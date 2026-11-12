Вредит ли фторированная вода умственным способностям? Исследование длиною в 50 лет

Фтор в питьевой воде помогает защищать зубы от кариеса, но уже несколько десятилетий вызывает опасения из-за возможного влияния на мозг. Особенно много вопросов связано с последствиями длительного воздействия: может ли употребление такой воды на протяжении всей жизни ухудшить умственные способности в старости? Новое исследование ирландских учёных не обнаружило подобной связи.

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине проанализировали данные примерно 2500 жителей Ирландии, средний возраст которых составлял 65 лет. Для каждого участника удалось восстановить историю воздействия фтора из питьевой воды как минимум за 50 лет.

Ирландия начала фторировать водопроводную воду в 1964 году, однако концентрация фтора в разных системах водоснабжения отличалась. Это позволило учёным оценить, сколько фтора могли получать участники исследования в зависимости от того, где они жили на протяжении жизни.

Всех добровольцев разделили на три группы — с низким, средним и высоким уровнем воздействия фтора. Затем результаты сравнили с показателями двух тестов, оценивающих когнитивные способности, то есть память, мышление и другие умственные функции.

Выяснилось, что уровень воздействия фтора не был связан с результатами тестирования. Люди, которые десятилетиями получали больше фтора с питьевой водой, не демонстрировали худших когнитивных показателей по сравнению с участниками из группы с низким уровнем воздействия.

Учёные также отдельно рассмотрели участников, которые употребляли фторированную воду в первые пять лет жизни. В этой группе тоже не удалось обнаружить связи между воздействием фтора и когнитивными способностями в пожилом возрасте. Однако таких людей оказалось всего 124 — около 5% от общей выборки. Поэтому делать уверенные выводы о последствиях воздействия фтора в раннем детстве пока нельзя.

Полученные результаты согласуются с рядом предыдущих исследований, которые также не выявили связи между фторированной питьевой водой и ухудшением когнитивных показателей. Однако научные данные по этому вопросу не полностью однозначны.

Например, два исследования, проведённых в Китае, обнаружили связь между воздействием фтора и когнитивными нарушениями у пожилых людей. Но в этих работах речь шла о чрезмерном поступлении фтора, сопровождавшемся флюорозом — заболеванием, связанным с его избытком. Поэтому напрямую сравнивать такие результаты с исследованиями обычного фторирования питьевой воды некорректно.

Кроме того, опубликованный в 2025 году анализ нескольких исследований выявил связь между воздействием фтора и более низкими показателями коэффициента интеллекта у детей. При этом часть использованных данных относилась к концентрациям фтора, превышающим уровни, обычно применяемые при фторировании воды.

Авторы новой работы подчёркивают, что отсутствие обнаруженной связи ещё не доказывает абсолютную безопасность фтора для мозга. Их результаты позволяют сделать более узкий вывод: при концентрациях, используемых в Ирландии, многолетнее воздействие фторированной питьевой воды не было связано с худшими когнитивными показателями в пожилом возрасте.

По мнению исследователей, это важный результат для оценки безопасности фторирования воды. Такой метод давно используется для массовой профилактики кариеса, а новые данные свидетельствуют о том, что его применение на протяжении десятилетий не сопровождается обнаруживаемым ухудшением умственных способностей у пожилых людей.

Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Dental Research.