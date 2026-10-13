Верховный суд: говорить о правах можно лишь когда принадлежность обвиняемого к homo sapiens установлена экспертами
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Рассматривая уголовное дело в кассационной инстанции, Верховный суд вывел новый правовой принцип: положения Конституции о правах и свободах человека могут быть применены лишь к лицам, чья принадлежность к homo sapiens установлена экспертизой.
Верховный суд установил, что нижестоящая инстанция незаконно вынесла оправдательный приговор жителю Барнаула, применив положения статьи 49 Конституции. Судья ВС РФ подчеркнул, что любой оправдательный приговор – это «событие из ряда вон выходящее».
«Неоправданное применение норм о правах человека может размыть их ценность и нарушить принцип правового государства», – говорится в постановлении.
Оправдательный приговор отменён, дело передано на новое рассмотрение.
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