В Великобритании задержан американский военнослужащий по подозрению в шпионаже в пользу России

Во вторник, 10 ноября, британская полиция задержала 41-летнего военнослужащего армии США по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Задержание произошло неподалеку от города Глостер на юго-западе Англии.

Как пишет Associated Press, американского военного подозревают в содействии иностранной разведке, а также в получении или разглашении защищенной информации. Это нарушение двух положений британского Закона о национальной безопасности 2023 года.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение лондонской полиции в тесном сотрудничестве с ФБР и американскими военными. По данным британской радиостанции LBC, следователи проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Подозреваемый доставлен в Лондон, где остается под стражей.

Директор ФБР Каш Патель назвал задержание важным этапом в расследовании предполагаемого шпионажа, представляющего серьезную угрозу безопасности США и их союзников. «ФБР не потерпит действий тех, кто нарушает присягу, данную Соединенным Штатам, и ставит под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших партнеров», – заявил Патель.