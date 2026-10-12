 

Во Франции хакеры нагрели холодильники в супермаркетах до 50 градусов, испорчены тонны продуктов

12.10.2026, 19:30, Разное
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Во Франции сотни супермаркетов пострадали от масштабной кибератаки, в результате которой хакеры дистанционно изменили настройки холодильного оборудования, повысив температуру до +50 градусов. Магазины были вынуждены выбросить большие партии свежих и замороженных продуктов, а в некоторых случаях произошли возгорания. Об этом пишет AFP.

Атака произошла в ночь с 11 на 12 октября. Злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием датской компании Danfoss и активировали режим непрерывного размораживания, который привел к резкому повышению температуры.

По данным 01net, только в сети Intermarché пострадали не менее 150 магазинов. Атака также затронула супермаркеты Coopérative U и, предположительно, другие торговые сети, включая Leclerc, Carrefour Market и Monoprix.

Ущерб может составить миллионы евро. В отдельных магазинах стоимость испорченных продуктов оценивается в сотни тысяч евро.

Прокуратура Парижа начала расследование. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались уязвимостями устаревших версий программного обеспечения, управляющего холодильными установками.


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