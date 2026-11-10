Первый в России. Как отечественный автоинжектор меняет правила пластической хирургии

Учёные НИТУ МИСИС совместно со специалистами лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс» и Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова создали первый в России автономный инжектор для точного введения биоматериалов, включая жировые ткани, для реконструктивной и пластической хирургии.

«Одна из ключевых областей применения устройства — реконструктивная хирургия после мастэктомии. При восстановлении формы молочных желёз у пациентки может использоваться собственная жировая ткань. Её необходимо вводить небольшими порциями и равномерно распределять в нужной области. Инжектор позволяет задавать скорость подачи и поддерживать её во время всей процедуры, что повышает точность и равномерность введения материала», — сказал к.т.н. Тимур Айдемир, старший научный сотрудник лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС.

Автоинжектор — это компактное устройство, которое врач может удерживать в одной руке. В отличие от стационарного оборудования, оно не требует подключения к сети 220 В, установки на специальную стойку и использования подводящих и отводящих трубок. Благодаря этому специалист может свободно менять положение устройства и работать под разными углами, не занимая дополнительное пространство в операционном поле.

За управление подачей отвечает встроенная электронная система. Одного заряда хватает на 8 часов. Программные алгоритмы автоматически регулируют режим работы привода, позволяя сохранять плавность подачи даже при высокой вязкости материала. Устройство рассчитано на работу со шприцами объёмом от 5 до 30 мл. Съёмные рабочие модули можно стерилизовать, в том числе с помощью холодной плазмы или оксида этилена. После завершения процедуры использованный шприц можно быстро заменить на новый.

«Реконструкция молочной железы после мастэктомии требует от хирурга ювелирной точности. Автоинжектор позволяет вводить собственную жировую ткань пациентки небольшими порциями, равномерно и с заданной скоростью. Процедура становится более предсказуемой и комфортной, а хирург получает точный контроль над процессом. Благодаря этому проекту в клинической практике появляется реальный инструмент, который снизит риски осложнений и поможет женщинам скорее вернуться к привычной жизни и повысить качество жизни», — сказал к.м.н. Евгений Шивилов, онколог-хирург, маммолог отделения клинической маммологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы МКНЦ имени А.С. Логинова.

Генеральный директор лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс», к.м.н. Юсеф Хесуани добавил, что помимо реконструктивной хирургии, автоинжектор может применяться в пластической хирургии: «Например, его можно использовать для введения жидкофазных корректирующих составов, а в скорой помощи, реанимации, интенсивной терапии — для точного введения препаратов, включая высоковязкие среды. Автономность устройства особенно важна в ситуациях, когда доступ к стационарному оборудованию или электросети ограничен».

Изображение: НИТУ МИСИС