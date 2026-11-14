Впервые с 1998 года губернатором Аляски стал представитель Демократической партии США

Жители Аляски впервые с 1998 года избрали губернатором штата представителя Демократической партии.

Победа бывшего члена Палаты представителей штата Джонатана Крайсс-Томкинса стала частью общенациональной волны успеха демократов на промежуточных выборах, обеспечившей партии уверенное преимущество в руководстве американских штатов.

В ходе голосования Крайсс-Томкинс опередил трех соперников от Республиканской партии, включая кандидата, заручившегося поддержкой президента США Дональда Трампа. По итогам этих выборов Демократическая партия будет контролировать губернаторские посты в 30 штатах страны, в том числе в таких традиционно республиканских регионах, как Айова, Джорджия, Огайо и Техас.

Последний раз демократ избирался на пост губернатора Аляски в 1998 году: Тони Ноулз занимал эту должность два срока подряд и покинул ее в 2002 году. Кроме того, с 2014 по 2018 год штатом руководил независимый губернатор Билл Уокер.

Инаугурация Джонатана Крайсс-Томкинса запланирована на 7 декабря. Пост вице-губернатора в новой администрации штата займет независимый политик Зак Джонсон.