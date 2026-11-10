«По наследству не передается»: почему взрослые, выросшие без родителей, более заботливые отцы и матери

Взрослые, которые в детстве оставались без родителей из-за их трудовой миграции, сильнее привязаны к своим детям, лучше заботятся о них и больше удовлетворены собственным родительским трудом, чем те, у кого родители не уезжали. К такому выводу пришли социологи Цзаочжуанского и Уральского федерального университетов в результате масштабного исследования. Специалисты изучили мотивацию и удовлетворенность родительством в Китае: опросили 431 взрослого, кто в детстве оставался без попечения родителей в связи с удаленной работой, и 206 человек без такого опыта. Результаты исследования опубликованы в серии научных статей, последняя из которых опубликована в журнале Marriage & Family Review.

«В 1970-80-е годы в Китае — период интенсивного перемещения населения между городскими и сельскими районами, шла миграция рабочей силы. Зачастую на заработки отправлялось среднее поколение, а дети оставались на попечении бабушек и дедушек. Как следствие, сформировался феномен “оставленных детей”», — рассказывает научный сотрудник института управления в сфере здравоохранения Цзаочжуанского университета Янь Доудоу.

Социологи пытались понять, передается ли подобный паттерн поведения (делегирование воспитания другим людям) следующему поколению. Воспроизводят ли «оставленные дети» аналогичные родительские практики со своими детьми вследствие трудностей в психологической адаптации, обучения и социальной интеграции.

«Результаты исследования оказались примечательными. Во-первых, выяснилось, что взрослые из числа “оставленных детей” имеют меньше детей, чем те, кто не переживал подобный опыт. Во-вторых, в семьях первой группы преобладает модель семейного разделения труда, в которой мужчины чаще выполняют родительские функции. Кроме того, старшему поколению гораздо реже делегируют заботу о детях», — объясняет профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова.

«Оставленные дети», став родителями, даже при дефиците времени стараются больше бывать с детьми, не делегировать заботу о них другим людям, в том числе няням. И эта особенность проявляется у них сильнее, чем у тех, чьи родители не уезжали на заработки, добавляют исследователи. У таких родителей в приоритете безопасность, психическое и физическое здоровье детей.

«Для этой группы родительская мотивация включает и прагматический, и эмоциональный уровни, — говорит Янь Доудоу. — С одной стороны, выражена потребность в создании собственной семьи, поддержании семейных связей, получении заботы в старости, включая эмоциональную поддержку, и в выполнении родительского долга. С другой — важна эмоциональная близость и развитие отношений с ребенком. При этом наше исследование показало, что детский опыт оказывает разное влияние на эти два уровня мотивации».

Влияние детского семейного опыта велико, добавляют исследователи. Он сказывается в том числе на удовлетворенности собственной семьей: то, насколько благополучным кажется человеку родительство в его нынешней семье, тесно связано с тем, как он оценивает заботу о себе в родительской семье в детстве.

«Один из важных выводов нашего исследования — некачественный родительский труд, который реализовали по отношению к “оставленным детям” их родители, влияет на них во взрослом возрасте, но “по наследству” не передается», — заключает Анна Багирова.

Источник: УрФУ

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