак беспилотников на дата-центры в Рязанской и Калужской областях «Яндекс» рассматривает возможность переноса части инфраструктуры в Нидерланды. По словам представителей компании, это позволит не только повысить отказоустойчивость сервисов, но и существенно сократить задержки при подключении российских пользователей.

«Анализ сетевого трафика показывает, что подавляющее большинство наших пользователей уже находятся в Нидерландах. Мы считаем логичным размещать серверы как можно ближе к нашей основной аудитории», – пояснили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» подчеркнули, что перенос инфраструктуры не потребует от пользователей никаких дополнительных действий: большинство из них уже подключаются к интернету через Амстердам.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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