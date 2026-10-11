 

ВСУ — ночью перехвачены 94 беспилотника. МО РФ — сбиты 479 БПЛА

11.10.2026, 8:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 116 ударных БПЛА (в том числе 95 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 94 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен ущерб в Одессе и Днепре, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. В частности, был атакован дата-центр Yandex во Владимире. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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