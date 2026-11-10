Прифы — новая клетчатка: ученые нашли белки, которые спасают кишечник от воспаления

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10.11.2026, 20:33, Разное
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Когда в рационе не хватает пищевых волокон, обитатели кишечника начинают атаковать защитный слой слизи на его стенках. В результате такого процесса в теле скапливаются токсичные элементы. К такому выводу пришла группа специалистов из Принстонского филиала Института онкологических исследований Людвига в США.

Суть проблемы кроется в фенольных метаболитах — продуктах распада аминокислот. При переработке тирозина микробы выделяют п-Крезол сульфат и фенол сульфат. Эти вещества связывают с негативным прогнозом при онкологии и осложнениями при почечных недугах. В то же время из фенилаланина рождаются полезные субстанции — фенилпропионат и гиппуровая кислота, которые сигнализируют о нормальном весе и стабильной работе ЖКТ.

Опыты на грызунах с применением изотопных меток помогли отследить путь сырья. Выяснилось, что компоненты для вредных фенолов бактерии берут из белков самого хозяина, а именно — из слизистого барьера. Полезные же фенолы приходят из растительной пищи, которая не смогла перевариться. Пищевые волокна выступают в роли отвлекающего маневра: они занимают микробов, не давая им портить слизь, а проходящие насквозь растительные белки служат им сытным обедом.

Такие растительные белки исследователи назвали «прифами» — имитаторами клетчатки. Работая в паре с настоящими волокнами, они меняют химический состав работы микрофлоры, переводя его из опасной зоны в полезную.

По словам ведущего автора Дженны Абу Салим, прифы представляют собой новый тип нутриентов, способных менять облик микробиома и влиять на обмен веществ. Джошуа Рабиновиц, глава проекта, полагает, что в скором времени данные о содержании прифов появятся на этикетках товаров — прямо под строкой о клетчатке.

Дополнительно, в издании Nature Metabolism та же группа опубликовала данные, меняющие взгляд на происхождение метаболитов. Изучение мышей, крыс и тканей человека с помощью меченых атомов показало, что ряд веществ (индол-3-лактат и индол-3-ацетат) тело производит самостоятельно. После терапии антибиотиками их объем в крови грызунов и людей почти не упал. Снизились лишь те показатели, за которые отвечают исключительно микробы.

Это открытие ставит под сомнение эффективность диет и пробиотиков как способа управления химией тела. Становится ясно, что часть процессов проще наладить внутри самого организма, а не через еду. При этом авторы просят учесть, что работа велась на животных и клеточных культурах, так что до советов для широких масс еще далеко.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале PNAS.

Изображение: разработано Мagnific.

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